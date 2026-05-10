Такой кроха, а удар, как у взрослого! 2-летний мальчик-боксер стал звездой соцсетей — милейшее видео

Родители Демьяна не ожидали такой популярности Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Демьяну Игешеву из Владивостока всего два года, но он уже покорил миллионы пользователей социальных сетей из разных регионов России, в том числе знаменитых спортсменов. Всё благодаря видео, в котором еще толком не научившийся говорить малыш четко бьет по пачке подгузников и встает в защитную стойку, будто профессиональный боксер.

Необычный для маленького ребенка навык появился не сам по себе: отец Демьяна, Александр Игешев, — профессиональный боксер и тренер. Он не учил ребенка специально, но тот, наблюдая за папой, стал повторять его действия, и если сначала получалось неуклюже, то сейчас движения юного Тайсона выглядят намного точнее.

Корреспонденты VLADIVOSTOK1.RU побывали в гостях у семьи Игешевых, чтобы узнать, как внезапная популярность повлияла на их жизнь и планирует ли Александр развивать и тренировать сына как профессионального спортсмена.

Демьян только учится говорить, но уже умело бьет и принимает защитную стойку Источник: alexandr_igeshev / Instagram*

Больше тренер, чем боец

Семья Игешевых — Александр и Моника, их 4-летняя дочка Мишель и 2-летний сын Демьян — встретили нас в полном составе. Мишель уже активно разговаривает и с удовольствием показывает свои игрушки и браслетики. Демьян пока только учится говорить, а свою любовь к окружающим предпочитает проявлять через объятия.

Спортивная карьера папы Александра Игешева — важная часть истории, ведь маленький Демьян начал боксировать, повторяя за отцом. В доме у них есть небольшой уголок с наградами и грамотами мужчины, постером с легендарными боксерами, а также груша и перчатки разных размеров: для взрослых и детей.

По груше Демьян бьет только в перчатках: безопасность превыше всего Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

— Расскажите о себе. Как давно вы занимаетесь боксом и почему выбрали именно этот вид спорта?

— Мне 30 лет, я родился и вырос во Владивостоке, а в боксе с 12 лет. Мой дедушка был боксером, учил разным приемам, а когда я рос и надо было постоять за себя, случались разные конфликты в школе, он записал меня в секцию.

Выступал на соревнованиях, был в университетской сборной от Владивостокского государственного университета, тогда он назывался ВГУЭС. По большому счету я никогда звезд с неба не хватал и не выигрывал в каких-то крупных соревнованиях, великих достижений не было, дошел до разряда кандидата в мастера спорта, и всё.

Меня с самого начала тренер просил где-то с кем-то поработать, постоять, отработать, постоянно называл меня инструктором, и это потихоньку прилипло. Я девятый класс только окончил, и он отправил меня поступать на тренера. В ринге у меня не особо шло, а в плане тренерской деятельности было понимание, что и как делать.

Спорт — это про коллектив, взаимодействие. Хотя бокс и индивидуальный вид спорта, но всегда причастна целая команда: тренер, спарринг-партнеры. Это одна большая семья. Александр Игешев боксер, тренер

— Как давно вы работаете тренером?

— Я работаю тренером девять лет, с 21 года, и это единственная моя работа. В основном работаю с детьми от 7–9 лет, персонально тренирую взрослых. Среди моих учеников есть ребята, которые выигрывали и краевые, и всероссийские соревнования. Участвовали в первенстве Дальневосточного федерального округа.

— Если вам сейчас предложат поучаствовать в профессиональном бою, согласитесь?

— Я недавно, в декабре, участвовал в первенстве города, занял второе место. Мне нравятся бои и соревнования, атмосфера, подготовка. Получаю от этого удовольствие и знаю, зачем туда иду, понимаю, что меня ждет. Я никогда не страшился боя.

У Александра немало грамот и наград Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Зачем вообще ребенка мучить?»

Видео, на котором Демьян бьет по пачке подгузников как по груше, появилось в Instagram* Александра 21 апреля. Сейчас у него почти 30 миллионов просмотров, 13 тысяч комментариев, больше миллиона лайков и 288 тысяч репостов.

Более того, на публикацию отреагировали именитые спортсмены: боец смешанных единоборств Алексей Олейник, боксеры Дмитрий Кудряшов и Эдгар Гукасян. Они отметили, что для своего возраста Демьян действительно хорошо двигается, и пожелали ему успехов как в спорте, так и по жизни.

Алексей Олейник — российский боец смешанных единоборств (MMA) из Харькова, выступает в тяжелом весе. Получил прозвище Удав, его считают мастером удушающих приемов, наиболее известный из которых — «удушение Иезекииля». Профессиональный рекорд составляет 60 побед, 17 поражений и 1 ничья (60-17-1). Дмитрий Кудряшов — боксер-профессионал из Волгодонска, выступает в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Известен под прозвищем Русская Кувалда из-за мощного нокаутирующего удара. Мастер спорта по боксу и рукопашному бою, экс-чемпион WBC Silver. За 36 боев одержал 30 побед (из них 28 нокаутов) и потерпел 6 поражений. Эдгар Гукасян — российский боксер-профессионал из Еревана, выступает в первом среднем и полусреднем весах с 2014 по 2021 год. За 14 боев одержал 10 побед, потерпел 3 поражения и 1 ничью.

