Слезы, танцы с Мизулиной и откровения со сцены: как прошел концерт Шамана в Ярославле. Фото и видео

Показываем, как прошел концерт Шамана в Ярославле Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле вечером 16 января 2026 года отгремел аншлаговый сольник (6+) Шамана. Сотни людей собрались в КЗЦ «Миллениум», чтобы увидеть новую концертную программу артиста «30 лет на сцене».

Ярослав Дронов (настоящее имя артиста. — Прим. ред.) приехал в столицу Золотого кольца вместе с женой — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Перед концертом пара дала пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы журналистов. Шаман объяснил, что занимается музыкой с четырех лет, поэтому концертная программа называется «30 лет на сцене». Также супруги рассказали, как отмечали Новый год и высказались по поводу штрафа Александру Гудкову за пародию на песню «Я русский».

Во время концерта артист много общался с залом и даже раскрыл несколько личных секретов. Все самые яркие моменты — в этом материале.

Приехал с Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина расписались в конце 2025 года Источник: Артем Бауман / 76.RU

На встрече с журналистами Екатерина Мизулина поделилась, что редко ей удается ездить на гастроли вместе с мужем. У самой много работы. Но в родной для Екатерины Ярославль, где прошло ее детство, супруги решили приехать вместе.

«Сегодня я дома», — с улыбкой отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По Ярославлю молодожены не погуляли. Не было времени.

«Мы приехали на поезде где-то в 14:30. Сразу после Катерину завез в отель, сам поехал к 15:00 на площадку. Так как программа новая, мы пока только работали в Москве и Калуге, решали технические вопросы, — поделился Ярослав. — Конечно же, не удалось [погулять по Ярославлю]. Сейчас отыграем концерт, поедем в отель, отдохнем, а завтра [17 января] проснемся, позавтракаем и поедем в Кострому. Кочевая жизнь лишает свободного времени».

Небольшой отдых у Шамана был в новогодние праздники. Но неожиданно пришло вдохновение писать песни. Так, все выходные он провел за работой.

В новогодние праздники думал, что наконец-то отдохну: посмотрю сериалы, полежу, поваляюсь, вкусного поем. Но не тут-то было: открылось вдохновение, и я стал писать песни. Писал много, чем порой даже Катерине надоедал, потому что постоянно трынькал по клавишам. Этим я и занимался на новогодних праздниках. Шаман певец

После пресс-конференции Ярослав отправился за кулисы готовиться к выходу на сцену, а Екатерина Мизулина в сопровождении охраны пошла в зал.

Ярославцы стали фотографироваться с Екатериной. Больше всего к ней подходили дети школьного возраста Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зрительница подарила Екатерине Мизулиной цветы Источник: Артем Бауман / 76.RU

Традиционно Шаман вышел к зрителям из зала. Сначала он прошел по партеру, а после поднялся на сцену Источник: Артем Бауман / 76.RU

За весь концерт Шаман несколько раз сменил свой образ. Первый был классическим Источник: Артем Бауман / 76.RU

Екатерина внимательно слушала любимого и подпевала ему Источник: Артем Бауман / 76.RU

Песни Шамана трогали зрителей до слез Источник: Артем Бауман / 76.RU

На месте «Ты моя» Шаман спустился в зал и пригласил жену на медленный танец. Зрители, кто пришел со своими вторыми половинками, подхватили эту идею Источник: Артем Бауман / 76.RU

Шаман закружил Екатерину Мизулину в танце на глазах фанатов Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Шаман объявил, что стал продюсером Никиты Осина — университетского друга, с которым они жили в студенчестве в одном общежитии Источник: Артем Бауман / 76.RU

В начале концерта Шаман объявил, что это выступление для него будет исповедью. И действительно, он много делился личными историями. Вспомнил, что в начале карьеры разные известные люди говорили, что у него ничего не получится. Но Ярослав не сдался.

«Знаете, сколько слухов, сплетен про меня говорят. Бог им судья. Я много раз хотел всё бросить, у меня опускались руки, но я их поднимал, чтобы сложить в молитве. Это был мой разговор с Богом», — рассказал артист.

Не обделил вниманием зрителей, которые сидели на балконе Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зрителям было трудно усидеть на местах Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ух, сколько эмоций! Источник: Артем Бауман / 76.RU

Не обошлось без записи видео на память Источник: Артем Бауман / 76.RU

Шаман рассказал о проблемах со здоровьем. Оказывается, у него с детства тугоухость второй степени.

«Частичная потеря слуха. Во время выступления я плохо слышу себя и зачастую пою „на ощупь“», — признался артист.

На песне «Встанем» весь зал поднялся на ноги Источник: Артем Бауман / 76.RU

В начале концерта Шаман бросил шапку-ушанку зрителям в зале. Приз словила прекрасная слушательница Ирина. Оказалось, что в шапке был номер телефона Ярослава. В финале шоу он пообещал подарить два билета на концерт в следующем году.

Ирина призналась, что каждый год ходит на концерты Шамана. Слушает его песни с 2022-го. В следующем году обязательно пойдет на новый сольник артиста. Тем более что бесплатные билеты уже есть Источник: Артем Бауман / 76.RU