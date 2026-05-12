Тренируйся лучше на кошках! Тест для больших любителей советского кино

Котам пока далеко до завоевания мира, но с социальными сетями они справляются весьма успешно. Последнее время интернет заполонили мемы, где коты переносятся в известные фильмы. Мы также захотели попасть в эту замурчательную заварушку и сделали хвостатых главными героями советских фильмов, и, признаться честно, некоторые из них вписались в образы как родные. Как думаете, сможете угадать, какие кинокартины перед вами?
Начнем с простого.
«Дело было в Пенькове» (12+)
«Любовь и голуби» (18+)
«Вокзал для двоих» (12+)
«Не может быть!» (12+)
Это могла бы быть кошачья версия «Игры престолов» (18+), но это советский фильм. Какой?
«Небесные ласточки» (6+)
«Не покидай…» (12+)
«Чародеи» (0+)
«31 июня» (6+)
Узнали, из какого фильма героиня?
«Стряпуха» (0+)
«Тихий Дон» (0+)
«Живет такой парень» (12+)
«Вас ожидает гражданка Никанорова» (0+)
Такие шикарные усы идут хоть человеку, хоть коту.
«Д`Артаньян и три мушкетера» (0+)
«Дон Сезар де Базан» (12+)
«Собака на сене» (12+)
«Летучая мышь» (6+)
А этот кадр узнаете?
«Служебный роман» (6+)
«Суета сует» (0+)
«Мимино» (18+)
«Ищите женщину» (0+)
Рай кошатника. Но не будем отвлекаться, в каком фильме поселились все эти усатые-полосатые?
«Принцесса цирка» (0+)
«Ах, водевиль, водевиль…» (0+)
«О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
«За двумя зайцами» (12+)
Узнали?
«Королева бензоколонки» (6+)
«Дайте жалобную книгу» (0+)
«Полосатый рейс» (12+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
Котам нет равных в жалобном пении, а этим тем более.
«Кин-дза-дза!» (12+)
«Жестокий романс» (12+)
«Табор уходит в небо» (12+)
«Формула любви» (0+)
В каком фильме два героя встречаются в поезде?
«Девушка без адреса» (12+)
«Спортлото-82» (6+)
«Родня» (12+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
И напоследок одна из самых любимых сказок детства.
«Пеппи Длинный чулок» (0+)
«Мэри Поппинс, до свидания» (0+)
«Королевство кривых зеркал» (12+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
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