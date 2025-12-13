Клава Кока уходит из Black Star, а 79-летняя Шер сыграет свадьбу с молодым женихом: новости из мира звезд

Клава Кока призналась, что хочет строить карьеру самостоятельно Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В мире звезд происходит много нового. Каждую неделю мы собираем главные события и рассказываем в этом дайджесте. За последние семь дней произошло много как хорошего, так и не очень. Некоторые артисты разводятся, другие покидают лейблы, а кто-то вынужден усиливать охрану из-за угроз. Рассказываем всё по порядку.

Лариса Долина может заработать 112 миллионов на новогодних корпоративах

Продюсер Леонид Дзюник поделился своими расчетами потенциального заработка певицы Ларисы Долиной в новогодний период. По его оценкам, артистка может получить внушительную сумму — около 112 миллионов рублей. Именно столько певица отдала мошенникам за свою проданную квартиру.

По словам эксперта, за один новогодний концерт Долина может запросить до 10 миллионов рублей. Для этого ей потребуется провести 10–11 корпоративов в праздничный период.

Квартиру Долина продала более чем за 100 миллионов рублей Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Концертная деятельность в обычном режиме также способна принести певице значительный доход. По мнению Дзюника, при стандартных ценах на билеты артистка могла бы собрать аналогичную сумму за год регулярных выступлений.

Отдельно продюсер высказался о недавней критике в адрес певицы, связанной с обвинениями в мошенничестве с квартирой. Он подчеркнул, что такие обвинения считает несправедливыми.

Также скандальное дело прокомментировала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она считает, что историю Ларисы Долиной необходимо рассматривать под другим углом, в частности: всё это провернули недруги и враги нашей страны, желающие дестабилизировать ситуацию внутри России.

«Один из способов, который они решают сейчас испробовать, — это столкновение людей», — сообщила Захарова.

Мария Захарова посчитала, что история с Долиной — вмешательство извне Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Мария считает, что в России понятия «дом», «семья» и «квартира» всегда являлись системообразующими вещами, поэтому эта история так резонирует в обществе и имеет не самые приятные последствия для других.

«Но я предлагаю чуть отойти от того взгляда, который сформировался. Мы говорим сейчас о том, что против нашей страны ведется гибридная война. Ведь она поэтому и называется гибридной, потому что ведется совершенно с других, иных позиций», — отметила представитель МИДа.

Клава Кока покидает Black Star

Пока одни артисты решают квартирный вопрос, другие решаются сделать шаг в неизвестность. Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) официально подтвердил уход Клавы Коки из компании. По его словам, это решение стало логичным завершением десятилетнего сотрудничества. Путь артистки в компании начался с юной исполнительницы, которая пела под гитару. За это время Клава превратилась в успешную звезду российской эстрады.

По словам руководства лейбла, решение о расставании было обоюдным и мирным. Клава Кока выразила искреннюю благодарность компании за годы сотрудничества.

Клава Кока покидает лейбл с теплыми чувствами Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«Когда я пришла сюда, мне было 20 лет. Я была юной робкой девочкой, которая не понимает, как работает индустрия. Сейчас мне 30, и я в состоянии взять ответственность за всех и идти своей дорогой. Для меня это как дом, в котором тепло и уютно: мама готовит ужин, папа помогает решать вопросы, но ты понимаешь, что тебе нужно двигаться дальше, что пора съехать от родителей. И мне так же страшно на этом этапе перехода. Но там, где страх, есть развитие. Я выбрала этот путь», — заявила исполнительница.

Вслед за Клавой покинуть лейбл подумывает певец Натан. У 39-летнего исполнителя свои планы на будущее.

Натан тоже задумался о самостоятельном пути Источник: Prostars.org

«Мой контракт заканчивается ровно через два года. Я думаю, это будут мои последние два года в лейбле, после я тоже уйду в свободное плавание», — заявил он во время открытия ресторана From.

Соколовский усиливает охрану из-за угроз похищения его сына

Другие же звезды сталкиваются с серьезными вызовами. Влад Соколовский и Ангелина Суркова страдают от преследования сумасшедших сталкеров. Неизвестные проводят пугающие обряды и желают им смерти.

Источник: Starhit.ru

Долгое время пара старалась игнорировать выходки сталкеров, пока это не коснулось реальных угроз по отношению к их трехлетнему сыну. На этот раз неизвестные заявили о планах похитить ребенка. Супруги всерьез встревожены: ранее мальчику желали смерти, демонстрируя странные обряды на кладбище.

lee_surkova / Instagram (признан экстремистским и запрещен в РФ) Источник: пара беспокоится за сына

Влад и Ангелина обратились за помощью в правоохранительные органы. К счастью, их действия дали плоды — злоумышленники перестали присылать сообщения.

«Угрозы прекратились. Видимо, они поняли, что пахнет жареным, и пока притихли, кто-то сменил адрес. В любом случае всех найдут, этим уже занимается напрямую Следственный комитет. Мы очень надеемся на то, что они выполнят свою работу четко и честно», — комментирует Влад «СтарХиту».

