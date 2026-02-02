Всё сложится неожиданно: Тамара Глоба назвала главных счастливчиков и неудачников февраля

Февраль обещает быть месяцем активных перемен и новых возможностей. Это время, когда пора выходить из зоны комфорта и не бояться пробовать новое. У каждого знака зодиака будет шанс прокачать навыки и расширить горизонты, другой вопрос, кто воспользуется возможностью и изменит свою жизнь, а кто останется ни с чем. Обо всех неожиданных поворотах судьбы для каждого знака рассказала астролог Тамара Глоба.
Овен
Овны в феврале — генераторы идей. Везде, где требуется креатив и фантазия, вы будете незаменимы. Так что не стесняйтесь проявить себя в групповых проектах или в учебе.
Большая часть месяца пройдет за подготовкой чего-то масштабного, что ждет вас впереди. Вы будете знакомиться с новыми людьми, подкапливать деньги. Главное — не тяните в будущие начинания свое прошлое. Если кто-то из друзей вас не поддержит, не бойтесь попрощаться. После того как вы отпустите всё ненужное из своей жизни, на этом месте быстро появятся новые возможности и подходящие люди.
В феврале стоит позаботиться о своем здоровье, вспомните, как давно вы проходили обследование, возможно, пришло время. Также будьте внимательны в дорогах.
Телец
У Тельцов в феврале много внимания займет карьера. Вы найдете работу мечты, получите повышение или просто определитесь для себя, чем хотите заниматься, и начнете двигаться в сторону своей цели. Жизнь будет неоднократно подкидывать вам нужных людей, которые в перспективе помогут вам.
— Для рожденных под знаком Телец это хорошее время для обучения, преподавания, — отмечает астролог.
В фокусе окажутся и вопросы, связанные с будущим детей. Но без встрясок не обойдется: во второй половине месяца часть планов может рассыпаться, а цели — резко поменяться. Не пугайтесь, это освобождает место для чего-то нового.
Февраль хорошо подойдет для совместных проектов, презентации своих идей, поездок и обсуждения долгосрочных планов. Ближе к концу месяца будьте внимательны в дороге, лучше без лишнего риска.
Близнецы
Близнецам в феврале предстоит успеть всё: и поработать, и отдохнуть, и наладить контакт с людьми, которые приедут издалека. Это могут быть как партнеры по работе, так и дальние родственники, которые неожиданно нагрянут в гости.
— В течение месяца — удачное время для спорта, обретения новых друзей и развития большой активности в делах и финансовых структурах, — поделилась Тамара Глоба.
В феврале вас ждут поездки, во время которых вы сможете проявить себя с лучшей стороны и быть в центре внимания. Но не стоит расслабляться. К середине месяца некоторые процессы начнут буксовать и, если вы не примете меры, встанут в самый неподходящий момент. Вам придется менять планы, переосмысливать карьеру и ставить новые цели.
Параллельно обновится окружение: появятся новые лица, кто-то отойдет в тень. В итоге рядом останутся самые надежные. Именно их и стоит беречь.
Рак
В феврале окружающим будет казаться, что у Раков тишь и благодать. Но на самом деле именно в третьем зимнем месяце начнется перестройка во многих сферах жизни. Особенно это коснется вашего окружения, обращайте внимание не только на тех, кто находится рядом с вами, но и на родственников и друзей из других городов и стран. В нужный момент именно они станут вашей опорой и поддержкой.
— Вторая половина февраля, но начиная уже со второй декады, принесет возможности, связанные с дальними партнерами, обучением, поездками. В вашу жизнь войдут новые интеллектуальные планы и друзья, — предупреждает астролог.
Если отправляетесь в командировку или в отпуск, будьте готовы к коротким, но ярким романам. Однако во второй половине месяца романтические настроения могут ослабеть. В этот период важно проявлять особую внимательность к партнеру. Возможны расставания или ситуации, когда близкий человек будет нуждаться в вашей поддержке, а вы можете этого не заметить.
Лев
Львам придется отложить на время в сторону все свои дела и заняться чужими заботами. Это могут быть как задачи коллег, которые никак не справятся без вашего вмешательства, так и домашние хлопоты.
— В феврале большую часть времени вы посвятите своей семье. Вашего внимания потребуют дети и любимые люди, — рассказала Тамара Глоба.
В начале месяца и ближе к середине стоит быть аккуратнее в дороге и внимательно отнестись к вопросам жилья и имущества. Неожиданно может что-то сломаться или придется делать ремонт. Притом причины могут быть очень странными или даже мистическими.
Во второй половине месяца будет шанс заняться творчеством или переехать в другой город ради хорошей зарплаты. Всё сложится неожиданно, но удачно.
Дева
Девам в феврале скучать не придется. Большую часть времени вы будете крутиться между работой и домом, однако в какой-то момент поймете, что вам этого мало. Захочется прокачать свои навыки: записаться на курсы или полноценное обучение.
На работе возможны неожиданные перестановки: придет новый начальник или обновится коллектив. Не исключено, что перемены пройдут тяжело и вам могут начать вставлять палки в колеса.
