Каждый второй не знает, что означают эти слова. А вы чем лучше?

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Англицизмов и иностранных слов в нашем тесте не будет, но легче он от этого не становится | Источник: кадр из фильма «Очень плохая училка» (18+), реж. Джейк Кэздан, Columbia Pictures, 2011 годАнглицизмов и иностранных слов в нашем тесте не будет, но легче он от этого не становится | Источник: кадр из фильма «Очень плохая училка» (18+), реж. Джейк Кэздан, Columbia Pictures, 2011 год

Англицизмов и иностранных слов в нашем тесте не будет, но легче он от этого не становится

Источник:

кадр из фильма «Очень плохая училка» (18+), реж. Джейк Кэздан, Columbia Pictures, 2011 год

Словарный запас — это не только количество выученных терминов, но и умение замечать детали окружающего мира. Большинство из нас обходится парой тысяч привычных слов, но за пределами повседневности скрывается целый пласт лексической экзотики. Готовы ли вы выйти из зоны комфорта и доказать, что ваша эрудиция выходит далеко за рамки школьной программы? Этот тест — проверка на лингвистическую зоркость, которую проходят лишь 10% участников.

ТестПройден 661 раз
1 / 10

Что такое эглет?

  • Старинный головной убор

  • Металлический или пластиковый наконечник шнурка

  • Зажим для галстука

  • Заколка

2 / 10

Если человек страдает аблютофобией, чего он боится?

  • Громких звуков

  • Умывания, стирки или купания

  • Острых предметов

  • Змей

3 / 10

Как называется запах земли после дождя?

  • Петрикор

  • Мондегрин

  • Хталамбуш

  • Маргуляр

4 / 10

Что такое пунт?

  • Единица объема ботокса

  • Несостоявшийся путч

  • Пробка из коры дуба

  • Вогнутое дно винной бутылки

5 / 10

Как называется углубление над верхней губой (под носом)?

  • Фильтрум

  • Лабиум

  • Колливубл

  • Барбуздрия

6 / 10

Что значит «фраппировать»?

  • Неприятно удивлять, ошеломлять

  • Взбивать пену для кофе

  • Носить одежду не по размеру

  • Бездельничать

7 / 10

Что такое колумелла?

  • Вид старинной колонны

  • Нижняя часть носовой перегородки между ноздрями

  • Инструмент для колки орехов

  • Чеснокодавилка

8 / 10

Как называется состояние, характеризующееся хронической, патологической неспособностью встать с постели по утрам, часто сопровождающееся тревогой?

  • Прокрастинация

  • Дисания

  • Летаргия

  • Интерробанг

9 / 10

Если вы «мимикрируете», что вы делаете?

  • Громко смеетесь

  • Маскируетесь или подстраиваетесь под окружающую среду

  • Критикуете чужие недостатки

  • Уходите от конфликта

10 / 10

Что такое колливубл?

  • Оттиск на книге

  • Солнечный зайчик

  • Урчание живота

  • Комок шерсти, собирающийся в пупке

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Русский язык Образование Обучение Развлечение
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Комментарии
3
Гость
21 апреля, 18:56
Ненко, ты часто этими словами пользуешься?
Гость
21 апреля, 16:55
позорное хамство в заголовке
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Гость
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