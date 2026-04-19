Вы — настоящий эрудит, если получится ответить на 7 вопросов теста по школьной программе

Ответьте правильно на 7 вопросов из школьной программы Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Вы брались за учебники после того, как в школе прозвенел последний звонок? Речь не о профильных предметах, которые многие изучали в колледже или университете. А о знаниях из общей программы, которые учителя терпеливо из года в год вкладывают в головы школьникам.

В любом случае, можно проверить, как хорошо вы запомнили школьную программу. Для этого нужно всего лишь пройти короткий тест. Если получится ответить на все семь вопросов, можете смело называть себя отличником, даже если оценки в аттестате говорят об обратном .

Тест Пройден 5607 раз Тест с вопросами из школьной программы 1 / 7 Сколько суффиксов в слове «легко»? 1

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В этом слове нет суффиксов Продолжить

Если не получилось набрать максимальный балл, вы можете попытаться ответить на другие вопросы из школьной программы. Но предупреждаем — взрослым с ними будет не так уже легко справиться.