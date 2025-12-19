Поставил елку и запустил фейерверк — сел в тюрьму. Чего нельзя делать на Новый год

Некоторые новогодние развлечения могут обернуться штрафом Источник: Сергей Михайличенко / Fontanka.ru

Новый год — время волшебства. Мы наряжаем елку, украшаем дома и закупаем фейерверки. Но даже праздничные развлечения не должны нарушать закон. В этом материале мы расскажем, что запрещено делать и какое наказание ждет тех, кто всё же нарушит требования.

Покупка и вырубка елок

Приобретение живой ели у частных продавцов или на стихийных точках может привести к штрафу до 5 тысяч рублей, если дерево срублено незаконно. Для доказательства вины необходимо, чтобы покупатель знал о нелегальном происхождении ели (статья 8.28 КоАП РФ).

За незаконную вырубку елок с помощью спецтехники или в лесопарковой зоне гражданами грозит такой штраф:

гражданам — от 3 до 4 тысяч рублей ;

должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей ;

юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей.

Чтобы избежать проблем, покупайте елки на официальных базарах или в крупных торговых сетях, где продавец обязан предоставить документы о легальной заготовке и фитосанитарном контроле.

Украшение подъездов и домов

Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч рублей для юридических (то есть для УК). Подъезд считается общим имуществом, и любые изменения в нем требуют решения общего собрания собственников.

Незаконные украшения могут нарушить правила благоустройства и пожарной безопасности. Например, легковоспламеняющиеся материалы или гирлянды, перекрывающие эвакуационные пути, создают реальную угрозу. В случае пожара виновного ждет уже уголовная ответственность.

Для частных домов правила мягче, но и здесь есть ограничения: декорации не должны блокировать эвакуационные пути, выходить за границы участка и создавать шум, превышающий установленные нормы.

Магазины и кафе обязаны согласовывать фасадные украшения с администрацией. Элементы не должны мешать пешеходам и водителям, а также соответствовать муниципальным правилам благоустройства.

Гирлянды на машинах

Некоторые хотят создать праздничную атмосферу не только дома, но и в машине. Украшение автомобилей гирляндами не запрещено, однако требует соблюдения ПДД:

нельзя размещать гирлянды на лобовых и боковых стеклах, зеркалах заднего вида, фарах и поворотниках;

запрещены красные огни спереди и белые сзади — это имитирует спецсигналы, за что грозит лишение прав на срок от 1 до 2 лет (ч. 4 или ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ);

гирлянды не должны мешать работе стеклоочистителей или закрывать номерные знаки.

Если хотите нарядить машину, используйте компактные гирлянды, закрепленные на решетке радиатора или рейлингах, избегая ярких мигающих огней, которые могут отвлекать других водителей.

Фейерверки

Без салюта на Новый год не обойтись. Однако запуск фейерверков с нарушением правил пожарной безопасности влечет штраф (статья 20.4 КоАП РФ):

для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей ;

при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тысяч рублей.

Если из-за пиротехники возник пожар и ущерб превысил 250 тысяч рублей, виновному грозит уголовная ответственность по статье 168 УК РФ. Возможные наказания: штраф до 120 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо лишение свободы до 1 года.

Вот 10 главных правил безопасного запуска фейерверков от МЧС России:

Проверка качества. Покупайте только целую, сухую пиротехнику с действующим сроком годности. Храните в сухом месте, подальше от детей и источников тепла. Безопасная площадка. Выбирайте открытую территорию минимум 50 × 50 метров. Держитесь подальше от домов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов. Погода и ветер. Не запускайте фейерверки в дождь и при сильном ветре. Всегда проверяйте ограничения по скорости ветра на упаковке. Только взрослые. Запускать пиротехнику может только совершеннолетний трезвый человек. Детям разрешены только бенгальские огни и хлопушки под присмотром взрослых. Читайте инструкцию. Перед использованием внимательно изучите правила применения конкретного фейерверка. Правильная установка. Никогда не запускайте фейерверки с рук (кроме бенгальских огней и хлопушек). Устанавливайте строго по инструкции. Неудачный запуск. Если фейерверк не сработал, не подходите к нему 10 минут. Затем поместите в воду на 48 часов и утилизируйте. Средства тушения. Всегда держите под рукой воду, песок или огнетушитель. Матерчатыми вещами горящий фейерверк тушить нельзя. Защита животных. Уберите домашних питомцев в безопасное место: громкие звуки и вспышки их пугают. Уборка после шоу. Соберите все остатки пиротехники, поместите в воду на двое суток, затем выбросьте с бытовым мусором. Не сжигайте их в костре.

Шум

Громкие празднования в новогоднюю ночь тоже повод для штрафа. Норма регулируется региональными законами о тишине. Как правило, шуметь запрещено с 23:00 до 07:00. Штрафы за несоблюдение нормы варьируются от 1 до 2 тысяч рублей в зависимости от региона.