Вечерняя викторина А вы знаете, как это работало? Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

А вы знаете, как это работало? Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Такой был дома не у всех

355
Что за предмет времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ruЧто за предмет времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ru

Что за предмет времен СССР изображен на фото?

Источник:

Avito.ru

Перед вами новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина», посвященный предметам из советского прошлого. Правила игры просты: нужно посмотреть на фото выше и понять, как атрибут времен СССР, найденный на сайте для публикации объявлений «Авито», использовали в прошлом столетии. Выбрать правильный нужно из трех вариантов ответа, предложенных редакцией.

На фото изображен(о):

  • радио;

  • обогреватель;

  • кассетный музыкальный проигрыватель.

Как этот предмет использовали в СССР

На фото — электрический обогреватель «Луч-2», а официальное его название — электротепловентилятор. Он использовался для обогрева помещений.

Вы уже пробовали угадать назначение предмета из предыдущего выпуска нашей еженедельной викторины? Если нет, то сделать это можно здесь. Учтите, придется как следует подумать, чтобы дать правильный ответ.

Считаете свой кругозор обширным? Тогда ответьте на 10 вопросов из энциклопедий и учебников, которые в два счета покажут, кто из наших читателей может считаться самым умным, а кому еще есть к чему стремиться. Проходите тест и делитесь результатами о том, к какой категории относитесь именно вы.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Комментарии
3
Гость
59 минут
Интересно, что сейчас такое найти сложнее, чем тогда купить.
Гость
1 час
Не все могли себе это позволить, зато было равноправие в дефиците.
Читать все комментарии
Гость
