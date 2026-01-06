НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

пасмурно, без осадков

ощущается как -16

0 м/c,

 763мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ярославль попал в топ-10 регионов
«Умные решения»
Сбили 13 БПЛА
Кто ездит в Переславль на выходные
Что ждать от игры «Локомотива» с «Металлургом»
Чек-лист важных обследований
Что внутри Ярославского художественного училища
Афиша на 6 января в Ярославле
Развлечения «Девушка с ним будет всегда купаться в нежности и любви»: мама Вани Дмитриенко — о личной жизни сына

«Девушка с ним будет всегда купаться в нежности и любви»: мама Вани Дмитриенко — о личной жизни сына

К 20 годам певец стал одним из самых популярных исполнителей России. Видео

39

Мама Вани Дмитриенко рассказала о его личной жизни

Источник:

MSK1.RU

Билеты на концерты в рамках тура исполнителя Вани Дмитриенко, который стал самым популярным певцом лета 2025 года, проданы почти во всех регионах страны. Треки этого года «Шелк», «Настоящая» и фит с Анной Пересильд «Силуэт» набирают сотни тысяч прослушиваний, а на концертах поклонницы хором поют полюбившиеся песни.

Ваня признаётся, что его лучший и самый близкий друг — это его мама Светлана. В одном видео MSK1.RU показывает, как Ваня Дмитриенко смог справиться со звездной болезнью, а его мама рассказала, как ее сын относится к девушке, будучи влюбленным.

«Девушка, которая с Ваней, будет, наверное, всегда купаться в какой-то нежности, любви, — сказала Светлана. — Потому что Ваня сам очень тактильный человек, очень романтичный, нежный. Я приму любую избранницу Вани, буду помогать ей столько, насколько она будет принимать эту помощь».

Мама Вани Дмитриенко также рассказала, что ее сын — очень чувственный человек и большой романтик. Его друзья-парни даже говорят: «Ваня, как хочется быть твоей девушкой иногда».

«Он способен на многое ради девушки, я даже не говорю про написание стихов и песен. Ваня может устраивать неожиданные поездки, неожиданные какие-то интересные подарки, приехать в любую точку мира, чтобы порадовать человека», — добавила мама Вани Дмитриенко.

ПО ТЕМЕ
Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Ваня Дмитриенко Певец Трек
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
4 минуты
Замечательно, что у Вани такая заботливая мама!
Гость
4 минуты
Классный репертуар, неудивительно, что Ваня популярен!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем