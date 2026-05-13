Что старше: посудомойка или антибиотики? Сложный тест на знание прорывных научных открытий

История науки — это не сухая таблица с датами, фамилиями и торжественным запахом школьного кабинета физики. Это огромный детектив, где человечество постепенно выясняло, почему яблоки падают, болезни отступают, ток течет, элементы складываются в систему, Вселенная расширяется, а невидимые частицы внезапно оказываются вполне реальными.

Этот тест проверит не только память на даты, но и умение выстроить открытия в правильную последовательность. Здесь пригодятся школьные знания, общая эрудиция и способность не доверять первому варианту.

Одни открытия сразу меняли практику — как рентгеновские лучи или пенициллин. Другие сначала выглядели почти абстрактно, но позже становились фундаментом для технологий, медицины, космологии или физики частиц. Именно поэтому хронология здесь важна: она показывает, как одна идея открывала дорогу следующей. Даже если тест оказался сложнее, чем ожидалось, это хороший знак. Значит, наука всё еще умеет удивлять, а прошлое — подбрасывать вопросы, на которые приятно искать ответы.