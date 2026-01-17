«Мы поняли, что людям нравятся дети и животные»: как 12-летний мальчик и его пес в кимоно покорили соцсети

Аккаунт Богдана в соцсети постоянно растет и получает тысячи восторженных комментариев Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Богдану Елизарову из Владивостока всего 12 лет, но он уже успел покорить тысячи пользователей в социальных сетях благодаря необычному дуэту с лабрадором Заком. Юный спортсмен занимается кудо, бразильским джиу-джитсу и грэпплингом и стремится делиться своими знаниями с другими. Для этого он выбрал очень необычный способ — Богдан аккуратно демонстрирует борцовские навыки на своем четвероногом друге.

Большой и добрый Зак совсем не против. Как примерный ученик и спарринг-партнер, он лежит в кимоно и стойко переносит все захваты. А в некоторых случаях вообще так расслабляется, что неожиданно засыпает.

Корреспонденты VLADIVOSTOK1.RU побывали в гостях у необычного дуэта, погладили Зака и узнали у Богдана, как он пришел к спорту, откуда появилась идея снимать видео с лабрадором и планирует ли он становиться профессиональным блогером.

В спорте Богдан с 4 лет Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Нужно уметь терпеть»

— Расскажи, как давно ты занимаешься спортом?

— Я начал заниматься спортом еще в 4 года, и первым оказалось кудо. Сам я, конечно, принимать решения не мог, на занятия меня отвели родители. По большей части отец, потому что ему тоже нравится этот спорт. Кудо — смешанное боевое искусство, развивающее и борьбу, и ударную технику, но более безопасное, подходящее для детей, потому что там используются перчатки, шлем и жилет, которые защищают от ударов.

У нас, на Дальнем Востоке и в Приморском крае, кудо очень развито. Сборная Дальневосточного федерального округа гораздо сильнее по сравнению с той же Москвой и даже с Японией, откуда пришел этот спорт.

В 8–9 лет я начал заниматься бразильским джиу-джитсу, потому что на кудо было много ребят-борцов, а я не умел бороться, и они легко у меня выигрывали. Хотел улучшить борцовскую технику, работу в партере, броски, болевые и удушающие приемы.

Джиу-джитсу от других борцовских видов спорта, таких как дзюдо и самбо, отличает то, что после броска соперника всё только начинается, и вы работаете в партере, у спортсменов большой арсенал. Можно досрочно закончить схватку в разных позициях, даже когда проигрываешь.

Партер — положение, когда хотя бы один из борцов находится в положении лежа (на боку, спине, груди), стоит на коленях, находится в положении «мост» или «полумост». Применяется в дзюдо, греко-римской и вольной борьбе, самбо, джиу-джитсу и других боевых искусствах.

Сейчас я занимаюсь джиу-джитсу не только для улучшения борцовских навыков, но и просто для общего развития, выступления и побед на соревнованиях и престижных турнирах.

— Ты сам попросил родителей отвести тебя на джиу-джитсу, чувствуя, что не хватает навыков, или кто-то посоветовал?

— Это больше был совет от родителей и тренера, но и я сам в 9 лет понимал, что мне не хватает опыта. Мы узнали про хорошего тренера, который работает недалеко от нашего дома, я согласился и начал заниматься, — говорит юный спортсмен.

Мама Богдана Светлана Елизарова говорит, что они не заставляют детей заниматься спортом — все только по желанию. Старшего сына, Тимура, они тоже отдавали в спорт, но тому не понравилось — ходить не стал.

— Ему этот спорт не пошел, а Богдану очень понравилось. Сначала это было просто физическое развитие, а потом начали изучать удары. Первые его соревнования прошли, кажется, в шесть лет. Он поехал в Арсеньев и даже занял второе место, продолжал развиваться.

Если бы Богдану, как и старшему, не понравилось бы, то мы бы не заставляли его ходить. Перед каждыми соревнованиями мы спрашиваем, хочет ли он выступать. Если он не готов, то откладываем, потому что это очень тяжело, дети могут эмоционально выгорать. Пусть лучше выступит раз в три месяца, но будет хороший результат, — считает Светлана.

В семье считают, что спорт — это только по любви Источник: Светлана Елизарова / Личный архив

— Богдан, ты считаешь себя больше борцом или ударником?

— Я универсальный боец. Могу очень хорошо проявить себя и в ударной технике, и в борцовской, потому что тренируюсь с ранних лет.

— Как ты считаешь, чему учат джиу-джитсу и кудо, помимо боевых навыков?

