НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

зап.

 757мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Схема перекрытий в Новый год
Купить жилье без обмана
Когда откроют «Лазурный»
Подарочный гид
Закрывали ярославский аэропорт
Погода на Новый год
Развлечения Обзор Что ждет Россию и мир в 2026 году: предсказания Нострадамуса на наше ближайшее будущее

Что ждет Россию и мир в 2026 году: предсказания Нострадамуса на наше ближайшее будущее

Расшифровываем послания известного алхимика

Иногда кажется, что Нострадамус был тем еще токсиком | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИногда кажется, что Нострадамус был тем еще токсиком | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Иногда кажется, что Нострадамус был тем еще токсиком

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Чем ближе становится новый год, тем больше нам хочется заглянуть в будущее (хотя бы не самое далекое) и узнать, что нас в нем ждет. Чтобы построить планы или, наоборот, повременить с задуманным. Но если современные астрологи чаще специализируются на персональных предсказаниях и рассказывают, что ждет в 2026 году представителей разных знаков зодиака, то провидцы прошлого замахивались на целые эпохи.

Одним из таких известных провидцев был в свое время Нострадамус. Писал себе человек четверостишия всю жизнь, а потомки выяснили, что это не просто катрены, а настоящие предсказания на поколения вперед. Естественно, нашлись в его словах и кое-какие пророчества на 2026 год. И вот к чему, по мнению толкователей катренов Нострадамуса, стоит готовиться нам в следующем году. Да чего «нам» — всему миру.

Мировые конфликты

Пожалуй, самая пугающая тема в четверостишиях Нострадамуса — это призрак войны, поскольку один из отрывков, в котором упоминается Марс, правящий среди звезд, и святилища, запятнанные кровью, современные толкователи связывают с возможностью Третьей мировой войны.

Согласно опросам Атлантического совета и исследовательской организации RAND, риск крупных глобальных конфликтов к 2026 году может достигать 30 процентов. Нарастающая напряженность в Тайваньском проливе, продолжающийся украинский конфликт, трения между НАТО и Россией подпитывают эту точку зрения.

Нострадамус писал: «Когда Марс будет править среди звезд, человеческая кровь окропит святилище»; «с восточной стороны вздымаются три огня, а западная сторона погружается в тишину и гаснет».

Эти линии толкователи связывают с появлением новых держав на Востоке, в то время как «угасание света Запада в тишине» интерпретируется как снижение западного влияния и стабильности.

Также исследователи обращают внимание на катрен I: 26, где говорится: «Великий рой пчел восстанет… ночью засада…». Эти строки толкователи расшифровывают так: «пчелы» символизируют влиятельных лидеров (например, Трампа и Путина), а «засада» — политические интриги или соглашения. И не исключают, что Нострадамус предрек близкую развязку украинского конфликта в 2026 году.

Международная обстановка

Толкователи Нострадамуса также считают, что в 2026 году Европу ждут масштабные конфликты, внутренние проблемы и гражданские войны. На это, по их словам, намекают следующие слова: «Из-за благосклонности, которую проявит город, Тичино будет залит кровью…»

Тичино — кантон на юге Швейцарии. Поэтому теоретики, занимающиеся расшифровкой наследия Нострадамуса, решили, что падение ждет именно Европу.

Толкователи обращают внимание и на другие строки: «Семь месяцев великой войны, люди погибнут от зла. Руан, Эврё, король не потерпит поражения». Эти слова трактуют как предсказание очередного конфликта, где столкнулся интересы двух упрямых лидеров, не готовых уступать и терпеть поражение.

Но есть и хорошие новости. В завершающих пророчествах Нострадамуса прослеживается луч надежды на конец сложного периода. Исследователи расшифровывают это послание как то, что человечество ждет длительное восстановление и появление нового лидера.

Правда, что в итоге из этого сбудется, да и сбудется ли вообще, будет понятно лишь к 2027 году.

Столкновение с метеоритом

Обращают внимание толкователи и на так называемый «космический стих»: «Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы. Судьба Земли, второй шанс».

Эти строки многие интерпретируют как слова о возможном ударе кометы или астероида. Вот только астрономы не видят угрозы в обозримом пространстве. Отсюда появляются подозрения в том, что Нострадамус «ясновидел» нечто, напоминающее ядерный взрыв. Тем самым предрекая ядерную войну.

Впрочем, есть и те толкователи, кто видит в этом пророчестве указание на вторгшийся в Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS.

Что еще предсказал Нострадамус

К пророчествам Нострадамуса обращаются люди со всего мира. Французский астролог начал издавать свои ежегодные астрологические альманахи с прогнозами еще в 1550 году. Он составлял их для местных властей и горожан — это был первый шаг к публичным предсказаниям.

Его сборник «Пророчества» («Центурии») состоит из 942 четверостиший.

После смерти Нострадамуса его тексты переиздавали и распространяли по всей Европе. Но особое внимание общественности его труды привлекли, после того как одно из его предсказаний сбылось. Он предвидел Великий лондонский пожар. Потом люди стали искать в катренах «предсказания» и других катастроф.

Новая волна популярности внезапно настигла Нострадамуса в 20-м веке, когда в Европе распространялись листовки и статьи, ссылающиеся на Нострадамуса как на «пророка войны». Считается, что он в своих посланиях предупредил о первой Мировой войне. А потом еще и предвидел поражение Гитлера.

В конце 90-х о прорицателе вспомнили, когда в руки журналистов попало его предсказание о приближающемся конце света. С тех пор интерес к эзотерике и всем ее сторонникам только возрастал.

Несмотря на такую широкую славу, предсказания Нострадамуса часто становятся предметом споров. Ведь катрены, которые тиражируются по всему миру, часто интерпретируют по-разному.

Ну а если вы не доверяете Нострадамусу, то посмотрите, что предсказала Ванга на 2026 год.

А вы верите в предсказания Нострадамуса

Да ну, ерунда какая-то
Верю, конечно, он же столько предсказал
Не верю, но почитать интересно
Не верю, что Нострадамус вообще существовал
ПО ТЕМЕ
Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Нострадамус Предсказание будущего
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Рекомендуем