Угадайте советский фильм по одной фразе: тест для настоящих киноманов

Считаете себя знатоком советской классики и можете процитировать «Ивана Васильевича» с любого места? Пришло время поднять планку! В этом тесте мы собрали не только легендарные афоризмы, но и редкие, остроумные колкости, которые могли ускользнуть от обычного зрителя. Докажите, что вы настоящий киноман, и попробуйте угадать фильм по одной-единственной фразе. 10 из 10 выбивают только те, кто вырос на этих шедеврах!
В каком фильме женщина говорила своему мужу: «Муля, не нервируй меня»?
«Цирк» (0+)
«Весна на Заречной улице» (12+)
«Подкидыш» (0+)
«Заметьте, не я это предложил» — в каком фильме вы слышали фразу?
«Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
«Покровские ворота» (6+)
«Гараж» (12+)
«Жить, как говорится, хорошо! — А хорошо жить — еще лучше!» В каком фильме вы слышали эту мудрость?
«Джентльмены удачи» (6+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Кавказская пленница» (6+)
В каком фильме одна из героинь говорит: «Господин назначил меня любимой женой»?
«Сказка о царе Салтане» (0+)
«Белое солнце пустыни» (18+)
«Волшебная лампа Аладдина» (6+)
Герой какого фильма требовал: «В моем доме… не выражаться»?
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Кавказская пленница» (6+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица»
«Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
«О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
«Убить дракона» (18+)
«Коли доктор сыт, так и больному легче»
«Собачье сердце» (12+)
«Формула любви» (0+)
«Айболит-66» (0+)
«Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел… Нет, не орел!»
«Простая история» (0+)
«Вокзал для двоих» (12+)
«Ширли-мырли» (18+)
«Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама»
«Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
«Сентиментальный роман» (6+)
«Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+)
«Голова — предмет темный и исследованию не подлежит»
«Формула любви» (0+)
«Юнона и Авось» (0+)
«12 стульев» (18+)
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