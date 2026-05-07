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Развлечения Эксклюзив «Леди Гага пела без музыки, а модели падали от усталости»: как бывшая вице-мэр Тольятти снялась в «Дьявол носит Prada 2»

«Леди Гага пела без музыки, а модели падали от усталости»: как бывшая вице-мэр Тольятти снялась в «Дьявол носит Prada 2»

Евгения Бычкова рассказала о закулисье съемок сиквела культового голливудского кино

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Евгения Бычкова и в Тольятти была известна как красавица и модница. Думаем, за это ее и взяли на роль! | Источник: из архива Евгении БычковойЕвгения Бычкова и в Тольятти была известна как красавица и модница. Думаем, за это ее и взяли на роль! | Источник: из архива Евгении Бычковой

Евгения Бычкова и в Тольятти была известна как красавица и модница. Думаем, за это ее и взяли на роль!

Источник:

из архива Евгении Бычковой

Обычно в новостях про премьеру «Дьявол носит Prada-2» мелькают кадры Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Леди Гаги. Но за глянцевой картинкой скрывается совсем другая история — российская. Экс-вице-мэр Тольятти Евгения Бычкова, прошла кастинг из семи тысяч человек и попала в массовку продолжения культового голливудского фильма о мире моды и гламура.

В интервью TOLYATTY.RU она рассказала, как Леди Гага теряла равновесие на 20-сантиметровых каблуках, почему модели падали от усталости прямо на подиум и о том, что скрывает другая сторона киноиндустрии.

Девочки успели потренироваться, чтобы показаться строгому жюри | Источник: из личного архива Евгении БычковойДевочки успели потренироваться, чтобы показаться строгому жюри | Источник: из личного архива Евгении Бычковой

Девочки успели потренироваться, чтобы показаться строгому жюри

Источник:

из личного архива Евгении Бычковой

Когда-то Евгения Бычкова работала в администрации Тольятти, была заместителем мэра. Как она сама вспоминает, однажды ей поручили съездить в командировку по линии городов-побратимов.

— Я считала, что не время: бюджет Тольятти дефицитный. К тому же меня отправляли как руководителя делегации. Но меня вызвал начальник (тогда городом руководил Сергей Андреев. — Прим. ред.) и говорит: «Надо!» Я согласилась, но принципиально купила билеты на самолет за свой счет, — рассказывает Евгения.

Это было в марте 2017 года. Делегация должна была ездить по итальянским организациям и фирмам, рассказывая о Тольятти и местной территории опережающего развития. Гостей из России встречал и развозил итальянец Микеле Маффини. Тогда Евгения еще не знала, что через несколько лет он станет ее мужем, а Италия — домом.

— Мы с Микеле виделись и раньше: он приезжал в Тольятти в составе итальянской делегации. Но, как сейчас говорят, «химия» возникла именно во время моего последнего визита — тогда мы начали встречаться. Некоторое время мы путешествовали вместе, общались по телефону. А потом началась пандемия, с выездами стало сложно, и тогда Микеле предложил узаконить отношения. Я не возражала, — рассказывает Евгения.

С 2022 года она живет на севере Италии, в провинции Пьяченца, примерно в ста километрах от Милана. Их городок называется Кастельветро. По российским меркам всё рядом: и Милан, и Пьяченца, и море — всего в полутора часах езды.

Милан для тольяттинки стал отдельной, совершенно особенной любовью. Поэтому, когда в этом городе объявили кастинг для массовки продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada 2», удержаться от участия было уже невозможно.

«Ой, ну мы все подходим!»

Слева направо: Ева, Микеле, Евгения и Элина | Источник: из архива Евгении БычковойСлева направо: Ева, Микеле, Евгения и Элина | Источник: из архива Евгении Бычковой

Слева направо: Ева, Микеле, Евгения и Элина

Источник:

из архива Евгении Бычковой

О кастинге Евгения узнала от своей дочери Элины, которая живет в Падуе. Та написала: в Милане будут искать людей в массовку фильма «Дьявол носит Prada 2», надо ехать.

