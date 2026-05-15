Ночь музеев, фестиваль льна, конкурс огородных пугал: яркие события выходных в Ярославской области

Куда сходить и съездить 16–17 мая

На предстоящие выходные, 16–17 мая, в Ярославле и Ярославской области запланированы разнообразные культурные мероприятия. Предлагаем вам подборку ярких событий, которые можно посетить.

  1. Ночь музеев
  2. Фестиваль «Влюблен в лен»
  3. Водный крестный ход в Переславле
  4. Ярмарка и конкурс огородных пугал в Брейтово
  5. Развлечения в торговых центрах
1

Ночь музеев

16 мая в Ярославской области пройдет акция «Ночь музеев». Многие Учреждения Ярославля и других городов приготовили особые программы для посетителей. Расписание в деталях для разных музеев смотрите здесь.

2

Фестиваль «Влюблен в лен»

16 мая в Большесельском районе пройдет фестиваль «Влюблен в лен» (0+). Площадкой праздника станет деревня Игрищи в двух километрах от Большого села. В программе — выступления фольклорных коллективов из Ярославля, Костромы, Вологды, Иванова, Москвы и Клина, хороводы, старинные игры и забавы для всей семьи, ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы (ткачество, прядение, гончарное дело, роспись), коллективный посев льна.

3

Водный крестный ход в Переславле

17 мая в Переславле-Залесском пройдет водный крестный ход (0+). Первая его часть стартует в 10:30 от Горицкого монастыря и пройдет до Сергиевского моста, где в 11:00 соберутся все участники и проследуют до храма Сорока Севастийских мучеников.

Водная часть крестного хода начнется в 11:30 от Живого моста.

У храма Сорока Севастийских мучеников в Устье всех ждут праздничный концерт и полевая кухня.

Традиция таких крестных ходов раньше существовала на Руси и была возрождена в Переславле-Залесском в 2017 году. Бытуют две версии этой традиции. Первая связывает событие со спуском на воду Петром Первым его потешной флотилии в 1692 году. Согласно другой легенде во время нашествия на Переславль татаро-монголов в 1382 году горожане, а также жена Дмитрия Донского Евдокия с детьми уплыли на середину озера, которое накрыл непроницаемый туман и захватчики не смогли причинить им вреда.

4

Ярмарка и конкурс огородных пугал в Брейтово

В Брейтово 16 мая пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Брейтовское земледелие» (0+). Площадкой станет рыночная площадь Брейтово. Здесь представят продукцию местных фермерских хозяйств, включая свежие продукты и рассаду. Для посетителей пройдет концерт. Запланированы конкурсы на лучшую консервацию березового сока и лучшую куклу «Чучело огородное». Обещают бесплатный чай, яичницу, березовый сок.

Начало в 11:00.

Также ярмарки (0+) в эти выходные пройдут и в других районах.

16 мая:

  • с 9:00 до 13:00 на рыночной площади по улице Строителей в Некрасовском. Здесь будут продавать рассаду, саженцы, сельскохозяйственный инвентарь, фермерские сыры и колбасы, сувениры ярославских товаропроизводителей.

  • с 10:00 до 17:00 на территории поселка Красные Ткачи Ярославского округа. Можно купить рассаду плодово-ягодных культур, товары народных промыслов, ремесленные товары;

  • с 16 до 18 часов в деревне Дюдьково Рыбинского округа ярмарка «Вкуснотеев ряд». Посетители смогут приобрести свежие фермерские продукты, сувениры и авторские изделия ручной работы. В программе концерт с участием местных творческих коллективов.

17 мая:

  • «Ярмарка по-мышкински» развернется на полумарафоне «По шести холмам» в Мышкине. На Успенской площади с 9 до 15 часов будут продавать фермерскую продукцию и авторские изделия ручной работы от ярославских мастеров.

5

Развлечения в торговых центрах

  • 16 мая на парковке у ТРЦ «Рио» состоится фестиваль автозвука «Кубок Ярославля» (0+). В программе розыгрыш призов и подарки для зрителей ждут. Время проведения — с 10 до 20 часов. Вход свободный.

  • 16 и 17 мая в ТРЦ «Рио» пройдет выставка-продажа котят и щенков (0+). Время проведенимя — с 11 до 20 часов. Стоимость билетов: взрослый — 200 руб, детский (с 7 до 13 лет) — 150 руб., детям до 7 лет — вход бесплатный. Место проведения — 2 этаж, рядом с фудкортом.

  • 17 мая в ТЦР «Рио» в 12:00 состоится праздничный концерт от воспитанников ДЦО «Юность» (0+). В программе — зажигательные танцевальные номера, любимые песни в исполнении талантливых вокалистов. Место проведения — главная сцена. Вход свободный.

  • 16 мая в ТЦ «Вернисаж» развлекательная программа со стилистом и визажистом «Цветущий май и мода в полном расцвете» — модный показ (0+). Начало в 14:00. Место проведения площадка перед фуд-кортом.

Екатерина Лещенкова
Гость
15 мая, 16:40
Интересно, какие музеи будут участвовать в акции «Ночь музеев»?
Гость
15 мая, 16:41
Программа фестиваля «Влюблён в лён» звучит увлекательно, хотелось бы подробнее узнать о мастер-классах.