Демьян начал повторять боксерские движения за отцом еще в 11 месяцев, а первой грушей для него стала пачка подгузников — ее можно заметить и на видео, набравшем миллионы просмотров.

— Демьяну понравился именно бокс или он пробовал повторять за вами разные упражнения?

— Повторял разные. Когда я готовился к соревнованиям и делал пробежку, бой с тенью, подтягивался на турнике, он за этим наблюдал, пытался отжиматься. Я брал его на тренировки почти с самого рождения, все ребята знают его и очень любят, он у нас как маленький талисман. Он со всеми бегает, прыгает, и ему очень нравится. Когда ты усердно трудишься в зале, веселый и позитивный малыш разряжает обстановку.

— Не все с позитивом отнеслись к вашему видео. Многие пользователи писали, что вы намеренно учили сына и что это может быть опасно для здоровья, суставов ребенка.

— Я не просил его повторять за мной, зачем вообще ребенка мучить? Это же не игрушка. Люди правы, что могут быть проблемы с суставами, но дети до трех лет как пластилин, всё перенимают, особенно от родителей. Логично, что когда он видел мои тренировки, то стал повторять за мной. Как я могу это запретить? Это ребенок, он в любом случае будет это делать, когда меня не будет рядом.

Когда Демьян начал молотить всё подряд, мы решили направить это в правильное русло, и я взял ему перчатки из зала, чтобы он не травмировал руки, повесил для него мешок. Ему это нравится, он занимается без принуждения, но я это не пропагандирую.

— У вас не было опасений, что сын будет бить сверстников на улице, в детском саду?

— Конечно, был страх, но у Демьяна нет агрессии, когда он бьет. Для него это как игра, не более. Другие дети танцуют, прыгают, а он бьет по мешку. Он очень любвеобильный, ему нравится внимание, и проблем с другими детьми не было.

— Планируете ли вы тренировать Демьяна, чтобы он стал профессиональным спортсменом?

— Я планирую его тренировать, но только чтобы он мог защитить себя. Общая физическая подготовка, гимнастика, дисциплина и гибкость — это важно, это должно быть привычкой, как почистить зубы, но все остальное — только по желанию. Если он не захочет профессионально заниматься, то заставлять его не буду.

— Демьян проявляет особый интерес к чему-то еще?

— Он любит рисовать, прыгать, вырезать, кататься на велике. Он очень активный, сильно любит животных. Я не знаю, чем он не любит заниматься, ему всё очень интересно.

Для Демьяна это всего лишь игра Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Знакомые быстрее узнали про видео из новостей, чем от нас»

То самое видео-миллионник с Демьяном его родители публиковали, не ожидая особого ажиотажа, но объясняют такую реакцию просто: пользователи любят милых детей, особенно делающих что-то необычное, и многих поразила точность ударов маленького бойца.

— Чья это была идея — опубликовать видео с боксирующим Демьяном?

— Это была моя идея, так как у меня спортивное направление в Instagram*, и когда я увидел, как Демьян бьет, решил, что будет прикольно выложить это. В первый раз мы начали публиковать видео, когда ему было примерно полтора года.

— А потом миллионы просмотров на видео, видеообращения к Демьяну от именитых спортсменов…

— Я почувствовал гордость за сына, был рад, что на него такая оживленная реакция. Самое главное, что он сам кайфует от процесса.

Про видео от спортсменов: это была их инициатива, они увидели ролик с Демьяном и публично отреагировали на него. Только после этого я написал им, поблагодарил за поддержку, мы немного пообщались и подписались друг на друга.

Жена Александра Моника призналась, что никто не ожидал такой реакции. Они уже публиковали подобные видео и получали позитивные комментарии, но не в таком количестве.

— Мы проснулись и очень удивились, столько просмотров и комментариев. Сели читать и отвечать всем. Видео оказалось настолько популярным, что друзья и знакомые узнали о нем из новостей быстрее, чем от нас. Спрашивали, видели ли мы, что Демьяна показывают по телевизору.

— А негативные комментарии были?

— От знакомых негатива не было, и в первые 3–4 дня не было ничего плохого, но потом стали писать, зацепились за памперсы, что такой взрослый малыш до сих пор их носит. Мы не стали каждому объяснять, что ребенок только приучается к горшку и их надевают перед сном, чтобы он в случае чего не спал мокрым. Кроме этого, никаких ругательств или оскорблений, серьезного негатива не было.

— Некоторые сначала даже не поверили, что видео настоящее, думали, что это ИИ. Много таких было?

— Да, очень многие писали, что это неправда. Спрашивали: «Как такой малыш может делать такие движения?», но когда пошли новости и репортажи, все поняли, что это правда.

