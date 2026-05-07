Звезды меняют правила игры: каким знакам зодиака светят прорыв, страсть и денежная ревизия в мае

По словам Кажетты, май станет временем высоких карьерных ставок и пересмотра финансовых планов Источник: Кажетта Ахметжанова официальный канал / T.me

Последний месяц весны не позволит отсидеться в привычном укрытии. Небесная картина меняется стремительно, и тем, кто привык действовать по накатанной, придется пересмотреть стратегию. Оставаться в тени уже не выйдет — пора заявлять о себе.

Прогноз на май 2026 года составила постоянный эксперт «СтарХита», участница шоу «Битва экстрасенсов» (16+) на ТНТ Кажетта Ахметжанова. По ее наблюдениям, одних ждет рывок в профессии, других — эмоциональные признания, третьих — финансовая перезагрузка.

Овен

Представителям этого знака стоит сосредоточиться на продвижении по службе. Быстрого триумфа не обещают: придется учиться, вникать и работать без скидок на усталость. Зато в личной жизни намечается светлая полоса — уже в первые дни месяца возможна встреча, которая станет мощным источником вдохновения.

Телец

Мысли Тельцов будут крутиться вокруг чувств. Тем, кто пока свободен, лучше не тянуть — инициатива окажется кстати и не останется без ответа. Тем, кто в паре, важно говорить прямо о своих желаниях, а не ждать телепатии от партнера. В работе с 11 по 23 мая возможен завал — спасут собранность и хладнокровие.

Близнецы

В начале месяца Близнецам стоит вспомнить о данных обещаниях. Пренебрежение ими может ударить по деловой репутации. Кроме того, пришло время трезво оценить траты: излишняя страсть к покупкам способна вызвать недовольство близких и стать поводом для конфликтов.

Рак

Раки неожиданно найдут заряд бодрости в старом увлечении. С хобби вернутся и люди из прошлого — проверенные друзья и союзники. Атмосфера месяца будет пропитана ностальгией. А ближе к финалу периода события подтолкнут к заметному обновлению внешнего образа.

Лев

Новые знакомства могут перевернуть профессиональные планы Львов. Интерес к незнакомой сфере перерастет в желание сменить направление и освоить иной вектор развития. Под занавес мая стоит заняться бытовыми вопросами, особенно теми, что связаны с жильем.

Дева

Первая часть месяца подойдет для размышлений, но важно не застрять в самокопании. В середине мая Девам придется внимательно взглянуть на свои отношения и понять, что можно улучшить.

«После 20-го числа уделите внимание душевному балансу во избежание эмоциональных колебаний», — советует эксперт.

Весы

Весам предстоит внутренний спор с самими собой. Обстоятельства заставят пересмотреть устоявшиеся взгляды. Перемены сначала могут задеть за живое, однако вскоре принесут положительный эффект. В числе приоритетов — корректировка денежной тактики и разумная экономия.

Скорпион

Начало месяца открывает возможности для карьерного рывка. Самое время воспользоваться шансами и приблизиться к цели. Во второй половине на первый план выйдут отношения. Придется принять непростое решение — ориентируйтесь на внутренние ощущения и при необходимости берите паузу.

Стрелец

Большую часть месяца Стрельцы проведут в режиме ожидания деловых предложений. По-настоящему интересные варианты появятся ближе к третьей декаде мая. Спешка ни к чему. Зато в личной жизни у одиноких представителей знака возможен яркий роман во время майского отдыха.

Козерог

Козерогам захочется навести порядок в финансах и домашних делах. Разбор документов, продумывание стратегий и укрепление материальной базы выйдут на первый план. Май отлично подходит для генеральной уборки — как в шкафах, так и в делах.

Водолей

Главное для Водолеев — действовать последовательно. Попытка решить всё сразу может привести к промахам. Взвешенный подход поможет избежать проблем не только в карьере и бюджете, но и в личной сфере. Если чувства вызывают сомнения, лучше не путать людей демонстративным флиртом.

Рыбы

Рыбам стоит смело выдвигать собственные идеи на работе. Сейчас их аргументы звучат особенно убедительно, а креатив способен вдохновить команду. В последние дни месяца важно прислушиваться к самочувствию и не перегружать себя при первых тревожных сигналах.