— Любой спорт, в основном единоборства, воспитывает в человеке терпеливость и характер, учат всё делать через не могу. На спаррингах, в борьбе, во время упражнений нужно продолжить, пока не закончится раунд. Это важное качество в жизни, нужно уметь терпеть, спорт закаляет характер и дисциплинирует. Человек понимает, что должен ложиться и вставать пораньше, делать зарядку, пробежку, умываться, уделять больше времени движению.

— Были ситуации, когда приобретенные тобой навыки пригодились в жизни? Возможно, кто-то задирал в школе и ты смог дать отпор?

— Таких ситуаций ни разу не было, в основном я всегда в стороне от них. Это тоже один из примеров, спорт воспитывает усидчивость и спокойствие. Была ситуация, когда я, будучи четвероклассником, сидел в столовой и в метре от меня дрались мальчишки, а я спокойно сидел и кушал рис с сосисками.

«Бывает, что отключается голова»

— Какие свои спортивные достижения ты считаешь главными?

— Одно из главных — недавняя победа в открытом чемпионате Таиланда по бразильскому джиу-джитсу. Я занял первое место и даже смог побороться с англичанином. Это отличный опыт, когда борешься не с кем-то из своей страны, а с иностранцем, потому что у них другой подход к тренировкам и могут быть другие техники.

Также я выиграл чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу в чеченской лиге. Это тоже отличный опыт, соревнования проходили в Москве, и это была моя самая первая крупная победа.

— Как ты чувствуешь себя на соревнованиях? Ты хладнокровный или волнуешься?

— Чаще всего я стараюсь быть хладнокровным, азарта пока ни разу не было. Я не делаю ничего нового и не понтуюсь, применяю только базовые, наработанные на тренировках техники, не заигрываюсь. Даже если буду с большим отрывом вести бой, постараюсь не расслабляться.

— Как считаешь, чего тебе как спортсмену сейчас не хватает, а что считаешь своими главными достоинствами?

— Достоинствами считаю свои медали, награды и то, что я стараюсь сильно не выделяться, а больше показываю себя на деле.

Из недостатков: наверно, нужно понапористее быть, меньше переживать. Бывает мандраж, который сильно мешает. Еще думаю, что мне стоит улучшить бойцовский IQ, (термин в единоборствах, описывающий способность бойца к тактическому мышлению, быстрой адаптации, чтению противника. — Прим. ред.), чтобы уметь менять тактику, действовать нестандартно. У меня бывает, что отключается голова и я дерусь, как знают мышцы.

Богдан считает, что спорт отлично дисциплинирует Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

— Есть ли у тебя кумиры в спорте и других сферах? И если да, то кто?

— Мои спортивные кумиры — это, конечно, наши российские спортсмены: Ислам Махачев, который стал двукратным чемпионом UFC. Еще мне нравится Петр Ян, он отличный ударник и, в отличие от многих кавказских бойцов, углубляющихся в борьбу, показывает русский бокс, кикбоксинг, работает в стойке, очень красиво ведет бои.

Еще мне очень нравится грузинский боец Илия Топурия. Это как раз универсал, он отлично показывает себя и в ударке, и в грэпплинге. Он всегда заканчивает свои бои красиво, эффектно. Вне спорта я особо ни за кем не слежу, и кумиров, наверно, у меня нет.

— Если бы Петр Ян вышел на бой против Илии Топурии, за кого бы ты болел?

— Наверно, за Петра Яна. Мы соотечественники, я не могу не болеть за него душой. Даже если бы я знал, что победит иностранец, я бы болел за нашего. Всегда приятно, когда выигрывает соотечественник.

— А тебе как зрителю больше нравится наблюдать за техничной борьбой или работой в стойке?

— Мне кажется, ударка прикольнее. Это всегда интереснее, эффективнее и эпичнее, можно в любое время удачно попасть и решить исход боя в одну секунду.

— Многие фанаты ММА спорят, что лучше: бой в стойке или выматывающая борьба. Ты как спортсмен что считаешь более эффективным в профессиональном спорте?

— Тяжело сказать, потому что я не совсем критик. Смотрю на бойцов и их характер. Если ударник будет встречать и больше работать в защите, выбрасывать прямые удары, то, возможно, у него будут шансы. А если борцу удастся сблизиться, поднырнуть и взять ударника в захват, то это уже его работа. Всё зависит от головы.

«Я привык к боли»

— Тебя уже можно назвать профессиональным спортсменом. Планируешь ли ты сделать это своим основным видом заработка, как тренер или за счет участия в боях, или допускаешь, что будешь совмещать спорт с какой-то рутинной работой?

