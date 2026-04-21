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Развлечения «Она не моя бывшая». Звезда «Универа» пошел судиться с матерью своего тайного ребенка

«Она не моя бывшая». Звезда «Универа» пошел судиться с матерью своего тайного ребенка

Арарат Кещян впервые объяснил, откуда у него взялся 14-летний сын

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Судебный спор о внебрачном сыне и алиментах поставил Арарата Кещяна в затруднительную ситуацию | Источник: кадр из сериала «Универ. Новая общага» (18+), реж. Константин Смирнов, Максим Зыков, Шота Гамисония, с 2011 по 2018 год, телеканал ТНТСудебный спор о внебрачном сыне и алиментах поставил Арарата Кещяна в затруднительную ситуацию | Источник: кадр из сериала «Универ. Новая общага» (18+), реж. Константин Смирнов, Максим Зыков, Шота Гамисония, с 2011 по 2018 год, телеканал ТНТ

Судебный спор о внебрачном сыне и алиментах поставил Арарата Кещяна в затруднительную ситуацию

Источник:

кадр из сериала «Универ. Новая общага» (18+), реж. Константин Смирнов, Максим Зыков, Шота Гамисония, с 2011 по 2018 год, телеканал ТНТ

Недавно спокойную жизнь Арарата Кещяна (известного по роли в сериале «Универ») нарушил скандал. Оказалось, что актер уже 14 лет скрывал внебрачного сына. Его мать сейчас судится с ним за алименты.

Мать ребенка зовут Эльвирой Кретовой. У них с Кещяном была краткосрочная связь много лет назад, и ее последствия теперь обсуждает вся страна. В итоге Кретова пришла в студию «Пусть говорят» на Первом канале.

Она рассказала о своей ситуации, а Кещян впервые прокомментировал происходящее. MSK1.RU cобрал главное, что известно об этой истории.

Что рассказал Кещян

Арарат впервые прокомментировал скандал. Звезда не скрывает, что признал мальчика сразу после его рождения и помогал ему много лет.

«Она не моя бывшая девушка. Наши отношения нельзя было назвать отношениями. Ребенок мой. Его никто не оставлял, ему помогали. Просто у той стороны возникли требования, которые были не совместимы с моими возможностями. В этих требованиях было отказано», — заявил Кещян.

Кретова в студии Первого канала | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 годКретова в студии Первого канала | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Кретова в студии Первого канала

Источник:

кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Эльвира в ответ заявила: «А что он еще скажет?»

О том, что между Кещяном и Кретовой не было серьезного романа, говорят многие люди из окружения Арарата. При этом Эльвира настаивает на том, что бывший возлюбленный приводил ее в свою компанию, она знала многих его друзей. Девушка на тот момент понимала, что актер популярен, что она точно у него не одна, но когда забеременела, то ждала другой реакции.

Семья Кещяна признала ребенка после ДНК-теста | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 годСемья Кещяна признала ребенка после ДНК-теста | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Семья Кещяна признала ребенка после ДНК-теста

Источник:

кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

«В конце сентября 2011 года состоялась наша последняя встреча, в октябре он улетел в Турцию. А я уже понимаю, что случилось. Жду, когда он вернется. Аккуратно спрашиваю, когда прилетает. Потом не выдержала и написала сообщение, что я беременна. Он пропал после этого на четыре дня. После перезвонил и нервным голосом спросил: „Что ты думаешь делать?“ Я ответила ему: „Что мы будем делать? Мы будем родителями!“ — вспоминает диалог Кретова.

Эльвира говорит, что в той ситуации Кещян растерялся и дал слабину. Доверил ей решать всё самой. Только под ее напором сдался — сказал, что вернется и возьмет все расходы на себя.