Нередко маленький боксер предпочитает бить пачку памперсов вместо груши Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

— Вы зарегистрировали отдельный аккаунт для Демьяна, который ведете от его имени. Планируете как-то монетизировать его в будущем?

— Возможно. Пока просто воспользовались моментом, публикуем домашние видео и новости, которые пишут в СМИ, но ничего не заработали. Никаких коммерческих предложений тоже не поступало, но мы не против.

— У вас нет переживаний, что в будущем, особенно в переходном возрасте, Демьян негативно будет относиться к своей популярности в детстве и тому, что вы публиковали видео с ним?

— Я думаю, что нет. Он очень хороший, и я уверена, что он, наоборот, поблагодарит нас, будет гордиться собой, что такой малыш собрал такую аудиторию. Это в любом случае наша история, мы хотим распечатать все статьи и сделать фотоальбом, чтобы Демьян, когда вырастет, мог посмотреть на себя.

По мнению Александра, главное, чтобы съемки и публикации видео с ребенком не влияли на его режим и личный комфорт.

— Мы не видим в этом проблемы. Если бы это ущемляло режим, сон, питание Демьяна и мы таскали бы его на съемки, заставляли что-то делать — да, можно понять такую реакцию. Боксировать его не заставишь, вы же видели, что он сам начал это делать, по желанию.

Обычный день Демьяна не отличается от дня любого другого 2-летнего ребенка. К нам вчера хотели приехать журналисты, но потом сказали, что опоздают на 50 минут, и мы отказались от встречи, потому что Демьян уже лег бы спать. Эта популярность не должна мешать его развитию, отдыху, восстановлению.

— А повлияла ли популярность на вашу работу? Может, стали чаще писать родители, которые хотят, чтобы дети занимались?

— На самом деле нет, жизнь вообще не поменялась, просто много просмотров. Мой основной посыл на тренировках — это чтобы детей не заставляли тренироваться насильно. Если родитель хочет привить что-то ребенку, добиться какого-то результата, он должен показать это на своем примере.

Детям очень важны поддержка и внимание, особенно от родителей. Если родитель ругает ребенка за плохие результаты, это будет влиять на его эмоциональное состояние. Ребенок воспринимает слова родителя за чистую монету, и если услышал от папы, что он плохой, то он в это поверит.

Я не раз сталкивался с подобным, и ни к чему хорошему это не приводит. Я говорил таким родителям, что они должны не просто присутствовать рядом, а заниматься вместе. Как можно требовать от ребенка что-то и не делать это самому, давать какие-то уроки, критиковать? Это несправедливо по отношению к ребенку.

Воплощать свои нереализованные мечты через ребенка — плохая идея. У него есть свои желания и потребности. Александр Игешев боксер, тренер

— Как вы считаете, любой ребенок может при желании стать профессиональным спортсменом, или для этого нужен талант?

— Если у него есть огромное желание и упорство, он добьется своей цели. Лучшими становятся не талантливые ребята, а те, кто с детства трудятся и работают над собой.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дочь тоже повторяла за папой-боксером

По словам Моники, будучи совсем маленькой, 4-летняя Мишель тоже проявляла интерес к тренировкам отца, повторяла разные упражнения и удары по груше, но потом перестала. Несмотря на это, она охотно принимает участие в играх с Демьяном: держит пачку подгузников как спортивные лапы, протягивает брату разные перчатки, чтобы он их надел.

Спортивные лапы — переносной тренажер в виде плотной подушки с креплением для руки, используемый в боксе, ММА и тайском боксе для отработки ударов, тренировки скорости и точности. Тренер или партнер надевает их для имитации соперника, позволяя бойцу работать над техникой без ударов по живому человеку.

— Мишель стала ходить к папе на тренировки тоже примерно в 11 месяцев, когда научилась ходить. Когда я уезжала по делам, по работе, то завозила ее к папе. У нее был интерес, она видела, как занимаются детки, хотя была в два раза меньше, чем Демьян, до груши еле дотягивалась.

Потом Мишель ушла больше в более девчачьи занятия: танцы, йога, разные кружки, но активно играет с Демьяном. Если он начинает что-то бить, она может надеть перчатки, чтобы вместе боксировать.

Мишель всегда готова поддержать брата в спарринге Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пока свалившаяся на семью Игешевых популярность никак не изменила их жизнь. Маленький Демьян продолжает активно развиваться: он уже ходит в детский садик, бегает и прыгает, произносит простые слова — «папа» и «мама». Его старшая сестра Мишель тоже ходит в садик, любит танцевать и играть с собакой, а дома у детей есть небольшой игровой уголок с горками, перекладинами и множеством игрушек.

Александр тренирует детей и взрослых и ведет личный блог, в основном снимая видео с тренировками и советами. Моника тоже работает и развивает свой Instagram*, но публикует в основном развлекательные видео: прогулки, забавные моменты из жизни.

Постепенно развивается и личный аккаунт Демьяна: он уже набрал первую тысячу подписчиков и продолжает расти.