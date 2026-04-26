От бармена до телезвезды: как Кадир Догулу покорил миллионы поклонников и в каких сериалах снимался

Кадир Догулу — это красавчик, чья харизма и талант годами держат в напряжении миллионы фанатов. Его путь на экраны напоминает сценарий турецкого сериала: парень из многодетной семьи, стремившийся к карьере повара, волей случая стал одним из самых обсуждаемых актеров страны.
Рассказываем, как амбициозный юноша из маленького городка покорил Стамбул, в каких проектах его можно увидеть сейчас и что на самом деле происходит в его личной жизни.
Актерская кухня
А вы знали, что полное имя этого актера — Абдулькадир Догулу? Он появился на свет в 1982 году в маленьком городе Мерсин на Средиземном море в бедной семье. Его детство нельзя было назвать безоблачным: семья жила бедно, и все пятеро детей рано узнали цену деньгам. Юный Кадир не чурался никакой работы — он чинил велосипеды и разносил воду, чтобы помочь родителям.
В семнадцать лет Догулу переехал в Стамбул к старшему брату, который работал там парикмахером. Кадир поработал поваром и барменом, затем поступил в Университет Окан на факультет гастрономии. Амбициозный юноша быстро понял, что в этой сфере сложно достичь желаемых высот, и решил сосредоточиться на карьере модели.
Кадир ходил на кастинги, получил роль в клипе мегапопулярной в нулевых певицы Ханде Йенер и пробовал себя в сериалах. Кроме того, в 2014 году Догулу попробовал себя в роли телеведущего в музыкальном шоу «X-Factor». Параллельно он продолжал работать в сфере общественного питания.
«Я очень любил свою прежнюю работу в ресторанном бизнесе и никогда не чувствовал, что по-настоящему впахиваю. Если бы я не любил это дело, я бы не продержался в этой сфере 13–14 лет, — признавался Догулу изданию Haberturk. — Актерство и управление бизнесом — это две работы с полной занятостью. Совмещать их крайне трудно, а я не хочу делать что-то вполсилы. Я нашел дело всей своей жизни. Актерство останется моей единственной профессией, пока я жив».
От эпизодов — к главным ролям
Первый значительный шаг в актерской карьере Кадир Догулу сделал, снявшись в 2010–2011 годах в сериале «Маленькие тайны» (16+) — турецкой версии американского молодежного телепроекта «Сплетницы» (16+). В том же 2010 году Кадир Догулу появился в эпизодической роли в молодежной драме «Галька» (14+). Сюжет сериала рассказывает о пятерых друзьях, которые провалили вступительные экзамены в университет.
В следующем сериале «Плохая семерка» (18+) Кадир Догулу получил уже главную роль — Гюнея «Байрампашалы» Самьели. Ближе к финалу актер столкнулся с недобросовестностью продюсеров: при уходе из проекта ради новых съемок ему не выплатили гонорар за восемь отработанных серий.
Догулу не стал мириться с ситуацией и подал иск против компании. Судебная тяжба длилась долго, но Стамбульский суд встал на сторону Догулу, обязав компанию выплатить ему около 73 500 лир (более 122 тысяч рублей по текущему курсу) — по тем временам крупная сумма, включая штрафные санкции за задержку.
Этот инцидент не затормозил карьеру артиста. Напротив, сразу после завершения работы в «Плохой семерке» Кадир триумфально ворвался в сериал «Два лица Стамбула» (16+) по роману турецкого писателя Пейами Сафа и сыграл там ключевую роль — Маджита. Кстати, этот сериал принес ему не только мировую славу, но и встречу с будущей супругой.
Проект открыл для Кадира Догулу и дорогу в кинематограф. В 2013-м он снялся в главной роли в фильме «У меня есть история» (12+), где сыграл юношу Мерта, который мечтает снять свой собственный фильм. Его близкие друзья Окай и Арас решают помочь ему.
Через два года на телеэкраны выходит новый сериал с участием Догулу — «Любовь моя, Алабора» (16+). В этом сериале он предстал в образе Гёкхана — благородного молодого человека, который оказывается в центре запутанной семейной драмы и запретной любви. Сюжет строился вокруг многолетних тайн богатой семьи. Хотя проект обладал мощным актерским составом, он не показал нужных рейтингов и его быстро свернули.
Поэтому в том же 2015-м Кадир соглашается на съемки в продолжении культового сериала «Великолепный век: Кёсем» (16+) и играет в нем роль хана Мехмета Гирая.
