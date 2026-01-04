Путешествие на машине: топ-5 мест в Ярославской области, которые можно посетить в новогодние выходные

Куда съездить в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики «МегаФона» назвали 76.RU топ-5 туристических мест в Ярославской области, которые пользуются спросом у жителей и гостей региона. В эти локации можно добраться на машине.

«Тренд на туризм выходного дня увеличил интерес к музеям, расположенным за пределами областного центра. Наибольший объём интернет-трафика эксперты „МегаФона“ зафиксировали в Ростовском, Рыбинском, Некрасовском и Мышкинском районах. Интерес к необычным „музейным“ местам Ярославщины у местных жителей вырос почти в 2 раза по сравнению с прошлогодним декабрем», — рассказали аналитики.

Топ-5 туристических мест в Ярославской области по версии аналитиков

Ростовский Кремль и Щучий Двор в Ростове Великом;

12 Музеев села Вятское в Некрасовском районе;

Угличский Кремль, Музей гидроэнергетики;

Музеи Дом Берендея, Ботик Петра I, Музей утюга, Музей шоколада в Переславле-Залесском;

Мышкины Палаты и Музей валенок в Мышкине.