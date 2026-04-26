От бармена до телезвезды: как Кадир Догулу покорил миллионы поклонников и в каких сериалах снимался

Актер, модель и просто красавчик Кадир Догулу Источник: kadirdogulu / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кадир Догулу — это красавчик, чья харизма и талант годами держат в напряжении миллионы фанатов. Его путь на экраны напоминает сценарий турецкого сериала: парень из многодетной семьи, стремившийся к карьере повара, волей случая стал одним из самых обсуждаемых актеров страны.

Рассказываем, как амбициозный юноша из маленького городка покорил Стамбул, в каких проектах его можно увидеть сейчас и что на самом деле происходит в его личной жизни.

Актерская кухня

А вы знали, что полное имя этого актера — Абдулькадир Догулу? Он появился на свет в 1982 году в маленьком городе Мерсин на Средиземном море в бедной семье. Его детство нельзя было назвать безоблачным: семья жила бедно, и все пятеро детей рано узнали цену деньгам. Юный Кадир не чурался никакой работы — он чинил велосипеды и разносил воду, чтобы помочь родителям.

В семнадцать лет Догулу переехал в Стамбул к старшему брату, который работал там парикмахером. Кадир поработал поваром и барменом, затем поступил в Университет Окан на факультет гастрономии. Амбициозный юноша быстро понял, что в этой сфере сложно достичь желаемых высот, и решил сосредоточиться на карьере модели.

Кадир ходил на кастинги, получил роль в клипе мегапопулярной в нулевых певицы Ханде Йенер и пробовал себя в сериалах. Кроме того, в 2014 году Догулу попробовал себя в роли телеведущего в музыкальном шоу «X-Factor». Параллельно он продолжал работать в сфере общественного питания.

Как оказалось, навыки работы в ресторане пригодились Догулу и на съемочной площадке Источник: kadirdogulu / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я очень любил свою прежнюю работу в ресторанном бизнесе и никогда не чувствовал, что по-настоящему впахиваю. Если бы я не любил это дело, я бы не продержался в этой сфере 13–14 лет, — признавался Догулу изданию Haberturk. — Актерство и управление бизнесом — это две работы с полной занятостью. Совмещать их крайне трудно, а я не хочу делать что-то вполсилы. Я нашел дело всей своей жизни. Актерство останется моей единственной профессией, пока я жив».

От эпизодов — к главным ролям

Первый значительный шаг в актерской карьере Кадир Догулу сделал, снявшись в 2010–2011 годах в сериале «Маленькие тайны» (16+) — турецкой версии американского молодежного телепроекта «Сплетницы» (16+). В том же 2010 году Кадир Догулу появился в эпизодической роли в молодежной драме «Галька» (14+). Сюжет сериала рассказывает о пятерых друзьях, которые провалили вступительные экзамены в университет.

В следующем сериале «Плохая семерка» (18+) Кадир Догулу получил уже главную роль — Гюнея «Байрампашалы» Самьели. Ближе к финалу актер столкнулся с недобросовестностью продюсеров: при уходе из проекта ради новых съемок ему не выплатили гонорар за восемь отработанных серий.

После того как актер покинул проект незадолго до финала, турецкие СМИ назвали его поступок «синдромом Мерьем Узерли» Источник: кадр из сериала «Плохая семерка» (18+), студия Tükenmezkalem Film, реж. Халюк Бенер, Сулейман Сечик, Картал Чидамлы, Доан Умит Караджа, Осман Ташчы, 2011–2014 год

Догулу не стал мириться с ситуацией и подал иск против компании. Судебная тяжба длилась долго, но Стамбульский суд встал на сторону Догулу, обязав компанию выплатить ему около 73 500 лир (более 122 тысяч рублей по текущему курсу) — по тем временам крупная сумма, включая штрафные санкции за задержку.

Этот инцидент не затормозил карьеру артиста. Напротив, сразу после завершения работы в «Плохой семерке» Кадир триумфально ворвался в сериал «Два лица Стамбула» (16+) по роману турецкого писателя Пейами Сафа и сыграл там ключевую роль — Маджита. Кстати, этот сериал принес ему не только мировую славу, но и встречу с будущей супругой.

В этом сериале Догулу сыграл вместе с будущей женой Источник: кадр из сериала «Два лица Стамбула» (16+), студия Koliba Film, реж. Садуллах Джелен, 2013–2014 год

Проект открыл для Кадира Догулу и дорогу в кинематограф. В 2013-м он снялся в главной роли в фильме «У меня есть история» (12+), где сыграл юношу Мерта, который мечтает снять свой собственный фильм. Его близкие друзья Окай и Арас решают помочь ему.

Через два года на телеэкраны выходит новый сериал с участием Догулу — «Любовь моя, Алабора» (16+). В этом сериале он предстал в образе Гёкхана — благородного молодого человека, который оказывается в центре запутанной семейной драмы и запретной любви. Сюжет строился вокруг многолетних тайн богатой семьи. Хотя проект обладал мощным актерским составом, он не показал нужных рейтингов и его быстро свернули.

Поэтому в том же 2015-м Кадир соглашается на съемки в продолжении культового сериала «Великолепный век: Кёсем» (16+) и играет в нем роль хана Мехмета Гирая.

