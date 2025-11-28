Медлячок, чтобы ты заплакала, а ярославцы — спели: показываем, как прошёл концерт Басты. Фото и видео

В Ярославле вечером 27 ноября в «Арене-2000» отгремел концерт Басты. Больше двух часов репер выступал, исполнив все свои громкие хиты. Поклонники услышали любимые песни — «Моя игра», «Сансара», «Медлячок», «Урбан», «На заре» и др.
На танцполе яблоку негде было упасть. Сидячие места тоже были почти полностью заняты. Ярославцы за несколько месяцев до концерта начали раскупать билеты. Кстати, их стоимость варьировалась от 3 до 10 тысяч рублей.
Если вы очень хотели сходить на концерт, но не получилось, то не расстраивайтесь: прочувствуйте атмосферу выступления Басты — в фоторепортаже 76.RU.
На бэк-вокале Басты пела 22-летняя Александра Мостовяка. Она участвовала в 9 сезоне шоу «Голос» на Первом канале. В это же время в жюри сидел Баста. Там артисты и познакомились. Теперь Мостовяк выступает на концертах репера.
На концерте Баста отчитал зрителя за то, что тот не хлопал. Весь зал смеялся над тем, как репер учил скромных поклонников незаметно аплодировать. Как это было — смотрите тут.
После концерта в «Арене-2000» десятки людей столпились на остановке «Технический университет» и не могли уехать домой.
А вы были на концерте Басты?