По словам Евгении, объявление распространялось в итальянских СМИ, в интернете и даже в российских соцсетях. Требований было немного: главное — возраст старше 30 лет. Пол, вес, национальность и актерский опыт значения не имели.

— Мы даже посмеялись: «Ой, ну мы все подходим!» — вспоминает Евгения.

В итоге в Милан собралась целая интернациональная компания: сама Евгения, ее муж Микеле, дочь из Падуи и подруга Ева. Ева, кстати, тоже тольяттинка, сейчас живет во Франции и прилетела в Италию ради подруги и кастинга.

— Когда мы пришли примерно в половине десятого, наши номера были около 260-го. Хорошо, что Ева пришла за два часа до нас и отстояла в очереди — они были огромные. Позже я прочитала, что всего на миланский кастинг пришли около 7200 человек, а отобрали из них примерно 200. На глаз такую статистику оценить было сложно, но масштаб чувствовался сразу. Организация при этом оказалась выше всяких похвал — всё четко, — призналась героиня.

На регистрации работали несколько человек, а в большом зале одновременно проводили мини-фотосессии для сотен потенциальных актеров: снимали портрет, профиль, полный рост и крупный план с номером в руке. Записывали данные, контакты…

— Даже с нашими 260-ми номерами мы прошли всё за 40 минут. Нас зарегистрировали, сфотографировали, внесли в базу. Потом погуляли по Милану, поели, зашли в магазины, сделали фото и разъехались по домам, — рассказывает Евгения.

Позже стало известно, что из всей четверки выбрали только ее.

Очередь подошла незаметно из-за отличной организации | Источник: из архива Евгении БычковойОчередь подошла незаметно из-за отличной организации | Источник: из архива Евгении Бычковой

Очередь подошла незаметно из-за отличной организации

Источник:

из архива Евгении Бычковой

Все эти люди выстроились на кастинг. В кадр попала малая часть очереди | Источник: из архива Евгении БычковойВсе эти люди выстроились на кастинг. В кадр попала малая часть очереди | Источник: из архива Евгении Бычковой

Все эти люди выстроились на кастинг. В кадр попала малая часть очереди

Источник:

из архива Евгении Бычковой

«А вдруг это мошенники?»

Сообщение пришло в мессенджер за два дня до съемок.

— Там было написано: «Я ассистент, вы отобраны. Если приедете на съемки — подтвердите». Муж заволновался, что это мошенники. Но я погуглила имя и фамилию, нашла женщину, которая мне звонила, а также агентство по подбору актеров. Мы успокоились, — вспоминает Евгения.

После подтверждения прислали контракт на двух языках — итальянском и английском. Документ был строгим: съемки продлятся два дня, нельзя снимать процесс, раскрывать подробности или рассказывать о проекте до официального разрешения. Всё подписывалось электронно.

В контракте роль Евгении была обозначена как «гость на показе новой модной коллекции» — небольшая роль без реплик, просто часть публики. Предполагалось, что это будут обычные люди, условно связанные с фешен-индустрией: журналисты, дизайнеры, местные модники.

Вскоре пришел мудборд* с требованиями к одежде. Участников просили привезти два-три собственных образа.

* Мудборд — от английских слов mood («настроение») и board («доска»). Термин дословно переводится как «доска настроения» и используется для обозначения визуальной концепции: стиля, текстур и цветов, объединенных общей идеей.

— Нужны были не обычные наряды, а блеск, меха, прозрачные ткани, необычные фактуры, заметные аксессуары. Ничего синего или красного, никаких бежевых тренчей. Всё броское, неординарное, но не вызывающее, — говорит Евгения.

