«Песня „Сигма-бой“ — это огромная удача»: звездный продюсер объяснил феномен успеха 12-летней Бэтси

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник прокомментировал творчество группы Бэтси Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU, Леонид Дзюник / Vk.com

Одна из самых популярных детских исполнительниц — Бэтси (настоящее имя — Света Чертищева. — Прим. ред.). Несмотря на юный возраст, 12-летняя певица уже выпустила несколько мировых хитов: Simple Dimple Pop It Squish, Pump It Up, Capybara и Queen of Drama. Взрывную популярность Бэтси в 2024 году принесла песня Sigma Boy, которая попала в топ‑10 Billboard, обойдя хиты таких известных американских певиц, как Кэти Перри и Кеша.

В декабре 2025 года Бэтси начала свой первый европейский тур по Германии. Она дала концерты в Кёльне, Билефельде, Пиннеберге, Гисене, Пфорцхайме и Герстхофене.

По данным «Яндекс.Музыки», у Бэтси более 2,8 миллиона прослушиваний в декабре.

Все песни юной исполнительницы построены на веселой, динамичной музыке и простых текстах. Почему же треки Бэтси собирают сотни миллионов прослушиваний? Редакция 76.RU узнала мнение бывшего продюсера группы «Тату», Леонида Дзюника.

«Популярность музыки Бэтси объясняется незамысловатостью песен, их простотой и музыкальной темой, которая заставляет двигаться. Наверное, поэтому ее песни так любимы и ожидаемы: они не грузят, а дают энергию, как, например, песня Sigma Boy», — отметил он.

Подобная музыка нужна для определенного возраста и периода жизни молодежи. Они энергичны, заводны, им нужно двигаться, всё время находиться в движении, чего-то добиваться, достигать, искать. Леонид Дзюник продюсер

По мнению эксперта, взрослым обычно предпочтительнее более спокойная и мелодичная музыка. Поэтому популярность динамичных и танцевальных песен Бэтси среди детей и подростков вполне объяснима.

Будет ли Бэтси популярна в будущем

Продюсер подчеркнул, что важно соотносить музыку, которую исполняет артист, с его возрастом и опытом.

«Иначе возникает диссонанс: ребенок поет взрослые песни или взрослый поет детские — это неправильно. Если Бэтси сможет двигаться вперед и с возрастом ее песни будут отражать ее характер и душу, она сможет продолжать развивать популярность», — отметил продюсер.

Самая популярная песня Бэтси — «Сигма-бой». В YouTube клип набрал 243 миллиона просмотров Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Эксперт выделил еще один важный аспект в завоевании всеобщей любви — честность перед аудиторией.

«Когда певица или певец поет песни, в которые не верит, а просто исполняет, потому что песня хорошая и голос есть, в песне нет души, — поделился своим мнением Леонид Дзюник. — Например, песни Пугачевой 70-х и 80-х годов всё еще слушаются великолепно, потому что она вкладывала в них свою душу».

По словам Дзюника, сейчас Бэтси важно танцевать, веселиться и получать удовольствие от движения. В будущем же, когда она будет взрослее, песни нужно будет проживать сердцем, чтобы слушатели действительно верили ее исполнению. Именно так, по мнению эксперта, девочка сможет сохранить и развивать свою популярность.

Успех песни «Сигма-бой» — это огромная удача, и ее, безусловно, нужно закреплять. Леонид Дзюник продюсер

Свой первый сольный концерт Бэтси дала в Ярославле в начале февраля 2025 года. Билеты стоили от 580 до 2000 рублей, почти все места во Дворце Молодежи были раскуплены. После выступления юная певица дала эксклюзивное интервью 76.RU. Света рассказала, что песни ей пишет отец, Михаил Чертищев — профессиональный композитор и автор саундтреков. Мама Бэтси — хореограф, придумывает танцы, которые потом распространяются в соцсетях. Младшая сестра Сюзи выступает вместе с ней в качестве диджея. Получается полноценный семейный бизнес.