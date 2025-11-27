НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Онлайн-трансляция Концерт Басты в Ярославле: онлайн-репортаж

Концерт Басты в Ярославле: онлайн-репортаж

Рассказываем и показываем, что творится в «Арене-2000»

772

В ярославской «Арене-2000» 27 ноября выступает Баста. Начало концерта (16+)- в 20:00. В зале работают корреспонденты 76.RU. Мы в онлайн-режиме ведем репортаж с события.

Екатерина Лещенкова

Песню «Скажи мне мама» вместе с Бастой спела Александра Мостовяк — участница шоу «Голос» (12+). Очень красивое исполнение, зрители слушают с замиранием сердца.

Очень трогательное исполнение песни «Скажи мне мама»

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Баста обратился со сцены к ярославским зрителям.

«Безумно рады в очередной раз быть у вас в гостях. Ехали и вспоминали, как вы нас каждый раз тепло встречаете. Спасибо вам за такую любовь и поддержку!», — сказал Василий Вакуленко.

Баста поблагодарил ярославцев за теплый прием

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Ярославцы перепели Басту. Он был не против. Артист много общается с залом, задает атмосферу.

Ярославцы перепели Басту

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Несколько фото с концерта. Как вам?

Василий (он же Баста) жжет | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Василий (он же Баста) жжет

По краям сцены установлены большие экраны | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

По краям сцены установлены большие экраны

Народа очень много | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Народа очень много

Ярославцы светят экранами телефонов | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Ярославцы светят экранами телефонов

Это начало концерта | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Это начало концерта

1 из 5

Василий (он же Баста) жжет

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Обсудить
Екатерина Лещенкова

«Арена» приветствует Басту, а Баста — ярославцев

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Обсудить
Екатерина Лещенкова

А вот и начало концерта!

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Концерт немного задерживаются. И зрители в фойе делятся ожиданиями.

«Надеюсь, сегодня у всех зрителей будет отличное настроение. Поедем домой — в автобусах продолжим петь», — рассказала поклонница репера Светлана, которой билет на концерт подарили на День рождения.

Светлана рассказала об ожиданиях от концерта

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Как относитесь к Басте?

Нравится
Не нравится
Нейтрально
Кто это?
Обсудить
Екатерина Лещенкова

В 2024 году Баста также давал концерт в «Арене-2000» в Ярославле. Собрав полный зал, рэпер исполнил все свои популярные хиты и обратился к ярославцам с трогательной речью, а также посвятил песню погибшей в авиакатастрофе команде «Локомотива»

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Ярославцы подтягиваются к «Арене-2000».

Ярославцы собираются у «Арены-2000» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЯрославцы собираются у «Арены-2000» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Концерт должен начаться в 20:00 | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUКонцерт должен начаться в 20:00 | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
У площадки дежурят правоохранители | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUУ площадки дежурят правоохранители | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Обсудить
Екатерина Лещенкова

Большая часть мест в зале выкуплена. В том числе дорогие сидячие места у сцены. Остались билеты стоимостью от 4 до 10 тысяч рублей. Места на танцполе продавали за 5,3 тысячи рублей, а в фан-зоне у сцены — за 6,3 тысячи рублей.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
Комментарии
4
Гость
1 час
А ещё говорят тарифы за жкх маленькие... Меньше гулять надо!!!
Гость
21 минута
А кто-то тут врал что билетов много не продано. Зал битком...
Читать все комментарии
Гость