Поездка в Милан&nbsp;— всегда праздник | Источник: из архива Евгении БычковойПоездка в Милан&nbsp;— всегда праздник | Источник: из архива Евгении Бычковой

Поездка в Милан — всегда праздник

Источник:

из архива Евгении Бычковой

Это было необязательным условием, но многие приехали с чемоданчиками. В их числе — наша героиня. Одним из ее нарядов был блестящий серебристый костюм от Lime (кстати, это самарский бренд). Выбор будущих «гостей показа» оценивали стилисты.

— Мне, кажется, досталась главная стилистка — а их там работала целая группа. Она сразу одобрила костюм: «Да-да, вот это!» А вот топ забраковала, и в итоге мне выдали блузку из реквизита. Некоторым участникам образ полностью собирали из запасов съемочной группы, — рассказывает Евгения.

Образы актеров подбирали с ювелирной скрупулезностью. Если колготки не подходили — их без колебаний заменяли. Как рассказала жительница Тольятти, одной из ее коллег по площадке в целом одобрили домашние наряды, а вот колготки забраковали: вместо просто черных ее переодели в такие же черные, но в мелкую крапинку.

На второй день съемок образы с той же щепетильностью повторили.

<p>Евгения Бычкова</p><p>Евгения Бычкова</p>

Телефоны мы сдали на входе — по контракту, съемка была запрещена под угрозой многотысячных штрафов. Никаких «сувениров на память». Например, мы хотели забрать муляжи модного журнала Runway, которые выглядели как стильные открытки, но организаторы четко сказали: «Нет, всё остается на местах».

Евгения Бычкова

тольяттинка, которая живет в Италии и участвовала в съемках «Дьявол носит Prada 2»

— У меня на блузке был бант. Девочка-стилистка смотрела на фотографию и завязывала его так же. Я говорю: «Да ладно, может, неважно». А она отвечает: «Нет-нет, надо сделать всё абсолютно точно так же», — рассказывает Евгения.

После окончательного утверждения образа каждого актера фотографировали в полный рост, подписывали пакет с вещами и прикрепляли снимок — всё для того, чтобы на следующий день повторить образ без малейших отклонений.

Вторым этапом был мейкап. Его делали всем актерам массовки одновременно.

— Масштаб этой фабрики красоты ошеломил: работали одновременно 50, 80, а может и 100 мастеров. Кого-то красили, кому-то крутили кудри… Мне прическу не делали, только макияж. Итог оценивал старший стилист: он придирчиво осмотрел меня и коротко бросил: «Окей», — вспоминает Евгения.

Над нашей участницей трудилась девушка по имени Джулия из провинции Милана — детали биографии удалось узнать во время короткого общения. Она призналась, что визажисты тоже проходили очень жесткий отбор: сначала отправляли примеры работ, потом приезжали на пробный макияж. Кого-то утверждали, кого-то разворачивали.

Бант, макияж, наряд&nbsp;— всё должно было совпадать тютелька в тютельку и в первый и во второй день съемок | Источник: из архива Евгении БычковойБант, макияж, наряд&nbsp;— всё должно было совпадать тютелька в тютельку и в первый и во второй день съемок | Источник: из архива Евгении Бычковой

Бант, макияж, наряд — всё должно было совпадать тютелька в тютельку и в первый и во второй день съемок

Источник:

из архива Евгении Бычковой

— Моя мастер своей радости не скрывала: для нее это впечатляющий опыт для портфолио и отличный старт карьеры. Она работала на MAC — известный косметический бренд. Не могу утверждать, что у всех была именно эта косметика, но меры дезинфекции предпринимались беспрецедентные. Кисточки, например, использовали один раз и выбрасывали, — рассказывает Евгения.

За этим следовал следующий этап — ожидание съемки. Именно там участники впервые увидели друг друга. По словам Евгении, массовка оказалась очень пестрой: кто-то напоминал светскую львицу, кто-то — модного редактора с обложки, а кто-то — человека, навсегда застрявшего между показами, вернисажами и бесконечными арт-открытиями.

