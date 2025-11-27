Концерт Басты в Ярославле: онлайн-репортаж

В ярославской «Арене-2000» 27 ноября выступает Баста. Начало концерта (16+)- в 20:00. В зале работают корреспонденты 76.RU. Мы в онлайн-режиме ведем репортаж с события.
Песню «Скажи мне мама» вместе с Бастой спела Александра Мостовяк — участница шоу «Голос» (12+). Очень красивое исполнение, зрители слушают с замиранием сердца.
Баста обратился со сцены к ярославским зрителям.
«Безумно рады в очередной раз быть у вас в гостях. Ехали и вспоминали, как вы нас каждый раз тепло встречаете. Спасибо вам за такую любовь и поддержку!», — сказал Василий Вакуленко.
Ярославцы перепели Басту. Он был не против. Артист много общается с залом, задает атмосферу.
Несколько фото с концерта. Как вам?
А вот и начало концерта!
Концерт немного задерживаются. И зрители в фойе делятся ожиданиями.
«Надеюсь, сегодня у всех зрителей будет отличное настроение. Поедем домой — в автобусах продолжим петь», — рассказала поклонница репера Светлана, которой билет на концерт подарили на День рождения.
Как относитесь к Басте?
В 2024 году Баста также давал концерт в «Арене-2000» в Ярославле. Собрав полный зал, рэпер исполнил все свои популярные хиты и обратился к ярославцам с трогательной речью, а также посвятил песню погибшей в авиакатастрофе команде «Локомотива»
Ярославцы подтягиваются к «Арене-2000».
Большая часть мест в зале выкуплена. В том числе дорогие сидячие места у сцены. Остались билеты стоимостью от 4 до 10 тысяч рублей. Места на танцполе продавали за 5,3 тысячи рублей, а в фан-зоне у сцены — за 6,3 тысячи рублей.