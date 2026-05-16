Мудрость или интуиция: ваша суперсила зависит от дня недели, в который вы родились

По мнению астролога, день недели, в который родился человек, может влиять на его судьбу

Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, как день недели, в который родился человек, влияет на его судьбу.

«Вы никогда не задумывались, почему одни рождаются бойцами, другие миротворцами, а третьи вечными спасателями? Ответ в дне недели. У каждого из них есть своя планета-покровитель. И она накладывает отпечаток на всех, кто родился в это время», — отметила специалист.

Посмотрим, какими чертами характера наделяют планеты своих подопечных.

Понедельник

Если вы родились в понедельник, ваша планета-покровитель — Луна. Вы эмпат, хорошо чувствуете состояние других людей, легко можете понять, что у человека на душе. У вас отличная интуиция, вы легко адаптируетесь к любым условиям. Вы заботливы, нежны, умеете создавать уют и тепло. Люди к вам тянутся за утешением. Вы можете быть отличным психологом, педагогом, врачом, творческим человеком.

Но есть и обратная сторона медали. Вы тревожны, мнительны и подвержены перепадам настроения. Вас легко обидеть, вы долго перевариваете чужие слова и очень привязаны к прошлому, к маме, к детству и ко всему привычному.

Ваша главная проблема — вы тонете в чужих эмоциях, не умеете ставить границы и склонны к самокритике и самокопанию. Научитесь защищать свою психику. Вам нужны свои ритуалы: ванная, прогулки, дневник эмоций. Отделяйте свои чувства от чужих и, главное, перестаньте искать одобрения со стороны. Ваша ценность — в вас самих, а не в том, что о вас подумают окружающие.

Вторник

Это день Марса. Родившийся под его покровительством — человек-искра. Вы не умеете сидеть на месте. У вас вечный двигатель внутри. Вы смелы, решительны и напористы. Такие люди — прирожденные воины. Вы не боитесь конфликтов, потому что умеете из них выходить победителем. Вы страстны в любви, в работе и в хобби. Вы рождены для стартапов, соревнований — для всего, где нужна воля к победе. Ваша суперсила — смелость и инициатива. Вы именно тот, кто говорит «начнем» и делает первый шаг. Вы можете быть отличным спортсменом, хирургом, спасателем и предпринимателем. Вы не боитесь риска.

Но при этом вы вспыльчивы, нетерпеливы, можете быть агрессивны. Вас легко задеть, и тогда вы рубите с плеча. Вы не умеете ждать и часто делаете ошибки.

Ваша главная проблема — вы идете по головам, даже когда не надо. Иногда вы путаете напор с насилием. Также вы быстро выгораете, потому что не знаете меры. Научитесь тормозить. Марс без тормозов — это разрушение. Вам нужен спорт, чтобы правильно выплескивать свою агрессию. Вам нужно учиться считать до десяти перед тем, как сказать что-то резкое или неприятное. Направьте свою энергию на созидание, а не на разрушение. Воин, который управляет собой, становится героем. А воин, который не управляет, становится тираном. Выбирать только вам.

Среда

Если вы родились в среду, ваша планета-покровитель — Меркурий. Вы схватываете всё на лету — знания, новости и чужие настроения. Вы интеллектуальны и коммуникабельны, любите говорить, спорить и узнавать что-то новое. У вас отличное чувство юмора и быстрая реакция. Вы ловки, подвижны и любопытны. Ваши преимущества — это скорость ума и коммуникабельность. Вы тот человек, который связывает людей, легко заводит знакомства и находит общий язык с кем угодно. Вы можете быть отличными продавцами, менеджерами, журналистами, блогерами, переводчиками или маркетологами.

Но есть и обратная сторона. Вы поверхностны, начинаете сто проектов и не заканчиваете ни одного. Вас легко отвлечь от главного. Любите посплетничать, можете быть двуличными. Вам скучно от рутины и долгой работы над одним делом. Ваша главная проблема — вы не умеете быть глубокими. Вам нужен постоянный новый стимул. Вы склонны привирать или недоговаривать, чтобы выглядеть интереснее. Научитесь заканчивать дела, заведите специальный список и вычеркивайте пункты по их завершению. Не беритесь за новое, пока не закончите старое. И помните: слова — это серебро, а молчание — золото. Не все мысли нужно озвучивать. Используйте свой дар речи во благо, а не ради пустой болтовни. И вы станете незаменимым человеком в любой сфере жизни.

