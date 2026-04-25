Угадайте советский фильм по одной фразе: тест для настоящих киноманов

Считаете себя знатоком советской классики и можете процитировать «Ивана Васильевича» с любого места? Пришло время поднять планку! В этом тесте мы собрали не только легендарные афоризмы, но и редкие, остроумные колкости, которые могли ускользнуть от обычного зрителя. Докажите, что вы настоящий киноман, и попробуйте угадать фильм по одной-единственной фразе. 10 из 10 выбивают только те, кто вырос на этих шедеврах!