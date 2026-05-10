Новый выпуск «Сокровищ императора» едва не закончился мордобоем между участниками

Даже ведущие не ожидали, что такое может произойти на шоу Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

На съемках шоу «Сокровища императора» произошел скандал. Из-за жестких шуток тренера Леонида Слуцкого между участниками едва не развязалась драка. Команда Артема Качера и Михаила Марвина уже второй выпуск подряд подвергается насмешкам спортсмена.

Но в новой серии артисты решили не спускать с рук поведение Слуцкого. Их примеру последовали и певица Виктория Дайнеко с мужем, которые обиделись на слово «подкаблучник» в адрес Беркели Овезова. В конечном итоге между тремя этими командами началась откровенная вражда.

— Вы оскорбляете меня, моего мужа! Назвали моего мужа подкаблучником! — кричала Виктория Дайнеко Слуцкому на его претензию из-за подставы на одном из испытаний.

На что бывший тренер российской сборной попытался объяснить, что не считает это слово унизительным. Более того, по его мнению, большинство женатых футболистов таковыми и являются. А потом поинтересовался, не хочет ли муж певицы вступить в диалог. На что тот пригрозил:

— Я просто не буду разговаривать, а потом это всё вырежут. Зачем это надо? Я по-другому разговаривать не буду. Или вот чайник какой-нибудь в вас кину просто и всё. Просто если б это было в обычной жизни, я с вами по-другому бы разговаривал, — ответил Беркели Овезов.

Леонид Слуцкий нажил себе много врагов на проекте Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Но застращать Леонида Слуцкого оказалось не так-то просто. Он сразу дал понять всем, что не считает себя неправым и никого не боится. Однако теперь общаться с обиженными на него командами не будет.

Артем Качер и вовсе попросил тренера извиниться, а потом весь выпуск удивлялся, почему Леонид Слуцкий его игнорирует в шоу.

— Нас [с Михаилом Марвиным] сегодня конкретно унизили. Конкретно были такие фразы, которые я не совсем понял. Брутальный тупица, по-моему, было, и рефлексирующий… Рефлексирующий недалекий человек. Ну, по-моему, это унижение уже, Леонид, — требовал объяснений музыкант.

Артем Качер еще не определился, что он хочет от бывшего тренера сборной по футболу. С одной стороны, он смеется над его шутками, но когда троллят его — музыкант обижается Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Однако потом Леонид Слуцкий всё же высказался:

— Я прощупываю людей, и если людям неприятна такая форма общения, я с ними перестаю коммуницировать вообще. В любом коллективе есть определенная манера поведения. Футбольный коллектив подразумевает огромное количество шуток, троллинга — это просто как «здравствуйте». Если ты не будешь сам себе поднимать настроение, если ты не будешь задавать такую манеру и если футболист ее не будет принимать, то эта команда обречена на провал, — так тренер объяснил не только стиль своего общения с участниками, но и дальнейший бойкот командам «зеленых» и «желтых».

Но выпуск запомнился не только этим скандалом. Шоу украсила новая пара участников — актриса Яна Кошкина и ее мама Марго. Они и ярко проявляли себя на испытаниях, и не упускали возможности подколоть друг друга.

Яна Кошкина пришла на проект с мамой. Она призналась, что называет ее только по имени, потому что та однажды сильно на нее обиделась за обращение «мама» Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Эта серия была насыщена музыкальными испытаниями, с которыми все участники блестяще справлялись. Самыми шустрыми оказались сестры Аверины — гимнастки уже третий выпуск приходят первыми.

Следом за ними шли другие спортсмены — Леонид Слуцкий и его помощник Олег Яровинский, третьими стали их заклятые враги — Виктория Дайнеко с мужем.

Спустя пять часов, когда Чунцин уже погрузился во тьму, на финиш прибыли актриса Ирина Безрукова и ее пиарщик. Именно они и покинули проект.