— Сейчас я стараюсь углубиться в спорт и планирую, когда вырасту, набрать популярность с помощью социальных сетей. Может, буду участвовать в крупных соревнованиях, попаду в хорошие лиги, где буду выступать. Возможно, пойду в ММА, но, конечно, мне нужно будет где-то отучиться, брать деньги, хотя мой основной план — двигаться именно в спорте, — поделился Богдан.

Судя по плотному графику Богдана, он действительно метит в профессиональные спортсмены. По словам мамы Светланы, у него по две тренировки в день: в понедельник, среду и пятницу кудо и джиу-джитсу, во вторник и четверг борьба, а в субботу силовые.

Летом, на каникулах, расписание точно такое же. Нередко Богдан ездит и в другие страны на сборы, но переживаний из-за возможной неуспеваемости у его родителей нет.

— Мы давно живем в таком графике и, в принципе, справляемся, всё нормально. У нас очень хорошая школа, они с пониманием относятся и идут навстречу. Если нужно, Богдан наверстает, позанимается онлайн. Если будет неуспеваемость, конечно, уменьшим количество тренировок. Учеба на первом месте, знания нужны, — считает Светлана.

Из лабрадора получился идеальный спарринг-партнер Источник: Светлана Елизарова / Личный архив

— Богдан, как тебе удается совмещать спорт с учебой?

— Я сам не знаю, мои друзья и знакомые тоже удивляются. Я отличник, и со второго по шестой класс у меня только пятерки, нигде не отстаю, слушаю учителей и очень много тренируюсь.

— Бывает ощущение, что тебе слишком тяжело и хочется взять паузу, отдохнуть, или это уже образ жизни?

— Конечно, иногда может быть тяжело, выгораю, надоедает спорт, хочется пропустить тренировку, но я понимаю, что нужно, иду через не хочу. После тренировок это ощущение всегда пропадает, они мотивируют становиться лучше.

— Наверно, в любом профессиональном спорте не избежать травм…

— Да, были жесткие травмы. В этом году я получил первый перелом, сломал большой палец на левой ноге на тренировке, у меня откололась кость, ушла в сторону. Мне на всю ногу наложили гипс. Я не тренировался месяца полтора, аккуратно занимался с гантелями, но бегать и прыгать не мог. Лучше подольше восстановиться и не рисковать, чем в итоге получить травму хуже, которая может привести к хроническим проблемам.

Еще была травма вне тренировок, из-за которой я выбыл из некоторых соревнований. Я играл в догонялки, не увидел уступ, упал, и железная труба проткнула голень. Мне наложили 7 швов, я восстанавливался месяц-полтора. После этого смог выступить на чемпионате мира, хотя мы думали, что не смогу участвовать.

— Как ты в целом переносишь боль? Ведь даже если не получаешь травм, на тренировках могут быть жесткие ситуации, спарринги.

— Я привык к боли. Чем чаще набиваешь какие-то места, локти и голень, тем сильнее сбиваются нервные окончания в костяшках и везде. За всю жизнь я много ударов выпустил, и всё легче и легче становится.

— Чем ты любишь заниматься в свободное от спорта и учебы время?

— Я люблю отдыхать, проводить время с семьей. Это самое ценное. Люблю ходить в торговые центры и, если честно, шопиться, покупать одежду, вещи или просто смотреть. Также иногда играю в компьютер.

— В каких странах ты был и где тебе понравилось больше всего?

— Я много раз был в Таиланде и скоро снова туда полечу, чтобы подготовиться к турниру. Также был на сборах по вольной борьбе в Грузии, очень много важного там узнал, оттуда и появилась моя любовь к Грузии. Это хорошая страна, и грузины — хороший народ. Многие говорят, что грузины плохо относятся к русским, но это не так, они очень добрые и вежливые. Там красивая природа, традиции, и, наверно, больше всего мне понравилось там.

Еще я был в Азербайджане, мы пересекали его границу, чтобы попасть в Грузию. Это как Дубай, но дешевле в несколько раз. Там тоже красиво, всё идеально убрано и много крутых зданий, небоскребов, декораций.

«Мы поняли, что в интернете людям нравятся дети и животные»

Зак живет в семье уже пять лет Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

— Расскажи, как в вашей семье появился Зак?

— У меня есть старший брат. Сейчас он уже взрослый и переехал учиться в другой город. Когда мне было 7 лет, а ему примерно 14–15, мы оба очень сильно хотели собаку, и ближе к его дню рождения выпрашивали ее у родителей, накопили вдвоем и скинулись.

Нам не было важно, какая порода, это больше родители захотели лабрадора. Мы пришли к знакомой заводчице и стали выбирать собак в загоне, за забором. Их выпустили на улицу, они все бегали и игрались, скулили, а заводчица сказала: «Смотрите, вон в уголочке маленький сидит. Возьмите его». У него была отличительная черта — шишечка на голове, и теперь это как символ его красоты. У него очень красивый череп, а тогда это выглядело смешно.

