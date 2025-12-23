«Никто не предполагал, что все зайдёт так далеко»: молодая бабушка из Ярославля — о занятиях на пилоне

История 55-летней ярославны, которая профессионально занимается пилонным спортом Источник: Городские медиа

Анна Дементьева — 55-летняя бабушка из Ярославля и международный призёр по пилонному спорту. 16 лет назад она пошла на свою первую тренировку на пилоне, думая, что это станет для неё хобби и не более того. А потом мимолётное увлечение переросло в дело всей жизни.

Оставив офисную работу, Анна стала профессионально развиваться в спорте, прошла курсы для преподавателей и начала проводить тренировки на пилоне. С 2017 года наша героиня ездит на международные соревнования и занимает там призовые места.

«Никто не предполагал, что все зайдёт так далеко, и я из любительского уровня перескочу и выведу это в профессиональную деятельность», — призналась в интервью 76.RU спортсменка.

Анна совмещает тренировки с семейной жизнью: у неё две взрослые дочки и трёхлетний внук. По словам молодой бабушки, поддержка семьи и друзей — главное, что мотивирует её совершенствоваться в любимом деле.

В конце ноября 2025 года Анна Дементьева завоевала серебро на чемпионате POSA в Кейптауне, создавая сложный музыкально-театральный номер, и уже планирует новые достижения.