В 2016-2016-годах Кадир Догулу сыграл в криминальной драме «Научи меня любить» (18+) роль Альпера — талантливого повара и отца-одиночки, который пытается навести порядок в своей жизни после предательства близких. Судьба сводит его с Лейлой, сбежавшей со своей свадьбы с опасным бизнесменом. Эта роль позволила Догулу продемонстрировать образ мужчины, готового на всё ради любви и семьи.
В драматическом триллере «Грехи моего отца» (18+), созданном при участии американских сценаристов, Кадир исполнил роль Озана — человека с изломанной судьбой. Главный герой когда-то взял на себя чужую вину, чтобы спасти любимую, но спустя годы прошлое настигает его. Догулу мастерски передал образ отца, готового на самопожертвование ради семьи.
Сериал «Воссоединение» (18+), который вышел на экраны в 2019–2020 годах, стал одной из самых глубоких и философских работ в фильмографии актера. Кадир исполнил роль Азиза Коркмазера — холодного, расчетливого и успешного бизнесмена, возглавляющего семейную империю. Его жизнь меняется, когда он сталкивается с тайнами прошлого своей семьи и встречает девушку по имени Фериде.
В комедийном ситкоме «Светское общество» (16+) в 2020 году Кадир Догулу появился в качестве приглашенной звезды, исполнив эпизодическую роль Кенана. Его участие стало приятным сюрпризом для зрителей, так как актер редко выбирает комедийный жанр. Кенан в его исполнении получился ироничным и ярким персонажем, который внес оживление в светскую жизнь главных героев.
В романтической комедии «Рецепт любви» (16+) в 2021-м Кадир сыграл главную роль — шеф-повара Фырата Карасу. Его герой — эксперт по французской кухне, который открывает собственный ресторан, чтобы проучить человека, разрушившего его жизнь, но внезапно влюбляется в свою соперницу. Роль идеально подошла Догулу, и он органично смотрелся в кадре с ножами и у плиты.
Следующий сериал, «В конце ночи» (16+), стал знаковым, так как в нем Кадир Догулу вновь снялся вместе со своей женой Неслихан Атагюль. Он воплотил образ Казыма Ышыка — успешного, жесткого и при этом глубоко несчастного бизнесмена из влиятельной семьи. Встреча с главной героиней переворачивает его мир, заставляя пересмотреть свои ценности и вступить в конфликт с собственным братом. В сериале, который шел с 2022 по 2023 год, Кадир показал очень сложного, местами противоречивого персонажа.
В драме «Митат» (16+), снятом в 2023-м совместно Турцией и Казахстаном, Кадир исполнил главную роль. Это история о простом бухгалтере, чья тихая и размеренная жизнь превращается в абсурдный хаос после одного ночного звонка в дверь. Догулу примерил на себя образ «маленького человека», столкнувшегося с обстоятельствами, которые выше его понимания.
В этом же году Кадир Догулу вернулся на экраны с главной ролью в амбициозном проекте «Лейлифер» (16+). Это история о столкновении двух миров и культур. В центре повествования — молодая женщина из Мексики, которая ради любви переезжает в Турцию. Кадир играет роль мужчины, чья судьба неразрывно переплетается с этой иностранкой в водовороте семейных тайн и традиций. В этом проекте Догулу не только исполнил главную роль, но и активно участвовал в его создании.
Личная жизнь Кадира Догулу
Личная жизнь Кадира Догулу всегда была ярче любого сериала. В 2000-х он вдохновил поп-диву Ханде Йенер на хит Romeo, но настоящую судьбу встретил в 2013-м на съемках «Двух лиц Стамбула». Экранный роман с красавицей Неслихан Атагюль, имеющей славянские корни, перерос в один из самых крепких союзов Турции. Несмотря на частые слухи об изменах, пара эффектно доказывает: чувства сильнее сплетен.
В 2025 году их семья стала больше — у супругов родился долгожданный сын Азиз. Сегодня Кадир выглядит абсолютно счастливым в роли отца и мужа, продолжая оставаться главным романтиком турецкого ТВ.
Свое 44-летие в апреле 2026 года актер отметил по-семейному, в саду собственного дома. Праздник запомнился пламенной речью именинника — Кадир призвал гостей прекратить домашние ссоры.
«Если хотите остановить войны в мире, прекратите войны внутри своих семей. Я сожалею, что порой сам провоцировал конфликты, — заявил Догулу, закрепив слова страстным поцелуем с Неслихан. — Не воюйте, любите друг друга. Мы вот любим».