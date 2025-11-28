Медлячок, чтобы ты заплакала, а ярославцы — спели: показываем, как прошёл концерт Басты. Фото и видео

В Ярославле вечером 27 ноября в «Арене-2000» отгремел концерт Басты. Больше двух часов репер выступал, исполнив все свои громкие хиты. Поклонники услышали любимые песни — «Моя игра», «Сансара», «Медлячок», «Урбан», «На заре» и др.

На танцполе яблоку негде было упасть. Сидячие места тоже были почти полностью заняты. Ярославцы за несколько месяцев до концерта начали раскупать билеты. Кстати, их стоимость варьировалась от 3 до 10 тысяч рублей.

Если вы очень хотели сходить на концерт, но не получилось, то не расстраивайтесь: прочувствуйте атмосферу выступления Басты — в фоторепортаже 76.RU.