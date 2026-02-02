Всё сложится неожиданно: Тамара Глоба назвала главных счастливчиков и неудачников февраля

Овны в феврале — генераторы идей. Везде, где требуется креатив и фантазия, вы будете незаменимы. Так что не стесняйтесь проявить себя в групповых проектах или в учебе.

Большая часть месяца пройдет за подготовкой чего-то масштабного, что ждет вас впереди. Вы будете знакомиться с новыми людьми, подкапливать деньги. Главное — не тяните в будущие начинания свое прошлое. Если кто-то из друзей вас не поддержит, не бойтесь попрощаться. После того как вы отпустите всё ненужное из своей жизни, на этом месте быстро появятся новые возможности и подходящие люди.

В феврале стоит позаботиться о своем здоровье, вспомните, как давно вы проходили обследование, возможно, пришло время. Также будьте внимательны в дорогах.