Четверг

Четверг — день Юпитера. Вы — человек-учитель, ищете истину и готовы нести ее в массы. Вы любите давать советы, даже когда вас не просят. При этом вы оптимисты, философы и наставники, щедры, великодушны, с отличным чувством юмора и широкой душой. Вы — путешественник по жизни. Вам обязательно нужно расширять свои горизонты. Ваше преимущество — это мудрость и способность вдохновлять. Вы можете быть отличным учителем, священником, коучем, наставником, философом, астропсихологом. Вы тот, кто дает надежду. К вам идут за советом. Вы видите картину целиком, а не только детально.

Но есть и обратная сторона. Вы высокомерны, считаете себя умнее других. Вам кажется, что вы знаете, как жить каждому, склонны к догматизму. Можете быть немного расточительны. Ваша главная проблема — вы не видите границ. Юпитер не терпит ограничений, поэтому вы можете брать кредиты, давать обещания, которые не выполняете, и жить не по средствам.

Научитесь смирять свою гордыню. Не все хотят ваших советов. И прежде чем учить других людей, научитесь сами. Вам нужна дисциплина в финансах, умение говорить «я не знаю». Юпитер в чистом виде — это диктатор. Юпитер со смирением — это мудрец. Станьте вторым, и мир будет у ваших ног. Но не потому, что вы приказали, а потому, что вас зауважали.

Пятница

Покровитель этого дня — Венера. Вы — человек-праздник, умеете наслаждаться жизнью, любите красивые вещи, искусство, отношения и вкусную еду. У вас отличный вкус и чувство гармонии. Вы обаятельны и дипломатичны. Вас любят, к вам тянутся. Вы миролюбивы, не любите ссор и умеете сглаживать углы. Ваша суперсила — умение нравиться и создавать гармонию. Вы можете быть отличным дизайнером, визажистом, дипломатом, организатором любых мероприятий, психологом, сексологом. Вы тот, кто объединяет людей и делает мир красивее. У вас природный магнетизм.

Но есть и обратная сторона. Вы можете быть ленивы, пессимистичны, не любите трудностей и можете уходить в себя, когда всё идет не по плану. Вы склонны к зависимостям от еды, отношений и различных удовольствий. Ваша главная проблема — страх одиночества: ради отношений вы готовы терпеть то, что терпеть не стоит. Вы слишком цените комфорт, поэтому рискуете ничего не достичь в этой жизни. Научитесь говорить «нет» ради своего будущего. Венера любит здесь и сейчас, но у нее слабый горизонт планирования. Вам нужен баланс между удовольствием и дисциплиной. Не бойтесь одиночества. Лучше быть одному, но с достоинством, чем в паре, но униженным. И развивайте свою волю, добавьте немного марсианской твердости — и вы будете непобедимы.

Суббота

Суббота — день Сатурна. Если вы родились в этот день, вы — человек-скала: серьезный, ответственный и очень терпеливый. Вы знаете цену времени и финансам. Вы дисциплинированны, надежны, на вас можно положиться, умеете ждать и работать на свой результат годами. Ваша суперсила — способность выдерживать любые удары судьбы. Вы тот, кто дойдет до цели, когда другие сдадутся. Вы можете быть отличным архитектором, судьей, бухгалтером, управляющим, врачом, директором. Вы строите фундаменты, и всё, что вы создаете, стоит очень долго.

Но есть и обратная сторона. Вы пессимистичны, склонны к меланхолии. Вам всё дается через большой труд. У вас может быть сложное детство, больные отношения с отцом. Вы боитесь ошибок и поэтому часто ничего не начинаете. Вы скупы на эмоции и можете казаться холодными. Ваша главная проблема — вы сами себя ограничиваете. Сатурн шепчет вам: «Нельзя, опасно, не высовывайся». И вы сидите в своей раковине, пока другие прыгают выше головы.

Ваш успех придет после 35–40 лет. Не сдавайтесь, вам нужно научиться радоваться жизни, несмотря на трудности. Перестаньте бояться ошибок. Ошибка — это не катастрофа, это всего лишь опыт. Сатурн любит тех, кто встает после любого падения. Только тот, кто строит, может ошибаться. А тот, кто не строит, не ошибается, но и ничего не имеет в этой жизни.

Воскресенье

Если вы родились в воскресенье, ваша главная планета-покровитель — само Солнце. Вы — человек-фонарик, вас видно всегда и везде. Даже когда вы молчите, вас замечают. Солнечные люди — это прирожденные лидеры. Вы умеете вдохновлять, вести за собой и брать на себя ответственность. У вас высокая самооценка, правда, иногда граничащая с гордыней. Вы щедры, великодушны и часто очень талантливы. Вы рождены для славы. Вам нужно быть у всех на виду. Ваша работа — это не тень и подчинение. Ваше преимущество в умении зажигать других. Вы харизматичны, и к вам тянутся люди. Вы будете отличным руководителем, политиком, шоуменом, наставником.