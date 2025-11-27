Концерт Басты в Ярославле: онлайн-репортаж

Баста обратился со сцены к ярославским зрителям.

«Безумно рады в очередной раз быть у вас в гостях. Ехали и вспоминали, как вы нас каждый раз тепло встречаете. Спасибо вам за такую любовь и поддержку!», — сказал Василий Вакуленко.