Он вел себя очень спокойно, был, наверно, самый маленький, и нам сказали, что он для квартиры идеально подходит, не вырастет сильно, но в итоге он стал очень большим, мускулистым и жилистым.

У него тоже много наград: он чемпион России и Евразии среди кобелей, чемпион среди юниоров. Мы перестали вывозить его на интернациональные и мировые выставки из-за коронавируса, а сейчас не вывозим из-за начала СВО, но я думаю, он бы еще много раз выиграл. Он правда красивый.

— Почему вы решили назвать его Зак?

— По паспорту его зовут Заводной Апельсин, и не зря, потому что он очень активный. Зак звучит коротко, имя звонкое и легко запоминается, он тоже его хорошо слышит. А вообще у собак каждое новое поколение, новый помет называется на новую букву, и было условие, что его должны звать на «З», — рассказал Богдан.

Зак действительно оказался большим, но совсем не страшным псом. Сначала он спокойно лежал, никак не отреагировав на наше появление корреспондентов, но потом неожиданно подошел, начал облизывать руки и класть голову на колени, сразу расположив к себе.

— Как пришла идея показывать на Заке приемы?

— Родители постоянно говорили мне, что нужно развивать популярность, что медийность — это ключ ко всем дверям. Сначала мы вели Instagram*, но были непопулярны. Надо было снимать что-то смешное, придумывать идеи.

Когда я начал заниматься джиу-джитсу в 9 лет, мне было очень интересно изучать новые приемы. Приходя домой, я начал в шутку пытаться сделать что-то на Заке. Он разваливался как кабан, и его крути как хочешь, переверни — и ему всё равно.

Мы с родителями посмотрели, что самое популярное, и поняли: это животные и дети, потому что они милые. У нас появилась идея одеть Зака в кимоно и показывать приемы на нем. Попробовали снять, чтобы получилось смешно и мило, и первый же ролик набрал 50 тысяч, хотя у прошлых публикаций было по 100–200 просмотров. Второй или третий ролик набрал миллион, и мы поняли, что людям это нравится.

— Как Зак реагировал на это? Не был ли против того, что на него что-то надевают?

— Как только мы надели ему кимоно, он спокойно стоял, хотя не понимал, как двигаться. Мы сняли два ролика, и он привык, приноровился. Потом, когда я снова брал кимоно для съемок, он при виде него начинал прыгать, радоваться, хрюкать и цеплять кимоно, а когда я его одевал, он сразу падал на бок, как бы показывая, что готов.

Из-за того, что Зак большой, у него сейчас кимоно дзюдоиста, только оно на него налезает. Мы только подшили рукава, чтобы он не наступал на них, и он спокойно бегает и прыгает в нем, ни разу не пытался снять.

Источник: elizarov_bjj / Instagram* (продукт организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

— Бывает ли, что Зак не в настроении для съемок и дает какую-то реакцию при виде кимоно?

— Такие случаи тоже были, когда у нас в доме у соседей у собаки-девочки началась течка. Зак садился под дверь, постоянно скулил и просился гулять. Герой-любовник влюбился и долго грустил.

— Зак получает что-то за участие в съемках? Возможно, какую-то вкусняшку?

— Да, после каждого ролика мы его кормим, поим, и после этого он идет отдыхать.

— А может, он так охотно участвует в съемках, потому что знает, что ему после этого дадут вкусняшки?

— Может и так, но лабрадоры — такие собаки, которым нужно внимание. Они любят, когда с ними что-то делают. Наверно, ему и сам процесс съемок нравится, лишь бы его трогали и гладили.

— Бывало ли такое, что Зак слишком игривый и это мешает съемкам? Например, прыгает или активно виляет хвостом?

— Такого особо не бывало, кимоно срабатывает на него как колыбельная, и он сразу ложится.

— Как Зак переживает расставания, когда ты уезжаешь на соревнования?

— Он очень тяжело это переживает и скучает. Когда я на недельку-две уезжаю в лагерь, особенно если с мамой или всей семьей, и мы отдаем его кинологам или заводчице, ему становится очень плохо, садится иммунитет, начинает болеть ушко, он кашляет, как человек. Возможно, это потому, что его кормят по-другому или не уделяют столько внимания, сколько мы. Когда мы возвращаемся, он очень радуется и подпрыгивает метра на три от земли.

— Вы одеваете Зака в кимоно только для съемок или бывает такое, что у тебя есть желание так с ним поиграть?