— В первый раз, когда я увидела всех коллег по съемочной площадке в сборе, я, мягко говоря, пришла в изумление: столько было людей в странной одежде, с необычными прическами и макияжем. В этой разношерстной толпе выделялась темнокожая красотка — стройная, высокая и грациозная. Ее очень эффектно одели в узкое фиолетовое платье, а макияж сделали полностью золотым, — рассказывает Евгения.

Наша героиня успела поговорить с красоткой и выяснила, что зовут ее Айко, в Италию она когда-то приехала из Кении, а на съемках оказалась случайно: отбор проходил прямо под окнами офиса, где она работала. Девушка просто решила поучаствовать за компанию с коллегами и внезапно прошла кастинг.

Одним из соседей Евгении оказался симпатичный парень итальянско-марокканского происхождения, профессиональный актер массовки.

— Он похвастался: «Я прохожу все кастинги, участвую везде, меня всегда отбирают. Я уже понимаю, какой образ для какого фильма нужен». Я спросила: «Ты из-за денег или из любви к искусству?» Он ответил: «Мне это просто нравится». На съемках фильма «Дьявол носит Prada 2» его образ был продуман до смешного трогательно. Я говорю: «Ого, какое у тебя кольцо!» А он: «Да, взял у мамы, потому что подходит к галстуку». Бирюзовый галстук и крупное бирюзовое кольцо, — рассказывает Евгения.

Актеры ждали часами, и маленькие знакомства завязывались сами собой.

«Я в первый раз увидела летающие камеры»

Со съемок у Евгении фотографий по понятным причинам нет. А с прогулок по Милану&nbsp;— пожалуйста | Источник: из архива Евгении БычковойСо съемок у Евгении фотографий по понятным причинам нет. А с прогулок по Милану&nbsp;— пожалуйста | Источник: из архива Евгении Бычковой

Со съемок у Евгении фотографий по понятным причинам нет. А с прогулок по Милану — пожалуйста

Источник:

из архива Евгении Бычковой

И вот он — долгожданный момент съемок. Группу актеров организованно провели из зала ожидания на площадку. Путь, по словам Евгении, лежал по улицам Милана. Дорогу перекрывали, по бокам выставляли охрану: большие черные машины отгораживали проход актеров от толпы зевак.

Сцена модного показа снималась уже после заката, в закрытом дворике, похожем на широкий колодец.

— Очень красивая локация! Здесь я впервые увидела в работе современные «летающие» камеры. Сверху была натянута прозрачная сетка, камеры плавно двигались по ней и снимали нас сверху. Действие каждый раз происходило в темноте — как я поняла, такова была задумка сценаристов, — рассказывает Евгения.

Актеры заняли места в зрительном зале. По рядам забегали визажистки с сумками и прозрачными фартуками — припудривали, подкрашивали, сбрызгивали прически лаком. Сновала комиссия: рассаживала гостей, потом пересаживала, смотрела на группы и время от времени меняла композицию: здесь нужна блондинка, тут брюнетка, здесь другой цвет, там другой план…

— Рядом со мной сидела темнокожая девушка в шелковом платке на голове, а поверх платка — ободок из страз. Ей говорят: «Брюнетка не должна сидеть с блондинкой». Она вдруг начинает смеяться, снимает платок — а под ним абсолютно лысая голова, — смеется Евгения.

И вот команда: «Мотор!» Начинается съемка. Сцена — «модный показ». Это, по словам Евгении, было не дефиле в привычном понимании, а его имитация. Модели действительно выходили на подиум, но проходили свой маршрут без музыкального сопровождения, попадая в ритм, который им отсчитывали за сценой.

— Они вышагивали под «пум-пум-пум», чтобы идти в такт. Снимали очень много дублей, было видно, как они устают. Как только объявляли паузу — модели тут же садились прямо на подиум, некоторые даже ложились. Девушки работали на износ, — говорит Евгения.

Модели, к слову, приехали вместе со съемочной группой из Америки. Вместе со всеми работала Леди Гага, очень близко к массовке и тоже — без музыки.

