Тельцу — массаж, Козерогу — часы: идеи подарков для мужчин по знакам зодиака

Что подарить мужчине на 14 или 23 Февраля, Новый год, день рождения? Типичный набор презентов известен — носки, бритвенные принадлежности, парфюм. Но можно подойти к выбору сюрприза и более изобретательно. Астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, какие подарки по-настоящему обрадуют вашего избранника с учетом его знака зодиака.

Овен

Его стихия — это действие, вызов, первенство. Он ценит прямоту, энергию и всё, что подчеркивает его лидерство. Банальности и излишняя сентиментальность заставят его скучать. Идеальный подарок для Овна — тот, который бросает вызов, дарит адреналин или усиливает его статус. Подойдут билеты на футбольный или хоккейный матч, сертификат на картинг или прыжок с парашютом, стильный и технологичный гаджет (качественная беспроводная колонка, мощный пауэрбанк), кожаный браслет или ремень грубой выделки.

Телец

Ваш мужчина — ценитель подлинной красоты и чувственных удовольствий. Его любовь проходит через вкус, запах, тактильные ощущения. Он ненавидит спешку и дешевые, некачественные вещи. Подарите ему нечто, обращенное к чувствам, фундаментальное, эстетичное и качественное. Например, набор элитного выдержанного виски или сыров, мягчайший кашемировый свитер, сеанс массажа для двоих в хорошем спа.

Близнецы

Его стихия — это информация, коммуникация и легкость. Он обожает всё новое, остроумное, что дает пищу уму и повод для общения. Он боится скуки, предсказуемости и груза. Подарок, который удивляет, развивает или связывает, будет по вкусу. Например, умная колонка с персональным приветствием, книга-биография его кумира или настольная игра для двоих с элементами стратегии, стильные накладные наушники, подписка на интересный ему подкаст или журнал.

Рак

Представители этого знака зодиака ценят заботу, уют и глубину чувств. Их ранит неискренность и черствость. Подарите такому мужчине что-то, согревающее душу, обращенное к прошлому или создающее домашний уют. Например, альбом с вашими общими фотографиями, ужин из его любимых детских блюд, который вы приготовите сами, мягкий плед из натуральной шерсти, набор для создания семейного дерева.

Лев

Царь зодиакального круга жаждет признания, восхищения и щедрых жестов. Он любит роскошь, театральность и всё, что подчеркивает его исключительность. Не терпит мелочности и полутонов. Выбирайте подарок, который заставит его почувствовать себя звездой. Льву понравятся билеты в театр или на концерт, стильный аксессуар от известного бренда (ремень, портмоне, запонки), организация свидания, где вы будете уделять ему всё свое внимание — как королю.

Дева

Он интеллектуал и перфекционист. Ценит практичность, пользу, качество исполнения и чистоту линий. Раздражается от беспорядка, бесполезных подарков и эмоциональных манипуляций. Ему необходим полезный, эргономичный и высокотехнологичный подарок, облегчающий жизнь. Рассмотрите такие варианты, как умные часы с набором функций для здоровья, качественная кофемашина, если он любит кофе, органайзер для рабочего стола из натурального дерева, сертификат на уборку от профессионального клининга.

Весы

Ваш партнер эстет и дипломат. Его стихия — гармония, красота и партнерство. Обожает всё изысканное, что радует глаз и создает атмосферу. Бежит от конфликтов, грубости и безвкусицы. Подарите ему нечто красивое, парное или создающее гармоничную обстановку. Например, пару стильных бокалов для вина с гравировкой, сертификат на совместную фотосессию у хорошего фотографа, арт-объект для интерьера (статуэтку, картину), абонемент в галерею или на лекции об искусстве.

Скорпион

Это знак глубины, страсти и трансформации. Такой мужчина ценит искренность, интенсивность переживаний и всё, что имеет тайный смысл или скрытую силу. Презирает поверхностность и ложь. Его порадует подарок с намеком, с историей, пробуждающий чувства или связанный с тайной. Подойдет качественный набор для фондю или игры в мафию, книга по психологии или эзотерике, сертификат на тайный ужин в необычном месте (например, в винной пещере), статусный флеш-накопитель в корпусе из титана.

Стрелец

Он философ и путешественник. Его тянет к свободе, знаниям и новым горизонтам. Обожает приключения, юмор и всё, что расширяет кругозор. Не выносит рамок, скуки и мелочных обязательств. Его идеальный подарок — открывающий новые возможности или пространства. Например, книга о путешествиях с красивыми иллюстрациями, билеты на лекцию известного исследователя или мотивационного спикера, туристическая карта мира, на которой можно отмечать места путешествий, качественная дорожная сумка или рюкзак, поездка на двоих.

Козерог

Он стратег, уважает традиции, статус, качество и долговечность. Его подарок должен говорить: «Я верю в твой успех и серьезно к тебе отношусь». Не любит легкомысленные и непрактичные вещи. Его порадует солидный, статусный, часто связанный с работой или хобби подарок, который прослужит долго. Например, настольный набор из благородных материалов (дерево, камень), дорогая ручка, сертификат на мастер-класс по ораторскому искусству или управлению финансами, часы с хронографом.

Водолей

Представители этого знака зодиака — изобретатели и гуманисты. Они ценят оригинальность, технологии, свободу мысли и всё, что связано с будущим. Их отталкивают клише и попытки загнать их в рамки обыденности. Безупречный подарок для Водолея — из «завтра», необычный, технологичный или связанный с его уникальным увлечением. Это может быть гаджет с новейшей технологией (умная кружка, 3D-ручка), билеты на научное или технологическое шоу, книга по футурологии или биография великого изобретателя, пожертвование в благотворительный фонд по его выбору от вашего общего имени.

Рыбы

Ваш партнер — мечтатель и эмпат. Живет в мире чувств, музыки, духовных поисков и творчества. Ценит тонкие намеки, романтику и безусловную поддержку. Бежит от грубости, давления и сухой рациональности. Ему понравится подарок, обращенный к душе, творчеству, способный создать волшебную атмосферу. Например, проектор звездного неба для спальни, билет на концерт живой инструментальной музыки или звуковую терапию, набор для совместного творчества (например, раскрашивание картин по номерам с вашим общим фото), элитная аромалампа с эфирным маслом.