— В кимоно мы одеваем его только для съемок, потому что это занимает время, а у меня тренировки и учеба. Вне съемок я по-другому с ним играю, игрушки кидаю, гуляю.

— Есть фото и видео, где ты в окружении сразу четырех лабрадоров в кимоно. Откуда они?

— Это лабрадоры от той же заводчицы. Она познакомила нас с другими хозяевами, и они согласились, чтобы их собаки поучаствовали в видео. Это Яша, Миша и Остап, тоже смешные и веселые собаки, мы звали их несколько раз, и они тоже привыкли к такому. Еще брат Зака, Зизи Топ, участвовал в видео.

Самая смешная и веселая команда Источник: elizarov_bjj / Instagram* (продукт организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

— В основном люди позитивно реагируют на твои видео с Заком. А были ли те, кто писал плохие комментарии? Возможно, обвиняли в издевательствах над собакой?

— Я, наверно, только один раз видел комментарий, где написали, что мы издеваемся над ним, но это было с самым популярным роликом, залетевшим на 8 миллионов просмотров. В целом людям нравятся видео, а хейтеры есть всегда.

— Тебе писал кто-то из именитых спортсменов, кто видел твои видео?

— Есть один боец, Сарварджон Хамидов, выступает в лиге PFL. Он не очень популярный, но хорошо ведет бои и как раз тренируется с Петром Яном. Он мне писал, постоянно лайкал видео и всегда отвечал мне в личные сообщения. Благодаря нему я смог сфотографироваться с Петром Яном, потренироваться вместе.

Еще наш русский боец, Анатолий Малыхин, он дерется в лиге One FC. У него было три чемпионских пояса, и он тоже лайкал мои видео. Я поздравлял его с победой, и он ответил мне.

Сарварджон Хамидов — боец ММА из Таджикистана. Имеет 17 боев в профессиональном ММА и рекорд 16-1. Первое и на данный момент единственное поражение потерпел в июне 2025 года, уступив уроженцу Хасавюрта Магомеду Магомедову. Анатолий Малыхин — российский спортсмен, борец вольного стиля и боец ММА из Кемерово. Бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 килограммов. Имеет 15 боев в профессиональном ММА, в 14 из которых одержал победу досрочно. Первое и единственное поражение потерпел в ноябре 2024 года против бойца Умар Кане из Сенегала.

— Как Зак относится к новогодним праздникам? Не боится фейерверков, громких звуков?

— Он может иногда испугаться чего-то неожиданного, но быстро привыкает, а иногда ему всё равно. Если громко заиграют колонки, он может поджать ушки и убежать в другую комнату, где просто уснет. До стресса, чтобы у него забилось сердечко или стало тяжелым дыхание, не доходило.

Мы приводили Зака на проверку, когда думали о разведении, чтобы он стал отцом. Рядом, в паре метров от него, стреляли, и он даже не повернулся, будто не услышал, — с гордостью за питомца отметил Богдан.

Интересно, что благодаря видео с Заком у Богдана не только увеличилось число подписчиков, но и появились первые предложения о сотрудничестве. Например, писали владельцы кинотеатра, причем не из Приморья, а из Дагестана. Также связывались с юным кудоистом представители спортивного телеканала «Матч ТВ», и Богдан поучаствовал в видео, приуроченному к чемпионату мира по борьбе в Хорватии.

По словам Светланы Елизаровой, пока в медиаполе Богдан работает на имя и в соавторстве, а не за деньги. Некоторые рекламные предложения они отвергают, стараясь ориентироваться именно на спортивную тематику.

— Предлагали рекламировать глазные капли, платочки для собак, шампуни, даже иностранцы пишут, но нам важна связь со спортом и не стоит цель заработать денег, — призналась мама юного спортсмена.

Также из-за роста популярности они столкнулись и с нарушением авторских прав. Одна фотостудия использовала ролик Богдана для рекламы, но Светлана связалась с ее владельцами, и они извинились, после чего удалили публикацию.

Зак — на редкость компанейская собака Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Необычный дуэт Богдана и Зака продолжает участвовать в новых видео, и в жизни они оказались такими же, какими и в социальных сетях. Богдан уверен в себе и открыто, поставленным голосом, рассказывает о своих успехах, а Зак, несмотря на свои размеры, ласковый и мягкий, как игрушка, и обожает внимание.

Взаимная любовь юного тренера и его четверолапого спарринг-партнера видна невооруженным глазом. На протяжении всего интервью Богдан был серьезным и отвечал спокойно, но стоило ему приблизиться к Заку для снимков, как он тут же расплывался в улыбке, а лабрадор не отказывался от очередной порции внимания.