— Она пропевала только текст, мелодия звучала в ее наушниках. Это сделали специально, чтобы никто до официального выхода фильма не услышал полную версию новой песни — Леди Гага написала ее специально для «Дьявол носит Prada 2». Но выкладывалась она по-честному: пела вживую и трижды меняла наряды, — замечает Евгения.

Выглядит певица, по словам нашей героини, крайне миниатюрно.

— Она маленького роста, это не секрет. Но я не ожидала, что настолько. Возможно, поэтому певица выбрала для съемок очень высокие каблуки — как минимум сантиметров двадцать. Ей даже помогали заходить и выходить: там было несколько ступенек, и она один раз, кажется, слегка потеряла равновесие, — рассказывает Евгения.

Зато другие голливудские звезды в жизни достаточно близки к своим экранным образам. Рассмотреть Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи можно было с расстояния в несколько метров.

— Мы встречали их овациями — не по сценарию, а от души. Энн Хэтэуэй милая и очень приятная. А Мерил Стрип в жизни выглядит чуть ниже, старше и тоже гораздо миниатюрнее, — говорит Евгения.

Когда съемки остались позади, тольяттинке выплатили зарплату. Помимо основной ставки, актерам добавляли денег, например, за использование собственного гардероба и за переработку.

— Заплатили адекватные по меркам Европы деньги. Кормили нас бесплатно, кофе, вода были в безлимитном доступе. Единственное, за что я платила, — номер в отеле. Кстати, еле его нашла: в эти дни Милан был занят под завязку, — уточняет Евгения.

Надо ли напоминать, что разглашать любые детали участия в проекте контракт строго запрещал до официальной премьеры? Стоит ли говорить, что релиз картины Евгения с супругом Микеле ждали с особенным нетерпением?

День икс настал через полгода после съемки: она прошла в сентябре, а в мае миру начали показывать сиквел. Итак, в кинотеатре тишина. Гаснет свет. Первые титры. Поехали! Наконец она — сцена модного показа.

Две красавицы&nbsp;— Евгения и та самая Айко | Источник: из личного архива Евгении БычковойДве красавицы&nbsp;— Евгения и та самая Айко | Источник: из личного архива Евгении Бычковой

Две красавицы — Евгения и та самая Айко

Источник:

из личного архива Евгении Бычковой

В своем городке Евгения стала знаменитостью, о ней написала местная ежедневная газета с тиражом, на минуточку, 100&nbsp;000 экземпляров | Источник: из архива Евгении БычковойВ своем городке Евгения стала знаменитостью, о ней написала местная ежедневная газета с тиражом, на минуточку, 100&nbsp;000 экземпляров | Источник: из архива Евгении Бычковой

В своем городке Евгения стала знаменитостью, о ней написала местная ежедневная газета с тиражом, на минуточку, 100 000 экземпляров

Источник:

из архива Евгении Бычковой

— Все мы промелькнули как проблеск: мгновение — и наша сцена окончена. Единственная, на ком камера задержалась чуть дольше и кого показали крупным планом, — Айко, та самая красавица из Кении, — говорит Евгения. — Но само по себе погружение в пространство этого культового фильма стало настоящим подарком судьбы: незабываемый опыт и драгоценное воспоминание на всю жизнь. Я буду рассказывать эту историю своим детям и внукам и, разумеется, вновь и вновь пересматривать «Дьявол носит Prada 2». Самое главное, что создателям блестяще удалось передать ту самую атмосферу — ослепительный блеск, пьянящий гламур и завораживающий мир высокой моды. И это получилось у них безупречно.

Фильм «Дьявол носит Prada 2» в России будут показывать неофициально. В кинотеатрах Тольятти показы начнутся с 12 мая.

Будете смотреть фильм «Дьявол носит Prada 2»?

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Юлия ДроглеваЮлия Дроглева
Юлия Дроглева
журналист
Дьявол носит Prada Голливудское кино Актер кино Личный опыт Съемка в кино Милан Леди Гага
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