«Это должно было случиться»: кто вылетел из «Битвы экстрасенсов» за шаг до финала

Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

В новом выпуске шоу «Битва экстрасенсов» стали известны имена трех финалистов. Еще одного претендента на «синюю руку» предстоит выбрать телезрителям. Подробности — в нашем обзоре.

В начале новой серии проект по итогам народного голосования покинул Семен Лесков. Сибирский ведьмак несколько раз находился на грани вылета, но каким-то чудом оставался в «Битве». На это раз его везение закончилось. С большим отрывом голосов победу в дуэли одержал Анзор Одишария.

— Чудо закончилось. Это должно было случиться когда-то. Хочу поблагодарить всю команду за то, что дали мне возможность поучаствовать в «Битве». Для меня это самое лучшее событие в жизни, — произнес Семен. — Я один человек на миллион. Я чувствую слишком много, и в этом оказалась моя проблема. Я это устраню обязательно. Я буду работать над этим.

За шаг до финала экстрасенсам досталось непростое эмоциональное задание. В больничных покоях перед участниками предстали пять женщин. Каждая испытывает чувство вины, которое ежедневно съедает изнутри, причиняя страдания. Магам и колдуньям нужно было почувствовать истории героинь испытания.

Дженнифер Бьянки предстояло искать ту, которая бросила семью. Итальянская ведьма справилась отлично, безошибочно определив женщину, которая ушла от мужа к другому мужчине и испытывает чувство вины перед младшим сыном, который не смог понять поступок матери. Но удивила экстрасенс не только героиню. Ведущий испытания Андрей Кислицин, который долгое время сомневался в способностях Дженнифер, тоже был под впечатлением.

— До сегодняшнего дня я точно думал, что не надо ей быть в финале. Она прошла абсолютно коряво испытание в прошлый раз со мной. Но сегодня она это сделала шикарно. И я понял, что действительно предвзято относился. Я обязан это признать, — заявил ведущий.

Второй на площадке появилась юная шаманка Варвара Петрович. Девушка была явно не в своей лучшей форме. Во-первых, ее невидимый помощник — карельский дух, которого она вселяла в свое тело, — покинул девушку. Во-вторых, с дистанции сошел ее близкий друг Семен Лесков. Варвара попыталась применить другие практики и даже использовала собственную кровь, но добиться успеха не удалось. Экстрасенс ошиблась.

Колдун Артем Бесов перед испытанием признался, что сам испытывает чувство вины за смерть своей возлюбленной, финалистки «Битвы экстрасенсов» Илоны Новоселовой, погибшей несколько лет назад. Но говорить об этом подробно он не захотел, поспешив приступить к заданию.

Искать он стал женщину, которая считала, что довела человека до самоубийства. Сначала один из сильнейших экстрасенсов проекта был на грани провала. Но затем Артем, сосредоточившись, сделал верный выбор. Он нашел девушку, парень которой свел счеты с жизнью. Однако при этом колдун заверил Александру, что винить себя в смерти мужчины не стоит.

— Это не самоубийство. Он не сам из жизни ушел. У него просто голова закружилась, и он улетел вниз. Ты здесь вообще ни при чём, — заверил девушку Бесов. — Ты ничего не смогла бы сделать, даже если была бы рядом. Поверь мне.

Грузин Анзор Одишария принялся искать героиню, которая осквернила могилу совершенно незнакомого человека. И нашел ее практически мгновенно. Но потом экстрасенс начал рассказывать факты, которые не имели никакого отношения к действительности. Анзор удалился, оставив смешанные чувства у женщин и ведущего.

Последней испытание проходила Анжела Гома. Она вызвалась искать героиню, которая винила себя в смерти ребенка, сразу добавив, что с трудом представляет, как такое страшное событие можно пережить. Экстрасенс успешно справилась.

— Здесь никак не перепутаешь, — сказала экстрасенс. — Совсем малыш. Маленький мальчик. За одну секунду всё закончилось.

Анжела оказалась права. Светлана винила себя за смерть собственного ребенка, который попал под колёса ее автомобиля. После несчастного случая в семье появилось еще пятеро детей, но полностью пережить трагедию героине испытания так и не удалось.

По итогам испытания Анжела Гома вновь получила белый конверт, сравнявшись по их количеству с Артемом Бесовым. Худшей же признали Варвару Петрович. Карельская шаманка вызвала на дуэль Анзора Одишария.

В дуэли грузин вновь показал хороший результат, определив вещь, которая принадлежала блистательной Людмиле Гурченко. А вот Варваре не удалось найти черное платье, которое носила знаменитая актриса Светлана Светличная.