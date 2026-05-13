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Развлечения Что старше: посудомойка или антибиотики? Сложный тест на знание прорывных научных открытий

Что старше: посудомойка или антибиотики? Сложный тест на знание прорывных научных открытий

Проверьте, насколько уверенно вы ориентируетесь в хронологии великих прорывов человечества

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Научная хронология легко путает века: одни открытия спасли быт, другие перевернули картину мира | Источник: GPTНаучная хронология легко путает века: одни открытия спасли быт, другие перевернули картину мира | Источник: GPT

Научная хронология легко путает века: одни открытия спасли быт, другие перевернули картину мира

Источник:

GPT

История науки — это не сухая таблица с датами, фамилиями и торжественным запахом школьного кабинета физики. Это огромный детектив, где человечество постепенно выясняло, почему яблоки падают, болезни отступают, ток течет, элементы складываются в систему, Вселенная расширяется, а невидимые частицы внезапно оказываются вполне реальными.

Этот тест проверит не только память на даты, но и умение выстроить открытия в правильную последовательность. Здесь пригодятся школьные знания, общая эрудиция и способность не доверять первому варианту.

ТестПройден 82 раза
1 / 15

Какое из этих событий произошло раньше остальных?

  • Публикация закона всемирного тяготения

  • Первая успешная вакцинация против оспы

  • Создание первой электрической батареи

Одни открытия сразу меняли практику — как рентгеновские лучи или пенициллин. Другие сначала выглядели почти абстрактно, но позже становились фундаментом для технологий, медицины, космологии или физики частиц. Именно поэтому хронология здесь важна: она показывает, как одна идея открывала дорогу следующей. Даже если тест оказался сложнее, чем ожидалось, это хороший знак. Значит, наука всё еще умеет удивлять, а прошлое — подбрасывать вопросы, на которые приятно искать ответы.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Научное открытие
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