«Устроила разбор полетов»: Shaman и Мизулина разругались

Это случилось за кулисами КВН

257
На публике Мизулина наградила супруга испепеляющим взглядом

Источник:

SHAMAN / Telegram

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, разругались за кулисами во время съемок финала Высшей лиги КВН. Об этом нашим коллегам из Starhit.ru сообщили очевидцы.

«Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полетов. Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы. Но конфликт быстро был исчерпан, Shaman нашел нужные слова, чтобы успокоить жену», — рассказал нашим коллегам очевидец.

Недопонимание произошло, когда на съемках финала КВН Екатерина взяла микрофон, а Ярослав в шутку стал строить ей рожки на камеру. Глава «Лиги безопасного интернета» наградила супруга испепеляющим взглядом, после чего с каменным лицом продолжила излагать свою мысль.

Напомним, что пара поженилась в ноябре этого года в Донецке. Церемония молодоженов была закрытой и скромной. Shaman как-то намекнул, что торжество супруги хотят сыграть летом, правда, не уточнил какого года.

Еще певец признался, что они с Екатериной сильно устали от чрезмерного внимания. Ведь фанаты буквально преследуют влюбленных. Снимают их в не самые подходящие моменты, а затем все фото и видео сливают в интернет.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
SHAMAN Екатерина Мизулина Лига безопасного интернета Певец Ссора