В роли исторического персонажа Догулу тоже неплох Источник: кадр из сериала «Великолепный век: империя Кёсем» (18+), реж.: Чаатай Тосун, Зейнеп Гюнай, студия Tims&B Productions, 2015–2017 год

В 2016-2016-годах Кадир Догулу сыграл в криминальной драме «Научи меня любить» (18+) роль Альпера — талантливого повара и отца-одиночки, который пытается навести порядок в своей жизни после предательства близких. Судьба сводит его с Лейлой, сбежавшей со своей свадьбы с опасным бизнесменом. Эта роль позволила Догулу продемонстрировать образ мужчины, готового на всё ради любви и семьи.

В драматическом триллере «Грехи моего отца» (18+), созданном при участии американских сценаристов, Кадир исполнил роль Озана — человека с изломанной судьбой. Главный герой когда-то взял на себя чужую вину, чтобы спасти любимую, но спустя годы прошлое настигает его. Догулу мастерски передал образ отца, готового на самопожертвование ради семьи.

Актеру мастерски удаются драматические роли Источник: кадр из сериала «Грехи моего отца» (18+), реж.: Абдуллах Огуз, студия ANS Prodüksiyon, 2018 год

Сериал «Воссоединение» (18+), который вышел на экраны в 2019–2020 годах, стал одной из самых глубоких и философских работ в фильмографии актера. Кадир исполнил роль Азиза Коркмазера — холодного, расчетливого и успешного бизнесмена, возглавляющего семейную империю. Его жизнь меняется, когда он сталкивается с тайнами прошлого своей семьи и встречает девушку по имени Фериде.

В комедийном ситкоме «Светское общество» (16+) в 2020 году Кадир Догулу появился в качестве приглашенной звезды, исполнив эпизодическую роль Кенана. Его участие стало приятным сюрпризом для зрителей, так как актер редко выбирает комедийный жанр. Кенан в его исполнении получился ироничным и ярким персонажем, который внес оживление в светскую жизнь главных героев.

Неожиданное амплуа актера Источник: кадр из сериала «Светское общество» (16+), реж.: Хакан Алгюль, студия BKM, 2018–2020 год

В романтической комедии «Рецепт любви» (16+) в 2021-м Кадир сыграл главную роль — шеф-повара Фырата Карасу. Его герой — эксперт по французской кухне, который открывает собственный ресторан, чтобы проучить человека, разрушившего его жизнь, но внезапно влюбляется в свою соперницу. Роль идеально подошла Догулу, и он органично смотрелся в кадре с ножами и у плиты.

Следующий сериал, «В конце ночи» (16+), стал знаковым, так как в нем Кадир Догулу вновь снялся вместе со своей женой Неслихан Атагюль. Он воплотил образ Казыма Ышыка — успешного, жесткого и при этом глубоко несчастного бизнесмена из влиятельной семьи. Встреча с главной героиней переворачивает его мир, заставляя пересмотреть свои ценности и вступить в конфликт с собственным братом. В сериале, который шел с 2022 по 2023 год, Кадир показал очень сложного, местами противоречивого персонажа.

Казым — мечта каждой женщины Источник: кадр из сериала «В конце ночи» (16+), реж.: Барыш Эрчетин, студия TMC Film, 2022 год

В драме «Митат» (16+), снятом в 2023-м совместно Турцией и Казахстаном, Кадир исполнил главную роль. Это история о простом бухгалтере, чья тихая и размеренная жизнь превращается в абсурдный хаос после одного ночного звонка в дверь. Догулу примерил на себя образ «маленького человека», столкнувшегося с обстоятельствами, которые выше его понимания.

В этом же году Кадир Догулу вернулся на экраны с главной ролью в амбициозном проекте «Лейлифер» (16+). Это история о столкновении двух миров и культур. В центре повествования — молодая женщина из Мексики, которая ради любви переезжает в Турцию. Кадир играет роль мужчины, чья судьба неразрывно переплетается с этой иностранкой в водовороте семейных тайн и традиций. В этом проекте Догулу не только исполнил главную роль, но и активно участвовал в его создании.

В этом сериале Догулу и актер, и продюсер Источник: кадр из сериала «Лейлифер» (16+), реж.: Метин Балеколу, Дилек Коркмаз, студия Alim Yapım, 2023 год

Личная жизнь Кадира Догулу

Личная жизнь Кадира Догулу всегда была ярче любого сериала. В 2000-х он вдохновил поп-диву Ханде Йенер на хит Romeo, но настоящую судьбу встретил в 2013-м на съемках «Двух лиц Стамбула». Экранный роман с красавицей Неслихан Атагюль, имеющей славянские корни, перерос в один из самых крепких союзов Турции. Несмотря на частые слухи об изменах, пара эффектно доказывает: чувства сильнее сплетен.

Актерская пара часто выкладывает совместные фото в соцсети Источник: kadirdogulu / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2025 году их семья стала больше — у супругов родился долгожданный сын Азиз. Сегодня Кадир выглядит абсолютно счастливым в роли отца и мужа, продолжая оставаться главным романтиком турецкого ТВ.

Свое 44-летие в апреле 2026 года актер отметил по-семейному, в саду собственного дома. Праздник запомнился пламенной речью именинника — Кадир призвал гостей прекратить домашние ссоры.