«Честь дороже этой медальки»: участники «Сокровищ императора» — на грани нервного срыва

Одно из заданий заключалось в том, чтобы выдавить помидоры сидя Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Участники шоу «Сокровища императора» добрались до экватора сезона. К 7-й серии стало понятно, что даже у самых сильных игроков могут сдавать нервы. И что иногда благородство может сыграть злую шутку. Так и произошло в новом выпуске, который показали 24 мая.

К игрокам присоединилась новая команда — комедийная актриса Екатерина Моргунова и ее двоюродная сестра Кристина Арушанова. Девушки уверены, что смогут дойти до финала, хотя и готовы к трудностям. Ведь Екатерина страдает топографическим кретинизмом, а ее сестра еще никогда не участвовала в телешоу.

Кристина (слева) работает в Пятигорске юристом, а ее сестра Екатерина снимается в юмористических шоу и набирает популярность в соцсетях как пародистка Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Участники проекта были рады новичкам. Особенно Яна Кошкина, которая работает с актрисой на одном телеканале. Однако у команды «фисташковых» были все шансы испортить отношения с игроками уже на стартовом задании.

Дело в том, что участникам нужно было катить фишки по скользкому полю наподобие аэрохоккея так, чтобы попасть на определенный участок. Но девушки постоянно выбивали чужие фишки, буквально не оставляя шанса другим вырваться вперед. Делали это Екатерина и Кристина не специально, а из-за своей неопытности.

Первыми это задание провалили «фиолетовые» — Илья Глинников и Дарья Клюшникова. А новички ушли последними.

Вторыми ушли «желтые» Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

И пока все игроки проходили одно задание за другим, бессменные лидеры первых серий сёстры Аверины столкнулись с тотальным невезением. На стартовом задании их фишки постоянно слетали со стола — иногда по их вине, а порой и из-за других игроков.

Потом девушки взяли конверт с зашифрованным адресом подсказки. Оказалось, что гимнастки не понимали, почему QR-код, который ведет на карту города, никто из китайцев не может просканировать. Только потом они узнали, что его нужно считывать с обычной умной камеры, а не через приложение. Но и это им не помогало. Девушки потратили почти пять часов на поиски первой точки с подсказкой.

Спортсменки понимали, что серьезно отстали от остальных игроков. Они даже были готовы сойти с дистанции, но вовремя собрали всю волю в кулак.

Зрители шоу впервые увидели слёзы «железных леди» Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

— У любого человека есть взлеты и падения. Мы правда все 6 недель держались достойно, никогда в хвосте не были. Но, видимо, должен был произойти момент, когда мы должны были опуститься на самое дно, чтобы оттолкнуться, — комментирует одна из сестер в шоу.

Из-за всей это ситуации девушки так разозлились, что, приезжая на задания, уже были заранее расстроенными. Они признавались, что делали всё «на отвали» и понимали свои позиции в гонке. Однако, несмотря на это, им удавалось довольно быстро справляться с миссиями.

В итоге Аверины приехали в гостиницу поздно ночью, когда все участники и ведущие уже сидели за обсуждением тяжелого дня испытаний. Некоторые участники даже успели забеспокоиться за сестер — не случилось ли что-то с ними.

Никто из команд за весь день их не видел.

Позже Арина и Дина Аверины признались участникам, что им было крайне тяжело проходить испытания. Особенно когда на них повесили ярлык «железных леди», которые со всем всегда справляются.

— У нас и операция была на руки (связки сшивали), больные колени, бёдра, из-за которых я и закончила спортивную карьеру. У Дины больная спина, ей тоже требуется операция, но она пока за счет уколов держится. Грыжа в спине и шее, трещина, — объясняют сёстры то, что им приходится переживать помимо сложных испытаний на шоу.

Они никогда ранее не озвучивали проблемы со здоровьем. Девушки признались, что спорт научил их не жаловаться.

Арина и Дина выдавливают ягодицами помидоры — такое задание придумали организаторы шоу Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Яна Кошкина вместе со своей мамой Марго и вовсе за кадром стали возмущаться амплуа сестер-спортсменок в шоу. Они сказали, что не понимают, почему их называют чемпионками.

Яна Кошкина и в следующей серии будет развивать тему о том, почему Авериных называют чемпионками Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

— Когда ты занял 2 и 4-е место, а говорят «олимпийские чемпионки»… Я согласна, они, конечно, гениальные спортсменки. Рада за них, но другие-то у нас что? — рассуждает Яна Кошкина, которая сама когда-то получила звание мастера спорта и считалась довольно перспективной гимнасткой.

На правах лидеров первого дня команда «фиолетовых» вручила «черную кошку» Наташе Королевой и ее невестке Мелиссе. Но из-за солидарности к ним Илья Глинников решил, что будет стартовать одновременно с ними. Такому же примеру последовала и другая команда — Артем Качер и Михаил Марвин.

Команда «фиолетовых» пришла последней. Илья Глинников не смог сдержать слёз Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Это впоследствии стало самой большой ошибкой. Илья Глинников и Дарья Клюшникова, лидировавшие последнее время в гонке, просто не смогли догнать своих соперников. Они пришли к финишу последними и покинули проект.

— Иногда честь дороже этой медальки, — подводя итоги своей ошибки, произнес актер.