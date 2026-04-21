Каждый второй не знает, что означают эти слова. А вы чем лучше?

Англицизмов и иностранных слов в нашем тесте не будет, но легче он от этого не становится

Словарный запас — это не только количество выученных терминов, но и умение замечать детали окружающего мира. Большинство из нас обходится парой тысяч привычных слов, но за пределами повседневности скрывается целый пласт лексической экзотики. Готовы ли вы выйти из зоны комфорта и доказать, что ваша эрудиция выходит далеко за рамки школьной программы? Этот тест — проверка на лингвистическую зоркость, которую проходят лишь 10% участников.