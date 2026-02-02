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Развлечения Обзор Всё сложится неожиданно: Тамара Глоба назвала главных счастливчиков и неудачников февраля

Всё сложится неожиданно: Тамара Глоба назвала главных счастливчиков и неудачников февраля

Гороскоп для всех знаков зодиака на последний месяц зимы

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Идеи и предложения будут сыпаться на многих как из рога изобилия, и от того, что вы выберете, будет зависеть будущее | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИдеи и предложения будут сыпаться на многих как из рога изобилия, и от того, что вы выберете, будет зависеть будущее | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Идеи и предложения будут сыпаться на многих как из рога изобилия, и от того, что вы выберете, будет зависеть будущее

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Февраль обещает быть месяцем активных перемен и новых возможностей. Это время, когда пора выходить из зоны комфорта и не бояться пробовать новое. У каждого знака зодиака будет шанс прокачать навыки и расширить горизонты, другой вопрос, кто воспользуется возможностью и изменит свою жизнь, а кто останется ни с чем. Обо всех неожиданных поворотах судьбы для каждого знака рассказала астролог Тамара Глоба.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овны в феврале — генераторы идей. Везде, где требуется креатив и фантазия, вы будете незаменимы. Так что не стесняйтесь проявить себя в групповых проектах или в учебе.

Большая часть месяца пройдет за подготовкой чего-то масштабного, что ждет вас впереди. Вы будете знакомиться с новыми людьми, подкапливать деньги. Главное — не тяните в будущие начинания свое прошлое. Если кто-то из друзей вас не поддержит, не бойтесь попрощаться. После того как вы отпустите всё ненужное из своей жизни, на этом месте быстро появятся новые возможности и подходящие люди.

В феврале стоит позаботиться о своем здоровье, вспомните, как давно вы проходили обследование, возможно, пришло время. Также будьте внимательны в дорогах.

2

Телец

У Тельцов в феврале много внимания займет карьера. Вы найдете работу мечты, получите повышение или просто определитесь для себя, чем хотите заниматься, и начнете двигаться в сторону своей цели. Жизнь будет неоднократно подкидывать вам нужных людей, которые в перспективе помогут вам.

— Для рожденных под знаком Телец это хорошее время для обучения, преподавания, — отмечает астролог.

В фокусе окажутся и вопросы, связанные с будущим детей. Но без встрясок не обойдется: во второй половине месяца часть планов может рассыпаться, а цели — резко поменяться. Не пугайтесь, это освобождает место для чего-то нового.

Февраль хорошо подойдет для совместных проектов, презентации своих идей, поездок и обсуждения долгосрочных планов. Ближе к концу месяца будьте внимательны в дороге, лучше без лишнего риска.

3

Близнецы

Близнецам в феврале предстоит успеть всё: и поработать, и отдохнуть, и наладить контакт с людьми, которые приедут издалека. Это могут быть как партнеры по работе, так и дальние родственники, которые неожиданно нагрянут в гости.

— В течение месяца — удачное время для спорта, обретения новых друзей и развития большой активности в делах и финансовых структурах, — поделилась Тамара Глоба.

В феврале вас ждут поездки, во время которых вы сможете проявить себя с лучшей стороны и быть в центре внимания. Но не стоит расслабляться. К середине месяца некоторые процессы начнут буксовать и, если вы не примете меры, встанут в самый неподходящий момент. Вам придется менять планы, переосмысливать карьеру и ставить новые цели.

Параллельно обновится окружение: появятся новые лица, кто-то отойдет в тень. В итоге рядом останутся самые надежные. Именно их и стоит беречь.

4

Рак

В феврале окружающим будет казаться, что у Раков тишь и благодать. Но на самом деле именно в третьем зимнем месяце начнется перестройка во многих сферах жизни. Особенно это коснется вашего окружения, обращайте внимание не только на тех, кто находится рядом с вами, но и на родственников и друзей из других городов и стран. В нужный момент именно они станут вашей опорой и поддержкой.

— Вторая половина февраля, но начиная уже со второй декады, принесет возможности, связанные с дальними партнерами, обучением, поездками. В вашу жизнь войдут новые интеллектуальные планы и друзья, — предупреждает астролог.

Если отправляетесь в командировку или в отпуск, будьте готовы к коротким, но ярким романам. Однако во второй половине месяца романтические настроения могут ослабеть. В этот период важно проявлять особую внимательность к партнеру. Возможны расставания или ситуации, когда близкий человек будет нуждаться в вашей поддержке, а вы можете этого не заметить.

5

Лев

Львам придется отложить на время в сторону все свои дела и заняться чужими заботами. Это могут быть как задачи коллег, которые никак не справятся без вашего вмешательства, так и домашние хлопоты.

— В феврале большую часть времени вы посвятите своей семье. Вашего внимания потребуют дети и любимые люди, — рассказала Тамара Глоба.

В начале месяца и ближе к середине стоит быть аккуратнее в дороге и внимательно отнестись к вопросам жилья и имущества. Неожиданно может что-то сломаться или придется делать ремонт. Притом причины могут быть очень странными или даже мистическими.

Во второй половине месяца будет шанс заняться творчеством или переехать в другой город ради хорошей зарплаты. Всё сложится неожиданно, но удачно.

6

Дева

Девам в феврале скучать не придется. Большую часть времени вы будете крутиться между работой и домом, однако в какой-то момент поймете, что вам этого мало. Захочется прокачать свои навыки: записаться на курсы или полноценное обучение.

