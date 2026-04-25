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Развлечения Тест Угадайте советский фильм по одной фразе: тест для настоящих киноманов

Угадайте советский фильм по одной фразе: тест для настоящих киноманов

Думаете, вы сможете ответить на все 10 вопросов? Ну уж нет!

1 187
Как вы поняли, тест у нас будет серьезный | Источник: кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (12+), реж. Алла Сурикова, «Мосфильм», 1987 годКак вы поняли, тест у нас будет серьезный | Источник: кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (12+), реж. Алла Сурикова, «Мосфильм», 1987 год

Как вы поняли, тест у нас будет серьезный

Источник:

кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (12+), реж. Алла Сурикова, «Мосфильм», 1987 год

Считаете себя знатоком советской классики и можете процитировать «Ивана Васильевича» с любого места? Пришло время поднять планку! В этом тесте мы собрали не только легендарные афоризмы, но и редкие, остроумные колкости, которые могли ускользнуть от обычного зрителя. Докажите, что вы настоящий киноман, и попробуйте угадать фильм по одной-единственной фразе. 10 из 10 выбивают только те, кто вырос на этих шедеврах!

ТестПройден 301 раз
1 / 10

В каком фильме женщина говорила своему мужу: «Муля, не нервируй меня»?

  • «Цирк» (0+)

  • «Весна на Заречной улице» (12+)

  • «Подкидыш» (0+)

2 / 10

«Заметьте, не я это предложил» — в каком фильме вы слышали фразу?

  • «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)

  • «Покровские ворота» (6+)

  • «Гараж» (12+)

3 / 10

«Жить, как говорится, хорошо! — А хорошо жить — еще лучше!» В каком фильме вы слышали эту мудрость?

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Кавказская пленница» (6+)

4 / 10

В каком фильме одна из героинь говорит: «Господин назначил меня любимой женой»?

  • «Сказка о царе Салтане» (0+)

  • «Белое солнце пустыни» (18+)

  • «Волшебная лампа Аладдина» (6+)

5 / 10

Герой какого фильма требовал: «В моем доме… не выражаться»?

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

  • «Кавказская пленница» (6+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

6 / 10

«Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица»

  • «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)

  • «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

  • «Убить дракона» (18+)

7 / 10

«Коли доктор сыт, так и больному легче»

  • «Собачье сердце» (12+)

  • «Формула любви» (0+)

  • «Айболит-66» (0+)

8 / 10

«Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел… Нет, не орел!»

  • «Простая история» (0+)

  • «Вокзал для двоих» (12+)

  • «Ширли-мырли» (18+)

9 / 10

«Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама»

  • «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

  • «Сентиментальный роман» (6+)

  • «Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+)

10 / 10

«Голова — предмет темный и исследованию не подлежит»

  • «Формула любви» (0+)

  • «Юнона и Авось» (0+)

  • «12 стульев» (18+)

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25 апреля, 21:51
Не люблю Мордюкову... 9/10
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