Что ждет Россию и мир в 2026 году: предсказания Нострадамуса на наше ближайшее будущее

Чем ближе становится новый год, тем больше нам хочется заглянуть в будущее (хотя бы не самое далекое) и узнать, что нас в нем ждет. Чтобы построить планы или, наоборот, повременить с задуманным. Но если современные астрологи чаще специализируются на персональных предсказаниях и рассказывают, что ждет в 2026 году представителей разных знаков зодиака, то провидцы прошлого замахивались на целые эпохи.

Одним из таких известных провидцев был в свое время Нострадамус. Писал себе человек четверостишия всю жизнь, а потомки выяснили, что это не просто катрены, а настоящие предсказания на поколения вперед. Естественно, нашлись в его словах и кое-какие пророчества на 2026 год. И вот к чему, по мнению толкователей катренов Нострадамуса, стоит готовиться нам в следующем году. Да чего «нам» — всему миру.

Мировые конфликты

Пожалуй, самая пугающая тема в четверостишиях Нострадамуса — это призрак войны, поскольку один из отрывков, в котором упоминается Марс, правящий среди звезд, и святилища, запятнанные кровью, современные толкователи связывают с возможностью Третьей мировой войны.

Согласно опросам Атлантического совета и исследовательской организации RAND, риск крупных глобальных конфликтов к 2026 году может достигать 30 процентов. Нарастающая напряженность в Тайваньском проливе, продолжающийся украинский конфликт, трения между НАТО и Россией подпитывают эту точку зрения.

Нострадамус писал: «Когда Марс будет править среди звезд, человеческая кровь окропит святилище»; «с восточной стороны вздымаются три огня, а западная сторона погружается в тишину и гаснет».

Эти линии толкователи связывают с появлением новых держав на Востоке, в то время как «угасание света Запада в тишине» интерпретируется как снижение западного влияния и стабильности.

Также исследователи обращают внимание на катрен I: 26, где говорится: «Великий рой пчел восстанет… ночью засада…». Эти строки толкователи расшифровывают так: «пчелы» символизируют влиятельных лидеров (например, Трампа и Путина), а «засада» — политические интриги или соглашения. И не исключают, что Нострадамус предрек близкую развязку украинского конфликта в 2026 году.

Международная обстановка

Толкователи Нострадамуса также считают, что в 2026 году Европу ждут масштабные конфликты, внутренние проблемы и гражданские войны. На это, по их словам, намекают следующие слова: «Из-за благосклонности, которую проявит город, Тичино будет залит кровью…»

Тичино — кантон на юге Швейцарии. Поэтому теоретики, занимающиеся расшифровкой наследия Нострадамуса, решили, что падение ждет именно Европу.

Толкователи обращают внимание и на другие строки: «Семь месяцев великой войны, люди погибнут от зла. Руан, Эврё, король не потерпит поражения». Эти слова трактуют как предсказание очередного конфликта, где столкнулся интересы двух упрямых лидеров, не готовых уступать и терпеть поражение.

Но есть и хорошие новости. В завершающих пророчествах Нострадамуса прослеживается луч надежды на конец сложного периода. Исследователи расшифровывают это послание как то, что человечество ждет длительное восстановление и появление нового лидера.

Правда, что в итоге из этого сбудется, да и сбудется ли вообще, будет понятно лишь к 2027 году.

Столкновение с метеоритом

Обращают внимание толкователи и на так называемый «космический стих»: «Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы. Судьба Земли, второй шанс».

Эти строки многие интерпретируют как слова о возможном ударе кометы или астероида. Вот только астрономы не видят угрозы в обозримом пространстве. Отсюда появляются подозрения в том, что Нострадамус «ясновидел» нечто, напоминающее ядерный взрыв. Тем самым предрекая ядерную войну.

Впрочем, есть и те толкователи, кто видит в этом пророчестве указание на вторгшийся в Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS.

Что еще предсказал Нострадамус

К пророчествам Нострадамуса обращаются люди со всего мира. Французский астролог начал издавать свои ежегодные астрологические альманахи с прогнозами еще в 1550 году. Он составлял их для местных властей и горожан — это был первый шаг к публичным предсказаниям.

Его сборник «Пророчества» («Центурии») состоит из 942 четверостиший.

После смерти Нострадамуса его тексты переиздавали и распространяли по всей Европе. Но особое внимание общественности его труды привлекли, после того как одно из его предсказаний сбылось. Он предвидел Великий лондонский пожар. Потом люди стали искать в катренах «предсказания» и других катастроф.

Новая волна популярности внезапно настигла Нострадамуса в 20-м веке, когда в Европе распространялись листовки и статьи, ссылающиеся на Нострадамуса как на «пророка войны». Считается, что он в своих посланиях предупредил о первой Мировой войне. А потом еще и предвидел поражение Гитлера.

В конце 90-х о прорицателе вспомнили, когда в руки журналистов попало его предсказание о приближающемся конце света. С тех пор интерес к эзотерике и всем ее сторонникам только возрастал.

Несмотря на такую широкую славу, предсказания Нострадамуса часто становятся предметом споров. Ведь катрены, которые тиражируются по всему миру, часто интерпретируют по-разному.

Ну а если вы не доверяете Нострадамусу, то посмотрите, что предсказала Ванга на 2026 год.