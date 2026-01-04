Путешествие на машине: топ-5 мест в Ярославской области, которые можно посетить в новогодние выходные

Аналитики «МегаФона» назвали 76.RU топ-5 туристических мест в Ярославской области, которые пользуются спросом у жителей и гостей региона. В эти локации можно добраться на машине.
«Тренд на туризм выходного дня увеличил интерес к музеям, расположенным за пределами областного центра. Наибольший объём интернет-трафика эксперты „МегаФона“ зафиксировали в Ростовском, Рыбинском, Некрасовском и Мышкинском районах. Интерес к необычным „музейным“ местам Ярославщины у местных жителей вырос почти в 2 раза по сравнению с прошлогодним декабрем», — рассказали аналитики.
Топ-5 туристических мест в Ярославской области по версии аналитиков
Ростовский Кремль и Щучий Двор в Ростове Великом;
12 Музеев села Вятское в Некрасовском районе;
Угличский Кремль, Музей гидроэнергетики;
Музеи Дом Берендея, Ботик Петра I, Музей утюга, Музей шоколада в Переславле-Залесском;
Мышкины Палаты и Музей валенок в Мышкине.
Также аналитики рассказали, что перед новогодними праздниками набирали популярность и необычные локации — Музей утраченных ремёсел и Музей крестьянской кухни в этнопарке «Деревня Тыгыдым» у «Бухты Коприно» в Рыбинском районе, музей «Судьба русской деревни» в Учме Мышкинского района, музей Бабы Яги в Кукобое Первомайского района, музей «Поречский огородник» в Поречье Рыбном Ростовского района.