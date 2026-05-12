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Развлечения Тест Тренируйся лучше на кошках! Тест для больших любителей советского кино

Тренируйся лучше на кошках! Тест для больших любителей советского кино

Только истинные ценители угадают все 10 кадров

1 119
Если вы не знаете, что кричит ваш кот, возможно, он тоже повторяет: «Царь и Великий князь Всея Руси…» | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаЕсли вы не знаете, что кричит ваш кот, возможно, он тоже повторяет: «Царь и Великий князь Всея Руси…» | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Если вы не знаете, что кричит ваш кот, возможно, он тоже повторяет: «Царь и Великий князь Всея Руси…»

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Котам пока далеко до завоевания мира, но с социальными сетями они справляются весьма успешно. Последнее время интернет заполонили мемы, где коты переносятся в известные фильмы. Мы также захотели попасть в эту замурчательную заварушку и сделали хвостатых главными героями советских фильмов, и, признаться честно, некоторые из них вписались в образы как родные. Как думаете, сможете угадать, какие кинокартины перед вами?

Пройден 272 раза
1 / 10

Начнем с простого.

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Дело было в Пенькове» (12+)

  • «Любовь и голуби» (18+)

  • «Вокзал для двоих» (12+)

  • «Не может быть!» (12+)

2 / 10

Это могла бы быть кошачья версия «Игры престолов» (18+), но это советский фильм. Какой?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Небесные ласточки» (6+)

  • «Не покидай…» (12+)

  • «Чародеи» (0+)

  • «31 июня» (6+)

3 / 10

Узнали, из какого фильма героиня?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Стряпуха» (0+)

  • «Тихий Дон» (0+)

  • «Живет такой парень» (12+)

  • «Вас ожидает гражданка Никанорова» (0+)

4 / 10

Такие шикарные усы идут хоть человеку, хоть коту.

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Д`Артаньян и три мушкетера» (0+)

  • «Дон Сезар де Базан» (12+)

  • «Собака на сене» (12+)

  • «Летучая мышь» (6+)

5 / 10

А этот кадр узнаете?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Суета сует» (0+)

  • «Мимино» (18+)

  • «Ищите женщину» (0+)

6 / 10

Рай кошатника. Но не будем отвлекаться, в каком фильме поселились все эти усатые-полосатые?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Принцесса цирка» (0+)

  • «Ах, водевиль, водевиль…» (0+)

  • «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

  • «За двумя зайцами» (12+)

7 / 10

Узнали?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Королева бензоколонки» (6+)

  • «Дайте жалобную книгу» (0+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

8 / 10

Котам нет равных в жалобном пении, а этим тем более.

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

  • «Жестокий романс» (12+)

  • «Табор уходит в небо» (12+)

  • «Формула любви» (0+)

9 / 10

В каком фильме два героя встречаются в поезде?

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Девушка без адреса» (12+)

  • «Спортлото-82» (6+)

  • «Родня» (12+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

10 / 10

И напоследок одна из самых любимых сказок детства.

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • «Пеппи Длинный чулок» (0+)

  • «Мэри Поппинс, до свидания» (0+)

  • «Королевство кривых зеркал» (12+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Советское кино Кот
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13 мая, 10:57
А про собакенов?
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