Вскоре после той интриги Кещян женился. Для его супруги информация о сыне стала сюрпризом | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 годВскоре после той интриги Кещян женился. Для его супруги информация о сыне стала сюрпризом | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Вскоре после той интриги Кещян женился. Для его супруги информация о сыне стала сюрпризом

Источник:

кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Что говорит Кретова

Дмитрий Борисов спросил, была ли у Эльвиры настоящая любовь к Кещяну или это была лишь мимолетная интрижка. Она задумалась о своих чувствах и ответила: «Нет, я не планировала с ним жизнь. Мне хотелось, чтобы он просто поговорил со мной как мужчина. Он был веселым и умел нравиться людям, но я не строила никаких планов».

Интересно, что через полгода после рождения сына Арарат женился на пиарщице Екатерине Шепете. Эльвира не хотела лезть в чужую семью, но затем поняла: одной вырастить ребенка у нее не получится. Поэтому она попросила помощи у… жены Кещяна.

Кретова показала свои архивные фотографии | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 годКретова показала свои архивные фотографии | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Кретова показала свои архивные фотографии

Источник:

кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Сейчас мальчику уже 14 лет | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 годСейчас мальчику уже 14 лет | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Сейчас мальчику уже 14 лет

Источник:

кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Екатерина, супруга актера, попросила Эльвиру сделать ДНК-тест. Узнав, что мальчик — сын Арарата, семья решила ежемесячно помогать ему, выделяя средства на его содержание.

«В 2013-м Эльвира нашла меня через третьих лиц. Связалась сначала с моей сестрой, та попросила меня ей ответить. Мы тогда долго разговаривали по телефону. Она рассказывала об Арарате не очень приятные вещи. А у меня молодая семья, я только вышла замуж, мне хотелось защитить мужа, мало ли что там было раньше. Но по некоторым фактам я поняла, что она говорит правду. Поэтому попросила сделать ДНК-тест, именно я была его инициатором этого», — призналась Екатерина в эфире программы «Пусть говорят».

Кещян давно и счастливо женат | Источник: araratkeshchyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Кещян давно и счастливо женат | Источник: araratkeshchyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кещян давно и счастливо женат

Источник:

araratkeshchyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

История из прошлого настигла актера внезапно | Источник: araratkeshchyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)История из прошлого настигла актера внезапно | Источник: araratkeshchyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

История из прошлого настигла актера внезапно

Источник:

araratkeshchyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По ее словам, муж не противился и отправился на анализ. Эльвира со своей стороны предоставила биоматериал сына. Родство актера с Эльдаром подтвердилось в 2013 году. Тогда Арарат и его семья точно поняли, что у него есть сын, Кещян не собирался от него отказываться.

«На мой вопрос, что она хочет, Эльвира ответила: „Ничего, я просто хотела, чтобы он знал“. Честно скажу, я не участвовала в их взаимодействии, не знала, какие именно диалоги происходили между мужем и Эльвирой. Но через некоторое время поняла, что она попросила о помощи. Арарат помогал, высылал ей деньги, это происходило систематически», — отметила Екатерина в беседе с Дмитрием Борисовым на Первом канале.

Эльвира судится с бывшим любовником | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 годЭльвира судится с бывшим любовником | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

Эльвира судится с бывшим любовником

Источник:

кадр из шоу «Пусть говорят» (18+), Первый канал, 2026 год

На данный момент Кретова подала в суд, чтобы Кещян выплачивал 25% от своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка.

«Я взяла на себя ответственность, выбрав ребенка. Он же просто исчез на неопределенное время. Я сама растила сына и продолжала жить своей жизнью, занимаясь семьей. Да, мы с Араратом не обсуждали общее будущее и наличие в нем детей, но он — мужчина. Возможно, так и должно было произойти, ведь я безумно люблю своего сына», — поделилась Эльвира в студии.

Мы подробно рассказывали, как история Арарата Кещяна стала публичной и привела стороны в зал суда.

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Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Арарат Кещян Сын Внебрачный ребенок Пусть говорят Первый канал
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Комментарии
2
Гость
22 апреля, 13:07
и чо?
Гость
22 апреля, 10:29
Битва за бабки
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Гость
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