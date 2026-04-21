Каждый второй не знает, что означают эти слова. А вы чем лучше?

Словарный запас — это не только количество выученных терминов, но и умение замечать детали окружающего мира. Большинство из нас обходится парой тысяч привычных слов, но за пределами повседневности скрывается целый пласт лексической экзотики. Готовы ли вы выйти из зоны комфорта и доказать, что ваша эрудиция выходит далеко за рамки школьной программы? Этот тест — проверка на лингвистическую зоркость, которую проходят лишь 10% участников.
Что такое эглет?
Старинный головной убор
Металлический или пластиковый наконечник шнурка
Зажим для галстука
Заколка
Если человек страдает аблютофобией, чего он боится?
Громких звуков
Умывания, стирки или купания
Острых предметов
Змей
Как называется запах земли после дождя?
Петрикор
Мондегрин
Хталамбуш
Маргуляр
Что такое пунт?
Единица объема ботокса
Несостоявшийся путч
Пробка из коры дуба
Вогнутое дно винной бутылки
Как называется углубление над верхней губой (под носом)?
Фильтрум
Лабиум
Колливубл
Барбуздрия
Что значит «фраппировать»?
Неприятно удивлять, ошеломлять
Взбивать пену для кофе
Носить одежду не по размеру
Бездельничать
Что такое колумелла?
Вид старинной колонны
Нижняя часть носовой перегородки между ноздрями
Инструмент для колки орехов
Чеснокодавилка
Как называется состояние, характеризующееся хронической, патологической неспособностью встать с постели по утрам, часто сопровождающееся тревогой?
Прокрастинация
Дисания
Летаргия
Интерробанг
Если вы «мимикрируете», что вы делаете?
Громко смеетесь
Маскируетесь или подстраиваетесь под окружающую среду
Критикуете чужие недостатки
Уходите от конфликта
Что такое колливубл?
Оттиск на книге
Солнечный зайчик
Урчание живота
Комок шерсти, собирающийся в пупке