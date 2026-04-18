«Я в какой-то степени сексист»: тайная сторона Юрия Чурсина — актера сериала «Черное солнце»

Актера не раз включали в список лучших и сексуальных Источник: кадр из сериала «Черное солнце» (18+), реж. Анна Носатова, Евгений Милых, НТВ, 2026 год

«Плохому танцору всегда что‑то мешает» — эту поговорку порой вспоминают и про актеров: мол, сценарий подкачал, роль не та, костюм неудачный. Юрий Чурсин в такие оправдания не верит. За два десятка лет он сыграл сотню ролей — от артхаусных проектов до фэнтези с невысокими оценками — и везде убедительно. Но что мы знаем о самом актере? Рассказываем, что скрывается в биографии Юрия Чурсина — актера сериала «Черное солнце» (18+).

«Я на грани отчисления из-за профнепригодности»

Юрий родился в семье военного, но ни отец, ни мама никогда не настаивали, чтобы ребенок пошел по стопам папы. Они спокойно поддержали Чурсина, когда он с уверенностью заявил, что хочет быть актером. Озарение, в чём его призвание, пришло к Юрию еще в школе.

— Меня увлекли студенты-практиканты, которые приходили к нам в школу из театральных институтов. Они давали уроки актерского мастерства, ставили школьные спектакли, занимались с нами тренировкой внимания и всеми теми штуками, которые проходят на первом курсе, — делился Чурсин.

К девятому классу у Юрия появилась еще одна страсть — психология. Ему было интересно понять, в чём кроется смысл жизни, почему в одинаковой ситуации люди поступают по-разному и что вообще творится в голове человека.

— Я очень интересовался всем этим и с удовольствием посвящал время занятиям, пока мои одноклассники гоняли мяч во дворе, — признаётся Юрий.

Источник: кадр из фильма «Простые истины» (12+), реж. Вадим Шмелев, студия «Синебридж», 1999 год

На интерес к вечным вопросам и поиску истины повлияла большая утрата, с которой Чурсин столкнулся в подростковом возрасте. У него умерла мама. В память о ней он обещал, что познает человеческую природу и освоит актерскую профессию, чего бы это ему ни стоило.

— Мама была невероятно романтична, но при этом с холодной головой. Я помню, что она не любила «надстройки», когда человек изображал из себя то, чем не является. Мама всегда смотрела в корень, — вспоминал он об одном из самых близких людей в своей жизни.

На деле стать актером было не так-то просто. Чурсин поступил в Щукинское училище, но в первый же год учебы его хотели отчислить. Некоторые преподаватели считали, что он слишком зациклен на себе и том, как выглядит со стороны, и не сможет погружаться в роли. Ситуацию спас его руководитель.

— Мне на первом курсе сказали, что я на грани отчисления именно из-за профнепригодности. Тогда, кажется, за меня вступился мастер, который решил дать мне шанс. И на курсовом собрании было сказано: «Вам, Юрий, нужно очень много работать», — поделился Чурсин.

Источник: кадр из фильма-спектакля «Лес», реж. Кирилл Серебренников, Александр Смирнов, 2004 год

После такой встряски у Юрия случился колоссальный прогресс, и он стал одним из лучших учеников. Например, на курсе «Наблюдение», пока все следили и показывали животных или неодушевленные предметы, Чурсин провел целую лекцию по философии, полностью передав характер и манеры преподавателей.

В 2001 году Чурсин с успехом закончил учебу и отправился покорять большие сцены театров.

«Я почти всегда снимаюсь в своей одежде»

После выпуска из «Щуки» Чурсина пригласили в труппу Вахтанговского театра, где он проработал четыре года. Параллельно он пробовал свои силы в кино, но скорее в качестве разнообразия — роли были эпизодические и не сильно запоминающиеся.

Всё изменилось в 2005 году, когда Чурсин получил свою первую главную роль в сериале «Хиромант» (18+). После нее у Юрия открылся бурный поток необычных проектов. Он снялся в драме «Изображая жертву» (18+), играл Лермонтова в кино «Из пламя и света» (18+). При этом сам Чурсин редко смотрит фильмы, в которых снимается, и далеко не все, у него есть принципы обходить стороной картины, где есть эротика, мат или чрезмерное насилие.

Источник: кадр из фильма «Изображая жертву» (18+), реж. Кирилл Серебренников, студии «Новые люди» и «Вега Продакшн», 2006 год

— Я просматриваю только кинокартины 6+. Поэтому мне нравятся индийские фильмы. Главный злодей там прост и смешон. Он и есть то самое воплощение зла, которое точно будет наказано, — объяснял Чурсин.

Отдельная категория картин, которую игнорирует Юрий, — тру-крайм. По его мнению, такой опыт он не хочет переживать не то что в жизни, но и на экране.

— Если жизнь уберегла меня от встречи с каким-нибудь маньяком, зачем мне идти смотреть о нем кино? Можно заработать себе какой-нибудь невроз за свои собственные деньги, — считает актер.

