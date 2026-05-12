Тренируйся лучше на кошках! Тест для больших любителей советского кино

Если вы не знаете, что кричит ваш кот, возможно, он тоже повторяет: «Царь и Великий князь Всея Руси…»

Котам пока далеко до завоевания мира, но с социальными сетями они справляются весьма успешно. Последнее время интернет заполонили мемы, где коты переносятся в известные фильмы. Мы также захотели попасть в эту замурчательную заварушку и сделали хвостатых главными героями советских фильмов, и, признаться честно, некоторые из них вписались в образы как родные. Как думаете, сможете угадать, какие кинокартины перед вами?