Увидеть то, что обычно не показывают: большая афиша «Ночи музеев» в Ярославле

Программа ночи в этом году насыщенная! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 16 мая стартует всероссийская акция «Ночь музеев». Её изначальная задумка заключалась в возможности посетить музеи в необычное время, да ещё и бесплатно. В 2026 году к акции подключится большинство выставочных пространств Ярославля. Однако условия посещения везде разные.

Какими событиями удивит музейная ночь в этом году — смотрите в обзоре 76.RU.

Дом-музей Максима Богдановича

Литературный музей расположился в деревянном особняке XX века. 16 мая здесь пройдет не совсем ночь, а, скорее, день в музее.

«В доме поэта Максима Богдановича, гости познакомятся с понятиями „архитектура“ и „архитектурный образ“, узнают об основных принципах строительства деревянного дома и организации его внутреннего пространства, рассмотрят термины „фасад“, „наличник“, „конек“, „кукушка“», — рассказали организаторы.

В программу входит мастер-класс по росписи деревянного домика. Мероприятие (6+) пройдет с 16:00 до 17:30. Стоимость билетов: 330 рублей.

Губернаторский дом и сад

18:30 — прогулка по Губернаторскому саду в формате музейной медиации «Арт-медиация”(16+). Расскажут об истории сада и Губернаторского дома и о русской усадебной культуре XIX века. Стоимость билета 500 рублей.

19:00, 20:00 — экскурсия «Ярославский культурный код”(6+) в Митрополичьих палатах. Расскажут о том, из чего состоял ярославский культурный код, и как представляли ярославцев. Билеты 350 рублей.

21:00 — концерт «Родное» (6+). В стенах губернаторского дома прозвучит русская и мировая классика — произведения Баха, Чайковского, Листа, Дебюсси. Стоимость билетов: 500 рублей.

Музей зарубежного искусства

В 20:00 здесь стартует экскурсия «Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых» (6+). из музея-заповедника «Архангельское» поговорим о том, как князь Николай Борисович Юсупов формировал свое живописное собрание.

Советская площадь, 2.

Стоимость билета 500 рублей.

Митрополичьи палаты

Здание одного из старейших памятников древнерусской гражданской архитектуры Ярославля относится к ведению Ярославского художественного музея. Здесь, на Волжской набережной, 16 мая пройдет экскурсия «Ярославский культурный код» (6+).

«Кто такие ярославцы? Как появился этот узнаваемый типаж даровитого, умного россиянина, прославившегося своей предприимчивостью, ловкостью и веселым нравом? На выставке поговорим о том, из чего состоял ярославский культурный код», — описывают событие авторы.

Сеансы в 19:00 и 20:00. Стоимость билета 350 рублей.

Ярославский музей-заповедник

События в стенах музея получаются уютными и даже «домашними» по атмосфере Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечер посвятят общефедеральной теме ночи — «Родное». Гостей ждут сказки и колокольные звоны, лекции и авторские экскурсии, музыкальные салоны и старинные игры. Также можно будет подняться на звонницу. Кстати, сама звонница превратится в экран для показа фильмов об экспонатах музея.

Базовый билет на территорию — 200 рублей. По нему доступны:

20:00, 22:55 — колокольные звоны (0+);

20:00 — 23:00 — гулянье с народными танцами (0+), песнями и играми под крестьянскую музыку с гармонью, гуслями, балалайкой и скрипкой от фольклорного ансамбля «Улейма» из Давыдова Села;

20:00 — 23:00 Игры по-старинному: бирюльки, куча мала, мельница (0+);

20:20, 21:00, 21:40, 22:20 — ПРОчай: задушевный рассказ с полезными советами (0+);

21:00 — 23:00 — демонстрация на звоннице фильмов об экспонатах музея (6+);

Сеансы подъема на смотровую площадку на звоннице: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30. Стоимость 300 рублей.

Музей им. Вадима Орлова

В доме Болконского в музее имени Вадима Орлова проведут театрализованную экскурсию и закрытую презентацию экспонатов музея, которые обычно не показывают (16+). Старт в 18:00. Билеты 1800 рублей.

«В нашем собрании есть предметы, которые никогда не были показаны публике в связи с пикантностью темы. В старом фарфоре это называлось „офицерский жанр“. Чаще всего это фигурки дам, застигнутых во время туалета, купания, в том числе „блошницы“, пришедшие из эротической живописи XVIII века», — так описывают скрытые от глаз массового зрителя экспонаты музея.

Музей истории города Ярославля

В этом году музей предлагает экскурсии по городу — «Ночь музеев. Звуки и цвета города» (12+).

