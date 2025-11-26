Ярославцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Басты. Где ещё есть места?

В Ярославль с концертом (16+) приедет Баста. Рэпер выступит 27 ноября в «Арене-2000» с «хитом всех выпускных» и не только.

Большая часть мест на площадке, где пройдёт концерт, выкуплена — в том числе одни из дорогих сидячих мест у сцены. Остались билеты стоимостью от 4 до 10 тысяч рублей. Места на танцполе стоят 5,3 тысячи рублей, а в фан-зоне у сцены — 6,3 тысячи рублей.

Организаторы концерта обещают, что Баста споет свои самые громкие хиты с начала карьеры, в их числе: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Ты моя вселенная», «Ты была права» и др.