Как украсить дом к Новому году: простые идеи с праздничным настроением

Как украсить дом к Новому году Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Новый год — время чудес, аромата мандаринов и уютного блеска гирлянд. Украшая дом, мы создаем не просто декор, а атмосферу ожидания праздника, тепла и надежды. Делимся идеями, как быстро и стильно преобразить пространство, не тратя лишнего.

Главная героиня — елка

Главная героиня Нового года — елка. Живая ель наполняет дом запахом хвои, а искусственная практична и служит много лет.

Лучше выбирать тематическое оформление. Например, придерживаться одной цветовой гаммы: золото и белый, красный и серебро, зеленый и бронза. Для современных интерьеров отлично подойдет минимализм — стеклянные шары, шишки и ленточки в одном тоне создадут элегантный, но теплый образ.

Свет — основа уюта

Особую роль в создании уюта играет свет. Гирлянды, свечи и фонарики создают праздничное настроение даже без других украшений. Их можно развесить по окнам и зеркалам, поставить на полки и подоконники.

Мягкий белый свет лучше выбрать для спальни, тогда как для гостиной подойдут яркие цветные лампочки. Чтобы не беспокоиться о включении и экономить электричество, стоит использовать гирлянды с таймером — они загораются сами в нужное время.

Украшаем стол и кухню

Новый год — это не только елка, но и праздничный стол, где собираются близкие. Чтобы создать настроение, достаточно постелить нейтральную скатерть, поставить несколько еловых веточек в вазу, добавить ароматные свечи и пару блестящих шаров на тарелках.

Для уютного стиля рустик подойдут деревянные подставки, мешковина и ветки можжевельника, а для любителей современного — белая скатерть и посуда с золотыми или изумрудными акцентами.

Стиль рустик — это направление в дизайне, вдохновленное природой и деревенской жизнью, которое отличается использованием натуральных материалов, грубых фактур и простых форм.

Создайте уголок чудес

Не забудьте о небольшом уголке чудес. У подоконника можно разместить рождественские носки, корзину с подарками и мини-елку в кашпо. Если в доме есть дети, сделайте вместе «почтовый ящик для писем Деду Морозу» — достаточно взять обувную коробку, обернуть ее фольгой или бумагой с блестками, и волшебство готово.

Используйте природные материалы

Для декора прекрасно подойдут природные материалы. Шишки, палочки корицы, сушеные апельсины и сухоцветы не только создадут праздничное настроение, но и наполнят дом приятным ароматом. Можно сделать простую гирлянду из сушеных апельсинов — достаточно соединить кружочки ниткой и добавить веточки ели.

Подарки как часть декора

Подарки тоже могут стать частью декора. Красиво упакованные коробки под елкой создают ощущение праздника задолго до боя курантов. Для упаковки подойдут крафт-бумага, шпагат и веточки ели — просто, стильно и экологично.

Бумажные снежинки