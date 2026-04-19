НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 750мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Афиша на выходные
Где собирать грибы
Здесь был Пушкин
Ребенок врезался в автобус
Смешные картинки про отношения
Как побороть ротавирус
Куда сдать отходы на переработку
Фото и истории кошечек из приюта
Развлечения Тест Вы — настоящий эрудит, если получится ответить на 7 вопросов теста по школьной программе

Вы — настоящий эрудит, если получится ответить на 7 вопросов теста по школьной программе

Для современных учеников это не проблема

11 688
Ответьте правильно на 7 вопросов из школьной программы | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUОтветьте правильно на 7 вопросов из школьной программы | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Ответьте правильно на 7 вопросов из школьной программы

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Вы брались за учебники после того, как в школе прозвенел последний звонок? Речь не о профильных предметах, которые многие изучали в колледже или университете. А о знаниях из общей программы, которые учителя терпеливо из года в год вкладывают в головы школьникам.

В любом случае, можно проверить, как хорошо вы запомнили школьную программу. Для этого нужно всего лишь пройти короткий тест. Если получится ответить на все семь вопросов, можете смело называть себя отличником, даже если оценки в аттестате говорят об обратном.

ТестПройден 5607 раз
Тест с вопросами из школьной программы
1 / 7

Сколько суффиксов в слове «легко»?

  • 1

  • 2

  • В этом слове нет суффиксов

Если не получилось набрать максимальный балл, вы можете попытаться ответить на другие вопросы из школьной программы. Но предупреждаем — взрослым с ними будет не так уже легко справиться.

Для любителей географии мы делали отдельный тест. Как и для тех, кто в школе сильнее всего любил уроки истории. Ну и, конечно, отдельное испытание мы подготовили для тех, кто хочет проверить свою грамотность.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Вопрос Ответ Школьная программа Знания
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
20 апреля, 09:52
На 4? Пройдите хоть нынешние это.
Гость
20 апреля, 09:33
Интересно, и как же разбирается слово "легко"?)) Сначала узнайте сами однозначные ответы на свои вопросы!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем