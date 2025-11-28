НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

зап.

 754мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,25
EUR 90,79
Экопроекты российских компаний
Погода в выходные
«Умные решения»
Обзор сладких подарков на Новый год
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Сделал предложение на концерте: видео
Хлопок в 10-этажке
Рост тарифов
Ярославцы в НХЛ
Развлечения Медлячок, чтобы ты заплакала, а ярославцы — спели: показываем, как прошёл концерт Басты. Фото и видео

Медлячок, чтобы ты заплакала, а ярославцы — спели: показываем, как прошёл концерт Басты. Фото и видео

Тысячи поклонников пришли послушать репера

147
Баста приехал в Ярославль с концертом | Источник: Полина Зайцева / 76.RUБаста приехал в Ярославль с концертом | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Баста приехал в Ярославль с концертом

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

В Ярославле вечером 27 ноября в «Арене-2000» отгремел концерт Басты. Больше двух часов репер выступал, исполнив все свои громкие хиты. Поклонники услышали любимые песни — «Моя игра», «Сансара», «Медлячок», «Урбан», «На заре» и др.

На танцполе яблоку негде было упасть. Сидячие места тоже были почти полностью заняты. Ярославцы за несколько месяцев до концерта начали раскупать билеты. Кстати, их стоимость варьировалась от 3 до 10 тысяч рублей.

Если вы очень хотели сходить на концерт, но не получилось, то не расстраивайтесь: прочувствуйте атмосферу выступления Басты — в фоторепортаже 76.RU.

Только посмотрите, как много было людей | Источник: Полина Зайцева / 76.RUТолько посмотрите, как много было людей | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Только посмотрите, как много было людей

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Поклонники пришли на концерт с плакатом «Баста&nbsp;— ты легенда» | Источник: Полина Зайцева / 76.RUПоклонники пришли на концерт с плакатом «Баста&nbsp;— ты легенда» | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Поклонники пришли на концерт с плакатом «Баста — ты легенда»

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

К слову, Басте 45 лет. А поет он с 16 лет, то есть уже 29 лет | Источник: Полина Зайцева / 76.RUК слову, Басте 45 лет. А поет он с 16 лет, то есть уже 29 лет | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

К слову, Басте 45 лет. А поет он с 16 лет, то есть уже 29 лет

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

На концерте было много пар | Источник: Полина Зайцева / 76.RUНа концерте было много пар | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

На концерте было много пар

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Некоторые приходили компаниями | Источник: Полина Зайцева / 76.RUНекоторые приходили компаниями | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Некоторые приходили компаниями

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Рэпер сам себе аккомпанировал во время некоторых песен | Источник: Полина Зайцева / 76.RUРэпер сам себе аккомпанировал во время некоторых песен | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Рэпер сам себе аккомпанировал во время некоторых песен

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Не подпевать было трудно | Источник: Полина Зайцева / 76.RUНе подпевать было трудно | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Не подпевать было трудно

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Между песнями Баста много шутил | Источник: Полина Зайцева / 76.RUМежду песнями Баста много шутил | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Между песнями Баста много шутил

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

На концерте два парня сделали предложения своим девушкам

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Не обошлось без селфи с подружкой | Источник: Полина Зайцева / 76.RUНе обошлось без селфи с подружкой | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Не обошлось без селфи с подружкой

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Зрители не отпускали телефоны, хотелось все запечатлеть на память | Источник: Полина Зайцева / 76.RUЗрители не отпускали телефоны, хотелось все запечатлеть на память | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Зрители не отпускали телефоны, хотелось все запечатлеть на память

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

На бэк-вокале Басты пела 22-летняя Александра Мостовяка. Она участвовала в 9 сезоне шоу «Голос» на Первом канале. В это же время в жюри сидел Баста. Там артисты и познакомились. Теперь Мостовяк выступает на концертах репера.

Баста обратился со сцены к ярославским зрителям: «Безумно рады в очередной раз быть у вас в гостях. Ехали и вспоминали, как вы нас каждый раз тепло встречаете. Спасибо вам за такую любовь и поддержку!». | Источник: Полина Зайцева / 76.RUБаста обратился со сцены к ярославским зрителям: «Безумно рады в очередной раз быть у вас в гостях. Ехали и вспоминали, как вы нас каждый раз тепло встречаете. Спасибо вам за такую любовь и поддержку!». | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Баста обратился со сцены к ярославским зрителям: «Безумно рады в очередной раз быть у вас в гостях. Ехали и вспоминали, как вы нас каждый раз тепло встречаете. Спасибо вам за такую любовь и поддержку!».

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Концерт длился больше двух часов | Источник: Полина Зайцева / 76.RUКонцерт длился больше двух часов | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Концерт длился больше двух часов

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Юная поклонница с танцпола отправляла сердечки Басте | Источник: Полина Зайцева / 76.RUЮная поклонница с танцпола отправляла сердечки Басте | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Юная поклонница с танцпола отправляла сердечки Басте

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

На концерте Баста отчитал зрителя за то, что тот не хлопал. Весь зал смеялся над тем, как репер учил скромных поклонников незаметно аплодировать. Как это было — смотрите тут.

После концерта в «Арене-2000» десятки людей столпились на остановке «Технический университет» и не могли уехать домой.

А вы были на концерте Басты?

Да!
Конечно, каждый год хожу на его концерты
Нет, билеты дорого стоили(
Был(а) занят(а)
Не слушаю песни Басты
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Баста Концерт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
11 минут
На правах рекламы!
Гость
4 минуты
Да уж, это Вам не какой то Мик Джаггер!))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление