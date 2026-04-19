Вы — настоящий эрудит, если получится ответить на 7 вопросов теста по школьной программе

Вы брались за учебники после того, как в школе прозвенел последний звонок? Речь не о профильных предметах, которые многие изучали в колледже или университете. А о знаниях из общей программы, которые учителя терпеливо из года в год вкладывают в головы школьникам.
В любом случае, можно проверить, как хорошо вы запомнили школьную программу. Для этого нужно всего лишь пройти короткий тест. Если получится ответить на все семь вопросов, можете смело называть себя отличником,
даже если оценки в аттестате говорят об обратном.
Сколько суффиксов в слове «легко»?
1
2
В этом слове нет суффиксов
Если не получилось набрать максимальный балл, вы можете попытаться ответить на другие вопросы из школьной программы. Но предупреждаем — взрослым с ними будет не так уже легко справиться.
Для любителей географии мы делали отдельный тест. Как и для тех, кто в школе сильнее всего любил уроки истории. Ну и, конечно, отдельное испытание мы подготовили для тех, кто хочет проверить свою грамотность.