Ярославцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Басты. Где ещё есть места?

Ярославцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Басты. Где ещё есть места?

Смотрим, сколько стоит послушать репера вживую

360
Баста даст концерт в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБаста даст концерт в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Баста даст концерт в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль с концертом (16+) приедет Баста. Рэпер выступит 27 ноября в «Арене-2000» с «хитом всех выпускных» и не только.

Большая часть мест на площадке, где пройдёт концерт, выкуплена — в том числе одни из дорогих сидячих мест у сцены. Остались билеты стоимостью от 4 до 10 тысяч рублей. Места на танцполе стоят 5,3 тысячи рублей, а в фан-зоне у сцены — 6,3 тысячи рублей.

Организаторы концерта обещают, что Баста споет свои самые громкие хиты с начала карьеры, в их числе: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Ты моя вселенная», «Ты была права» и др.

Стоимость билетов на концерт Басты варьируется от 4 до 10 тысяч рублей | Источник: «Яндекс Афиша»Стоимость билетов на концерт Басты варьируется от 4 до 10 тысяч рублей | Источник: «Яндекс Афиша»

Стоимость билетов на концерт Басты варьируется от 4 до 10 тысяч рублей

Источник:

«Яндекс Афиша»

Напомним, что в 2024 году Баста также давал концерт в «Арене-2000» в Ярославле. Собрав полный зал, репер исполнил все свои популярные хиты и обратился к ярославцам с трогательной речью, а также посвятил песню погибшей в авиакатастрофе команде «Локомотива».

Тогда не обошлось и без шуток. Во время сольника Баста разговорился со зрителями. Обратил внимание на девушку у сцены. Оказалось, что она незамужем, но пришла на концерт со своим молодым человеком. Тут Баста решил вмешаться и взял обещание с парня, что тот женится на девушке через полгода.

Собираетесь на концерт Басты?

Да!
Нет, билеты дорого стоят
Не люблю концерты
Отвечу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
5
Гость
1 час
Не понимаю ажиотажа, есть более талантливые исполнители.
Гость
1 час
Баста в Ярославле? Неожиданно!
Читать все комментарии
Гость