При этом в феврале рядом с вами также окажутся люди, у которых есть чему поучиться — иногда даже на расстоянии. Если соберетесь в поездку, особенно ближе к концу месяца, будьте внимательны: спешка сейчас ни к чему.
— Вместе с друзьями, коллегами или любимыми, которые готовы помочь вам в интеллектуальном и личном плане, вы будете развивать новые проекты, учиться новому. Но в одиночку не стоит браться за новые дела, — считает астролог.
Весы
У Весов в феврале откроется второе дыхание. Захочется заняться спортом, собраться с друзьями. Энергии хватит не только на отдых и саморазвитие, но и на работу. Возможно, вы запустите новый проект или возглавите команду единомышленников.
В феврале вам будет поступать много идей — от заманчивых до откровенно бесполезных. Особенно внимательно их стоит фильтровать в начале второй декады месяца и ближе к его финалу. Не всё, что красиво упаковано, стоит вашего времени и денег. Некоторые проекты лучше сразу отправить в корзину, чтобы потом не разгребать последствия.
Середина февраля сместит фокус на близких. Любимым и детям понадобится ваше внимание. Решить все вопросы набегу не получится, придется потратить немало времени. Но даже долгий разговор будет стоить каждой потраченной на него минуты.
Скорпион
Скорпионов в январе засосут семейные проблемы. Нужно помочь родителям и детям. Всплывут старые договоренности, о которых вы уже могли забыть.
— Февраль потребует внимания к делам, связанным с домом. Займитесь ремонтом, вопросами, которые требуют перестройки жилья. Возможны переезды. Но наиболее удачный для этого период — первая декада февраля, — отмечает астролог.
Во второй половине месяца займитесь творчеством и продвижением собственных проектов: подайте заявку на конкурс, согласитесь выступить с лекцией. Ваши старания заметят далеко за пределами вашего города и компании, где вы работаете.
В это же время не забывайте одним глазом приглядывать за своим имуществом и тем, что происходит вокруг вас на работе. Возможны перестановки — что-то отойдёт на второй план, зато появится повод задуматься о новом направлении.
Стрелец
В феврале Стрельцы будут часто путешествовать. Это могут быть как дальние поездки, так и короткие вылазки с близкими или командировки. Такие путешествия принесут вам энергию до самой весны. В дороге вас посетят интересные идеи и появятся полезные знакомства. Однако будьте осторожны за рулем в конце первой недели и середине месяца.
Все люди, которые появятся в феврале, окажутся нужными в вашей жизни, кто-то станет партнером в деловом плане, кто-то в личном. При этом и старые знакомые напомнят о себе и неожиданно окажутся полезными.
Возможны перемены, связанные с жильем. Появятся мысли о переезде, ремонте или небольших перестановках.
Козерог
В феврале деньги особенно любят Козерогов. Уже с первой недели появится возможность заработать. В этом не последнюю роль сыграет женщина из вашего окружения. Также вас ждут приятные подарки и сюрпризы даже от тех, от кого совсем не ждете этого. Первая половина месяца особенно удачна для новых проектов, идеи подкинут ваши друзья.
— В середине февраля могут возникнуть финансовые сложности. Ни в коем случае в этот период не вкладывайте деньги в какие-либо сомнительные проекты. Избегайте вопросов, связанных со строительством, а также с ремонтами, — настаивает Тамара Глоба.
Февраль подходит и для планирования будущего: учебы, курсов, путешествий с семьей или друзьями. Главное — не терять бдительности: присмотритесь, что реально стоит вашего времени, а на что не стоит тратить свое время.
Водолей
Успех Водолеев в феврале будет зависеть от окружения. Если вы будете активно знакомиться, не побоитесь проявить себя в какой-то коллективной работе, то сможете взять для себя немало пользы.
— В середине февраля — важный этап для Водолея. Затмение может принести трудности, связанные со здоровьем. Берегите сердечную деятельность. Будьте очень осторожны в дорогах, избегайте экстрима, — предупреждает Водолеев астролог.
Месяц будет насыщенным, поэтому важно держать руку на пульсе в дороге: неважно, насколько далекими будут поездки. Конец февраля потребует внимательности дома, возможны мелкие конфликты с домочадцами. Постарайтесь не переносить усталость или раздражение на близких.
Рыбы
Для Рыб февраль станет подготовкой к новому этапу в жизни. Первая неделя подходит, чтобы разложить всё по полочкам и наметить планы. Со второй недели можете пробовать новое и начинать реализовывать задуманное.
Весь месяц вокруг вас будут появляться новые люди: кто-то заинтересуется вашими мыслями и планами, кто-то именно вами. Отличное время для обучения и обмена опытом. Новые знакомства откроют перспективы, но фильтруйте предложения, не на всё стоит тратить время и силы.
В середине месяца будьте аккуратны с тем, кому и что вы говорите. Возможны недоразумения и споры. Берегите здоровье и близких, они сейчас особенно важны.