На работе возможны неожиданные перестановки: придет новый начальник или обновится коллектив. Не исключено, что перемены пройдут тяжело и вам могут начать вставлять палки в колеса.

При этом в феврале рядом с вами также окажутся люди, у которых есть чему поучиться — иногда даже на расстоянии. Если соберетесь в поездку, особенно ближе к концу месяца, будьте внимательны: спешка сейчас ни к чему.

— Вместе с друзьями, коллегами или любимыми, которые готовы помочь вам в интеллектуальном и личном плане, вы будете развивать новые проекты, учиться новому. Но в одиночку не стоит браться за новые дела, — считает астролог.

7

Весы

У Весов в феврале откроется второе дыхание. Захочется заняться спортом, собраться с друзьями. Энергии хватит не только на отдых и саморазвитие, но и на работу. Возможно, вы запустите новый проект или возглавите команду единомышленников.

В феврале вам будет поступать много идей — от заманчивых до откровенно бесполезных. Особенно внимательно их стоит фильтровать в начале второй декады месяца и ближе к его финалу. Не всё, что красиво упаковано, стоит вашего времени и денег. Некоторые проекты лучше сразу отправить в корзину, чтобы потом не разгребать последствия.

Середина февраля сместит фокус на близких. Любимым и детям понадобится ваше внимание. Решить все вопросы набегу не получится, придется потратить немало времени. Но даже долгий разговор будет стоить каждой потраченной на него минуты.

8

Скорпион

Скорпионов в январе засосут семейные проблемы. Нужно помочь родителям и детям. Всплывут старые договоренности, о которых вы уже могли забыть.

— Февраль потребует внимания к делам, связанным с домом. Займитесь ремонтом, вопросами, которые требуют перестройки жилья. Возможны переезды. Но наиболее удачный для этого период — первая декада февраля, — отмечает астролог.

Во второй половине месяца займитесь творчеством и продвижением собственных проектов: подайте заявку на конкурс, согласитесь выступить с лекцией. Ваши старания заметят далеко за пределами вашего города и компании, где вы работаете.

В это же время не забывайте одним глазом приглядывать за своим имуществом и тем, что происходит вокруг вас на работе. Возможны перестановки — что-то отойдёт на второй план, зато появится повод задуматься о новом направлении.

9

Стрелец

В феврале Стрельцы будут часто путешествовать. Это могут быть как дальние поездки, так и короткие вылазки с близкими или командировки. Такие путешествия принесут вам энергию до самой весны. В дороге вас посетят интересные идеи и появятся полезные знакомства. Однако будьте осторожны за рулем в конце первой недели и середине месяца.

Все люди, которые появятся в феврале, окажутся нужными в вашей жизни, кто-то станет партнером в деловом плане, кто-то в личном. При этом и старые знакомые напомнят о себе и неожиданно окажутся полезными.

Возможны перемены, связанные с жильем. Появятся мысли о переезде, ремонте или небольших перестановках.

10

Козерог

В феврале деньги особенно любят Козерогов. Уже с первой недели появится возможность заработать. В этом не последнюю роль сыграет женщина из вашего окружения. Также вас ждут приятные подарки и сюрпризы даже от тех, от кого совсем не ждете этого. Первая половина месяца особенно удачна для новых проектов, идеи подкинут ваши друзья.

— В середине февраля могут возникнуть финансовые сложности. Ни в коем случае в этот период не вкладывайте деньги в какие-либо сомнительные проекты. Избегайте вопросов, связанных со строительством, а также с ремонтами, — настаивает Тамара Глоба.

Февраль подходит и для планирования будущего: учебы, курсов, путешествий с семьей или друзьями. Главное — не терять бдительности: присмотритесь, что реально стоит вашего времени, а на что не стоит тратить свое время.

11

Водолей

Успех Водолеев в феврале будет зависеть от окружения. Если вы будете активно знакомиться, не побоитесь проявить себя в какой-то коллективной работе, то сможете взять для себя немало пользы.

— В середине февраля — важный этап для Водолея. Затмение может принести трудности, связанные со здоровьем. Берегите сердечную деятельность. Будьте очень осторожны в дорогах, избегайте экстрима, — предупреждает Водолеев астролог.

Месяц будет насыщенным, поэтому важно держать руку на пульсе в дороге: неважно, насколько далекими будут поездки. Конец февраля потребует внимательности дома, возможны мелкие конфликты с домочадцами. Постарайтесь не переносить усталость или раздражение на близких.

12

Рыбы

Для Рыб февраль станет подготовкой к новому этапу в жизни. Первая неделя подходит, чтобы разложить всё по полочкам и наметить планы. Со второй недели можете пробовать новое и начинать реализовывать задуманное.

Весь месяц вокруг вас будут появляться новые люди: кто-то заинтересуется вашими мыслями и планами, кто-то именно вами. Отличное время для обучения и обмена опытом. Новые знакомства откроют перспективы, но фильтруйте предложения, не на всё стоит тратить время и силы.

В середине месяца будьте аккуратны с тем, кому и что вы говорите. Возможны недоразумения и споры. Берегите здоровье и близких, они сейчас особенно важны.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тамара Глоба Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Гороскоп
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Комментарии
4
Гость
2 февраля, 20:17
начала рассказывать сказки ещё Брежневу и до сих пор народец внемлет. реально хуже дикарей
Гость
2 февраля, 20:02
Астрология — это развлечение, а не руководство к действию. Верить или нет — личное дело каждого.
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Гость
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