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Развлечения Тест Вы выросли настоящим эрудитом, если сможете ответить на эти семь вопросов из школьной программы

Вы выросли настоящим эрудитом, если сможете ответить на эти семь вопросов из школьной программы

Пройдите тест с простыми на первый взгляд заданиями

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Ответьте на семь вопросов из школьной программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтветьте на семь вопросов из школьной программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ответьте на семь вопросов из школьной программы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С наступлением весны школьники активнее готовятся к ОГЭ и ЕГЭ. Взрослое поколение же с ностальгией рассказывает о том, какими были экзамены в их годы учебы. И, конечно, некоторые родители не забывают упомянуть, что, будучи подростками, знали всю школьную программу назубок. Естественно, по всем предметам.

Что ж, давайте проверим. Это не ОГЭ или ЕГЭ, да и контрольной работой такое задание было бы назвать сложно. Всего лишь семь вопросов из школьной программы, ответив на которые вы сможете оценить свою образованность. Многие из них покажутся вам легкими, но не обманывайтесь: вдруг какая-то хитринка в задании станет препятствием на вашем пути к блестящему результату?

ТестПройден 8078 раз
Тест с вопросами из школьной программы
1 / 7

Какая по счету Юпитер планета от Солнца?

  • Четвертая

  • Пятая

  • Шестая

Делитесь своими результатами и рассказывайте, сколько баллов удалось набрать. Кстати, такой тест с другими вопросами из школьной программы можно пройти здесь.

А вот этот тест — проверка на лингвистическую зоркость, которую проходят лишь 10% участников.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
5
Гость
4 мая, 13:28
Нет, зумерка, чтобы помнить семь общеизвестных фактов из школьной программы надо быть не эрудитом, а просто иметь хоть какой-то мозг
Гость
4 мая, 06:56
шибаева, это только ты да геворк не ответите на такую фигню... причем тут эрудиция, это минимальный базовый набор знаний, но для таких как ты - конечно, эрудиция
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Гость
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