«Встретимся с петербургским архитектором, прибывшим в Ярославль для знакомства с местной архитектурой, с гостеприимной семьей Вахрамеевых и отправимся на поиски гармонии между музыкой и архитектурой. Рассмотрим детали старинных зданий, услышим музыку того времени и попытаемся уловить звуки, которыми жил город Ярославль столетия назад», — сообщили в музее.

Сеансы: 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20. Стоимость билета 600 рублей, на все сеансы, кроме последнего, действует Пушкинская карта. Продолжительность — 1 час.

Музей истории Ярославского шинного завода

На Советской, 61, помимо экскурсии по истории ярославского завода, гостям обещают танцы, квест и подарки. А также лазерное шоу и кинопоказ. Все события развернутся с 18:00 до 21:00 и будут совершенно бесплатны. Нужна предварительная регистрация.

Городской выставочный зал им. Нужина

С 17:00 до 19:00 гостей ждет экскурсия (6+) по выставке, знакомство с самыми интересными и самыми «ярославскими» проектами. Среди них — разработки, связанные с местными локациями Кировского и Красноперекопского районов. Также здесь можно сыграть в игру от студентов исторического факультета ЯрГУ имени Демидова «Барс и князь» (6+).

Стоимость билета 300 рублей. Количество ограничено.

Культурно-просветительский центр имени Терешковой

В планетарии много бесплатных квестов в этот вечер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский планетарий подготовил несколько бесплатных событий и вечерние программы для семьи.

18:00 — премьера «Похитители солнца» (5 минут). Полнокупольная программа, созданная по мотивам мифов эвенков о смене дня и ночи. Создана на основе рисунков участников проекта. Бесплатно.

18:00 — квест «Наш космос» (6+), 45 минут. Бесплатно.

19:00 — экскурсия «Космические истории Планетарика» (6+), бесплатно.

19:00 — полнокупольная программа «Покрышкин. Формула победы» (12+) — 350 рублей.

20:00 — квест «Наша вселенная» (12+), вход свободный, 55 минут.

20:00 — документальный фильм «Спутник жизни» (12+). Вход свободный, малый зал.

20:00 — «Похитители солнца» + «Звездные истории» (12+) — 30 рублей.

21:00 — документальный ильм «Космическая одиссея. Портал в будущее» (12+) — вход свободный, по записи в комментариях к этому посту.

21:00 — экскурсия «Как стать космонавтом» (6+), вход свободный при регистрации по телефону (4852) 72-82-00.

21:00 — полнокупольная программа «Шаг в бесконечность» + «Путь света к сознанию» (12+) — 350 рублей.

22:00 — полнокупольная программа «Шаг в бесконечность» + «Российские орбитальные обсерватории» (12+) — 350 рублей.

23:00 — полнокупленная программа «Шаг в бесконечность» + «Сверхмассивные черные дыры» (12+) — 350 рублей.

Ростовский кремль

В этом году программа ночи в Ростовском кремле богата на события Источник: Илья Бесхлебный / Музей-заповедник «Ростовский кремль»

Здесь гостей ожидает настоящий размах: череда лекций, экскурсий, показов будет длиться с 17:00 до 22:00.

17:00 — старт «Ночи музеев» в Ростовском кремле. Здесь устроят музейную гостиную с загадками о старинных предметах для детей — «Музей в чемодане. Загадки старинных предметов (6+).

Для семей с детьми в кремле с 17:30 до 19:00 будет работать детская площадка. Для детей и взрослых откроются мастер-классы Арт-студии «Зеленая полоса»: «Роспись керамических изделий» (6+) и «Ростовская финифть» (6+). В кофейне «Погребок» пройдут программы «Дегустация традиционных напитков» (16+) с рассказом о квасе, медовухе и сбитне.

18:00, 19:00 и 20:00 — концерты колокольных звонов на звоннице церкви Иоанна Богослова.

В 18:30 начнется творческая встреча «История и традиции пряничных досок».

В 19:00 пройдет вечерняя экскурсия по стенам.

В 19:30 на территории Конюшенного двора начнется концерт «Содружество народов Ярославии».

В 21:30 гостей пригласят на показ фильма «Цирк» 1936 года режиссера Григория Александрова.

В 20:45 зажгут «Огни на пруду» — красивая акция со светом.

Вход на центральный двор — бесплатно с 17:30 до 22:00.

Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»

18:00, 20:00 — показ фильма «Всему начало здесь» (6+). Вход свободный.

18:00 — встреча «О гении за чашкой чая» (6+), посещение экспозиции «Мир дворянской семьи», беседа за чашкой чая с кандидатом филологических наук Григорием Красильниковым. Стоимость — 600 рублей.

18:00, 19:00 — программа «Что за охота играть!» с посещением экспозиции «Мир дворянского детства», старинные настольные игры, представление в театре теней. Стоимость билета 400 рублей (для групп от 5 человек).