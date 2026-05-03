Вы выросли настоящим эрудитом, если сможете ответить на эти семь вопросов из школьной программы

Ответьте на семь вопросов из школьной программы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С наступлением весны школьники активнее готовятся к ОГЭ и ЕГЭ. Взрослое поколение же с ностальгией рассказывает о том, какими были экзамены в их годы учебы. И, конечно, некоторые родители не забывают упомянуть, что, будучи подростками, знали всю школьную программу назубок. Естественно, по всем предметам.

Что ж, давайте проверим. Это не ОГЭ или ЕГЭ, да и контрольной работой такое задание было бы назвать сложно. Всего лишь семь вопросов из школьной программы, ответив на которые вы сможете оценить свою образованность. Многие из них покажутся вам легкими, но не обманывайтесь: вдруг какая-то хитринка в задании станет препятствием на вашем пути к блестящему результату?

Тест Пройден 8078 раз Тест с вопросами из школьной программы 1 / 7 Какая по счету Юпитер планета от Солнца? Четвертая

Пятая

Шестая Продолжить

Делитесь своими результатами и рассказывайте, сколько баллов удалось набрать. Кстати, такой тест с другими вопросами из школьной программы можно пройти здесь.