Однако звездная семья едва ли может выдохнуть. Ребенок всё еще находится в опасности, ведь сталкеры до сих пор не найдены. Им уже удавалось вычислить даже реальный адрес артистов.

«Нанимали ли охрану? Мы живем в сильно охраняемом доме, поэтому сюда не нанимали, нас всё равно по городу не поймаешь. Меняли ли место? Временами да, отъезжали, смотрели, наблюдали, что к чему. У нас вся охрана предупреждена, все всё знают. Поэтому, конечно, пробиться к нам сюда не вариант. Но всё равно ходить по городу и оборачиваться тоже не самое приятное занятие», — рассказал Влад «СтарХиту».

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись

И снова невеселые новости: актер Марк Богатырев, сыгравший Огузка в сериале «Кухня», и актриса Татьяна Арнтгольц официально больше не пара. Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости.

Пара пыталась скрыть разрыв отношений Источник: Bellabelly.ru

Заявление о расторжении брака поступило в суд 10 ноября. Дело рассматривалось без участия актеров. В ноябре, когда информация о разводе Богатырева с Арнтгольц появилась в карточке Лефортовского суда, Богатырев называл это «слухами». Артисты познакомились в 2017 году на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2020 Арнтгольц и Богатырев поженились, спустя год у пары родился сын.

79-летняя Шер готовится к свадьбе с 39-летним продюсером

А теперь пора перейти к хорошим новостям, ведь их в мире звезд тоже немало. Легендарная певица Шер объявила о предстоящей свадьбе с продюсером Александром Эдвардсом. Торжественное мероприятие запланировано на май 2026 года — в преддверии 80-летнего юбилея артистки.

История любви началась в декабре 2022 года, когда Эдвардс сделал Шер предложение руки и сердца. Несмотря на значительную разницу в возрасте — 40 лет — пара решила не торопиться с бракосочетанием.

Любви все возрасты покорны Источник: Michael Tran / AFP 2024

Общественный резонанс вокруг отношений звездной пары не утихает. Некоторые критики высказывают предположения о фиктивности союза, намекая на возможное стремление жениха к пиару за счет известной артистки.

Позиция певицы остается неизменной. В ответ на критику Шер заявила: «Я не вчера родилась и всё знаю наверняка… Нет никаких гарантий. Каждый раз, когда вы делаете выбор, вы рискуете. Я всегда рисковала… Это настоящая я. Любовь не знает математики! И я не защищаю нас».

У Люси Чеботиной появился бойфренд

28-летняя Люся Чеботина дала откровенное интервью Иде Галич, в котором призналась: ее сердце несвободно.

«Какой тост поднимаю за бывшего? Считаю, что тост нужно поднимать не за бывшего, а за нынешнего. Имеется ли нынешний? Хм, обижаешь», — улыбнулась певица, отвечая на вопросы ведущей.

Люся Чеботина пережила болезненное расставание с ЮрКиссом. Теперь в ее жизни появился новый избранник Источник: Андрей Федеров / MSK1.RU

Несмотря на плотный график, Люсе удается выкраивать время на личную жизнь. Певица не стала раскрывать имя бойфренда, но отметила: его профессия отчасти связана с шоу-бизнесом.

Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии Time

А теперь немного новостей из мира кино. Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо получил престижное звание «Артист года» от авторитетного журнала Time. Об этом стало известно 8 декабря из публикации на официальном сайте издания.

Леонардо красуется на обложке Time Источник: Time / X

В материале подчеркивается, что стремление к актерскому мастерству всегда было главной целью Ди Каприо. Несмотря на впечатляющие достижения в карьере, публика продолжает с нетерпением ждать новых работ любимого артиста.

Творческий путь Леонардо впечатляет своими масштабами. За более чем 30 лет в индустрии он:

стал обладателем премии «Оскар»;

получил шесть номинаций на главную кинопремию;

сохранил неизменное внимание публики.

Журнал отмечает уникальное достижение актера — он сумел эволюционировать от перспективного артиста до настоящей голливудской легенды. При этом Ди Каприо никогда не стремился искусственно создать себе имидж звезды — статус легенды пришел к нему естественным путем.

Джонни Депп готовится к роли в англоязычной версии «Мастера и Маргариты»

Тем временем коллега Ди Каприо актер Джонни Депп готовится к новой роли: он станет частью первого англоязычного фильма по знаменитому роману Михаила Булгакова. Об этом сообщило издание The Variety.

Джонни Депп попытается адаптировать русскую литературу для зарубежной публики Источник: Keystone Press Agency / Global Look Press

Производством картины займется продюсерская компания IN.2 Film, принадлежащая самому Деппу. Презентация проекта состоялась на кинофестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии. Планируется, что съемки стартуют в конце 2026 года.

За право экранизировать роман Булгакова ранее боролись такие именитые режиссеры, как Федерико Феллини, Роман Полански, Терри Гиллиам, Баз Лурман.