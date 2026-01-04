НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Путешествие на машине: топ-5 мест в Ярославской области, которые можно посетить в новогодние выходные

Путешествие на машине: топ-5 мест в Ярославской области, которые можно посетить в новогодние выходные

Аналитики рассказали, какие туристические локации пользуются спросом в регионе

343
Куда съездить в Ярославской области

Куда съездить в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики «МегаФона» назвали 76.RU топ-5 туристических мест в Ярославской области, которые пользуются спросом у жителей и гостей региона. В эти локации можно добраться на машине.

«Тренд на туризм выходного дня увеличил интерес к музеям, расположенным за пределами областного центра. Наибольший объём интернет-трафика  эксперты „МегаФона“ зафиксировали в Ростовском, Рыбинском, Некрасовском и Мышкинском районах. Интерес к необычным „музейным“ местам Ярославщины у местных жителей вырос почти в 2 раза по сравнению с прошлогодним декабрем», — рассказали аналитики.

Топ-5 туристических мест в Ярославской области по версии аналитиков

  • Ростовский Кремль и Щучий Двор в Ростове Великом;

  • 12 Музеев села Вятское в Некрасовском районе;

  • Угличский Кремль, Музей гидроэнергетики;

  • Музеи Дом Берендея, Ботик Петра I, Музей утюга, Музей шоколада в Переславле-Залесском;

  • Мышкины Палаты и Музей валенок в Мышкине.

Также аналитики рассказали, что перед новогодними праздниками набирали популярность и необычные локации — Музей утраченных ремёсел и Музей крестьянской кухни в этнопарке «Деревня Тыгыдым» у «Бухты Коприно» в Рыбинском районе, музей «Судьба русской деревни» в Учме Мышкинского района, музей Бабы Яги в Кукобое Первомайского района, музей «Поречский огородник» в Поречье Рыбном Ростовского района.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
4
Гость
56 минут
Зима - не самое лучшее время для путешествий в нашем регионе. Лучшее время -со второй половины мая по середину октября.
Гость
1 час
Ярославская область — отличное место для путешествий!
Рекомендуем