Слезы, танцы с Мизулиной и откровения со сцены: как прошел концерт Шамана в Ярославле. Фото и видео

В Ярославле вечером 16 января 2026 года отгремел аншлаговый сольник (6+) Шамана. Сотни людей собрались в КЗЦ «Миллениум», чтобы увидеть новую концертную программу артиста «30 лет на сцене».
Ярослав Дронов (настоящее имя артиста. — Прим. ред.) приехал в столицу Золотого кольца вместе с женой — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Перед концертом пара дала пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы журналистов. Шаман объяснил, что занимается музыкой с четырех лет, поэтому концертная программа называется «30 лет на сцене». Также супруги рассказали, как отмечали Новый год и высказались по поводу штрафа Александру Гудкову за пародию на песню «Я русский».
Во время концерта артист много общался с залом и даже раскрыл несколько личных секретов. Все самые яркие моменты — в этом материале.
Приехал с Мизулиной
На встрече с журналистами Екатерина Мизулина поделилась, что редко ей удается ездить на гастроли вместе с мужем. У самой много работы. Но в родной для Екатерины Ярославль, где прошло ее детство, супруги решили приехать вместе.
«Сегодня я дома», — с улыбкой отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По Ярославлю молодожены не погуляли. Не было времени.
«Мы приехали на поезде где-то в 14:30. Сразу после Катерину завез в отель, сам поехал к 15:00 на площадку. Так как программа новая, мы пока только работали в Москве и Калуге, решали технические вопросы, — поделился Ярослав. — Конечно же, не удалось [погулять по Ярославлю]. Сейчас отыграем концерт, поедем в отель, отдохнем, а завтра [17 января] проснемся, позавтракаем и поедем в Кострому. Кочевая жизнь лишает свободного времени».
Небольшой отдых у Шамана был в новогодние праздники. Но неожиданно пришло вдохновение писать песни. Так, все выходные он провел за работой.
В новогодние праздники думал, что наконец-то отдохну: посмотрю сериалы, полежу, поваляюсь, вкусного поем. Но не тут-то было: открылось вдохновение, и я стал писать песни. Писал много, чем порой даже Катерине надоедал, потому что постоянно трынькал по клавишам. Этим я и занимался на новогодних праздниках.
После пресс-конференции Ярослав отправился за кулисы готовиться к выходу на сцену, а Екатерина Мизулина в сопровождении охраны пошла в зал.
В начале концерта Шаман объявил, что это выступление для него будет исповедью. И действительно, он много делился личными историями. Вспомнил, что в начале карьеры разные известные люди говорили, что у него ничего не получится. Но Ярослав не сдался.
«Знаете, сколько слухов, сплетен про меня говорят. Бог им судья. Я много раз хотел всё бросить, у меня опускались руки, но я их поднимал, чтобы сложить в молитве. Это был мой разговор с Богом», — рассказал артист.
Шаман рассказал о проблемах со здоровьем. Оказывается, у него с детства тугоухость второй степени.
«Частичная потеря слуха. Во время выступления я плохо слышу себя и зачастую пою „на ощупь“», — признался артист.
В начале концерта Шаман бросил шапку-ушанку зрителям в зале. Приз словила прекрасная слушательница Ирина. Оказалось, что в шапке был номер телефона Ярослава. В финале шоу он пообещал подарить два билета на концерт в следующем году.
