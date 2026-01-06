«Девушка с ним будет всегда купаться в нежности и любви»: мама Вани Дмитриенко — о личной жизни сына

Мама Вани Дмитриенко рассказала о его личной жизни Источник: MSK1.RU

Билеты на концерты в рамках тура исполнителя Вани Дмитриенко, который стал самым популярным певцом лета 2025 года, проданы почти во всех регионах страны. Треки этого года «Шелк», «Настоящая» и фит с Анной Пересильд «Силуэт» набирают сотни тысяч прослушиваний, а на концертах поклонницы хором поют полюбившиеся песни.

Ваня признаётся, что его лучший и самый близкий друг — это его мама Светлана. В одном видео MSK1.RU показывает, как Ваня Дмитриенко смог справиться со звездной болезнью, а его мама рассказала, как ее сын относится к девушке, будучи влюбленным.

«Девушка, которая с Ваней, будет, наверное, всегда купаться в какой-то нежности, любви, — сказала Светлана. — Потому что Ваня сам очень тактильный человек, очень романтичный, нежный. Я приму любую избранницу Вани, буду помогать ей столько, насколько она будет принимать эту помощь».

Мама Вани Дмитриенко также рассказала, что ее сын — очень чувственный человек и большой романтик. Его друзья-парни даже говорят: «Ваня, как хочется быть твоей девушкой иногда».