Источник: Машков Юрий / ТАСС

У Чурсина с самого начала карьеры появился пунктик не только в выборе фильмов, но и в подборе образов героев. Зачастую Юрий снимается только в своей одежде, чтобы образ получился объемным и интересным. Так что, если вам казалось, что у героев Чурсина часто похожий стиль, вам не казалось.

— Я почти всегда снимаюсь в своей одежде. Порой до дрожи довожу художников по костюмам. Педагоги в моем родном Щукинском училище внедрили в меня мысль, что характер персонажа во многом зависит от костюма. Он формирует пластику, характер, настроение. У персонажа сразу появляется бэкграунд, потому что можно себе представить, где и как он эти вещи доставал, — рассказал свою точку зрения Юрий.

«Девочкам легче находиться в состоянии " ничегонеделания " »

На некоторое время Чурсин совсем оставлял театр и посвящал свое время только съемкам в фильмах, однако вечно жить в режиме, когда есть только одно занятие, ему оказалось скучно. Он увлекся астрологией и эзотерикой, которая должна была помочь ему в работе.

— Я не делаю татуировки по эзотерическим причинам. Мне кажется, они блокируют связь тела с окружающим миром, — делился одним из правил жизни Юрий.

Если к необычным методам работы и странным взглядам поклонники Чурсина относились спокойно, то его видение женщин у публики вызвало праведный гнев. В начале 20-х, когда наступила пандемия, Юрий дал интервью, где заявил, что женщинам живется намного легче, чем мужчинам, потому что им не нужны работа и самореализация.

— Случился этот пандемический стоп. Я, может быть, в какой-то степени сексист, но мне кажется, что у девочек этот момент как-то проще переживается, потому что им легче находиться в состоянии «ничегонеделания», само течение жизни для них — это уже прекрасная деятельность. А мальчикам сложнее, потому что им важно реализовываться в деле, — выдал Чурсин.

Источник: кадр из сериала «Этерна» (16+), реж. Сергей Трофимов, студия «Блэк Принц Продакшнс», 2025 год

К своим словам актер присовокупил ряд стереотипов про то, что женщины помешаны на безделушках и косметике, потому что хотя бы они не дают их сознанию улететь в стратосферу.

— Вся эта ажурная мишура женской жизни: блестящие коробочки, разноцветные помадки, океаны пудр и красок для волос и для глаз. Всё это, наверное, нужно, чтобы хоть чуточку структурировать их сознание, удержать хоть в каких-то рамках… — добавил Чурсин.

После обвинений в сексизме он постарался объяснить свои взгляды в другом интервью. Однако его слова не сильно улучшили ситуацию. Юрий попытался выглядеть благородным и заявил, что не поддерживает, когда женщина работает не по своему желанию, а потому что должна, ведь у нее есть важная миссия, с которой справится только она, — рождение детей.

— Мы не можем родить ребенка и быть заземлены настолько, насколько заземлены женщины, — начал втолковывать Чурсин. — И они в этом прекрасны и мудры, в них заключена великая тайна. А мужчины всегда более абстрактны, и способом их реализации в основном является дело. В моем идеальном мире женщина не должна работать ради выживания. Это ложится на плечи мужчин. И мой сексизм в том, что я должен нести тяжелые сумки и открывать двери в машине, а не женщина.

По мнению Чурсина, женщинам также не стоит быть режиссерами — якобы такая работа делает их грубее. Хотя интересный парадокс: нередко именно они предлагают ему работу и помогают оставаться на экранах.

«Папа, это очень странно»

Несмотря на необычные взгляды, Юрий встретил вторую половинку, которая уже долгие годы его поддерживает. Актер женился на девушке по имени Анна. Поговаривают, что она наследница богатого бизнесмена. Вместе с супругой Юрий уже много лет живет в доме на Рублевке и воспитывает сыновей Богдана и Филиппа. Именно они — главные зрители и критики Чурсина.

— Они смотрят на меня и говорят: «Папа, это очень странно». И бывает, что именно это я и хотел услышать, — делился актер.

Источник: Куров Александр / ТАСС

По словам знакомых Чурсина, он живет в соответствии с принципами, которые проповедует. Ради своей жены и детей он много работает, снимается в кино и старается выкладываться по максимуму.

— Он — настоящий мужчина, — рассказала «Экспресс-газете» однокурсница Чурсина Мария Лиепа-Шульц. — Таких людей мало, он человек чести и слова. Очень порядочный, никогда не обманет, не пойдет по трупам. Делает карьеру для себя, своей семьи — жены и сынишек.

Последние годы Чурсин после длительного перерыва работает в театре, а также снимается в драматических и криминальных сериалах. На вопросы, почему он не появляется в фильмах, хотя когда-то начал свою карьеру на экране с них, он отвечает просто — больше не зовут.