SHAMAN устроил шабаш в Кремле: как певец отметил день рождения на главной сцене страны

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, с размахом отпраздновал 34 года, из которых он львиную долю — 30 лет — провел на сцене. В честь красивой даты певец дал большой концерт в Кремле. Певец решил по максимуму проявить свою креативность и, кроме привычного амплуа певца, еще опробовал роль стендапера и юмориста. Он ответил на животрепещущие вопросы о свадьбе с Мизулиной, микрофоне в штанах и маленьких «шаманчиках». Вечер начался с пресс-подхода. Первым к журналистам вышел протеже именинника — Никита Осин. Он рассказал, что теперь к регалиям SHAMAN'a добавилось еще одна — продюсер. Певец основал собственный центр и уже успел по-дружески взять под крыло и своего давнего друга — Осина.

— Если честно, я в контракт даже не заглядывал, потому что доверяю ему на все 100 процентов, — разоткровенничался перед публикой Никита Осин. Дальше случился мини-перформанс: к настоящим SHAMAN'у и Екатерине Мизулиной подъехали их пародийные двойники — блогеры Никита Сорокин (Sorokin) и Мария Урюпина (Mint Lilu). Спор о том, кто из них настоящий, разгорелся нешуточный. Чтобы его разрешить, Дронов предложил необычную проверку.

— Единственный способ проверить — посмотреть на наши правые руки, на безымянные пальцы. Обратите внимание, у нас есть два колечка, — вместе с Екатериной они показали обручальные кольца и еще раз подтвердили, что теперь они муж и жена. Ярослав охотно похвастался, как ему повезло с женой: она и завтраком с утра успевает его накормить, и плотный гастрольный график с ним делить, и вечерами любит сериал с ним посмотреть. — Последнее, что мы пересматриваем, — сериал такой есть «Участок» (12+)… Вот мы вчера смотрели, это с Сергеем Безруковым, — поделился артист. Обычно не любящий делиться подробностями личной жизни Дронов рассказал об их будущей с Мизулиной свадьбе и поспешил сразу расстроить: ждать чего-то уникального и помпезного не стоит. — Мы не планируем делать шумную свадьбу… Мы думаем какое-то закрытое помещение, где будут самые близкие люди. По-родственному посидим: без гулянок, без СМИ, без фотокамер, без ваших коллег, без телефонов… Это будет очень такая вот тесная, в общем, атмосфера… Что касается свадьбы… Сенсаций не ждите! — заявил Дронов. Обрадованная такой искренностью публика не удержалась, чтобы спросить еще и о детях. Однако вопрос о наследниках Ярослав пресек жестко, заявив, что это никого не касается и, когда они с супругой соберутся, тогда и появятся «шаманята». Ярослав отвечал на вопросы, а в зале уже собрались зрители, ожидая появления Дронова на сцене. Но, пока все взгляды были устремлены на кулисы, SHAMAN неожиданно запел из зрительного зала. Он прошел по рядам под песню «Я красиво живу» и сразу пообещал, что это будет не просто шоу, а одновременно концерт-конферанс, стендап, интервью и исповедь.

По ходу программы Дронов объяснил, откуда взялись его «30 лет на сцене» при возрасте 34 года. По его словам, впервые он вышел к микрофону в четыре года, поэтому арифметика тут простая, а с тех пор успел пережить немало сценических этапов. На экране шла нарочито шуточная хроника, а SHAMAN параллельно рассказывал о турах со знаменитостями, которых никогда не было.

— Я помню тот самый незабываемый тур по городам Подмосковья с Майклом Джексоном. Владимир Семенович Высоцкий — наше всё, и там я тоже отметился. На следующей фотографии — Виктор Цой, именно при том знакомстве и выступлении у меня родилась идея написать песню «Я русский», — фантазировал Дронов. Отдельный блок был посвящен детству. Ярослав включил кассету с песней, которую он спел в год, а после повспоминал 11 лет, отданные русскому фольклору и исполнению народных песен.

На сцене Кремля артист не ограничился рассказами. Он прямо на глазах у зрителей сменил ботинки на сапоги, сыграл на балалайке, закружился в танце и прошелся со сценической шашкой — номера, по реакции зала, точно запомнятся надолго.

Было место и прозе жизни. SHAMAN вспомнил, как в 15 лет устроился петь в ресторан «Флагман», где исполнял песни под шум вилок, споров и драки за соседними столами. Самой популярной позицией в его репертуаре тогда стала «Рюмка водки на столе» — за нее он получал самые большие чаевые. Сегодняшняя дружба с Лепсом, чья песня так его кормила, выглядит для Дронова почти предсказанием, и в какой-то момент сам Григорий Викторович вышел на сцену, чтобы поддержать младшего коллегу в его юбилейный вечер.

Весь концерт из зрительного зала Ярослава поддерживала его новоиспеченная жена Екатерина Мизулина. Вместе с их двойниками она подпевала каждую песню, танцевала, как могла, в обтягивающем платье и записывала видео.

В середине программы Екатерина оказалась в центре внимания. SHAMAN посвятил ей композицию «Ты моя», пригласил на сцену, станцевал с ней медленный танец и поцеловал уже на правах мужа — в зале в это время кружились в парах десятки влюбленных.

После концерта молодожены вновь вышли к журналистам. SHAMAN признался, что новый семейный статус пока удается прочувствовать не так часто, как хотелось бы. У него постоянные репетиции, концерты и записи, так что даже посмотреть вместе фильм удается не всегда. — Мы редко видимся. У меня график плотный, я постоянно в разъездах, — поделился певец и описал, как проходят их редкие вечера вместе. — Как правило, я запираюсь у себя в студии, работаю, а она что-то смотрит там… Такой режим семейной жизни певца совсем не смущает, как и то, что каждый из них в браке будет носить свою фамилию. — Для каждого из нас фамилия — уже бренд, раскрученная история. Это же еще документы менять, если фамилию другую брать. Поэтому мы просто останемся Ярославом Мизулиным и Екатериной Дроновой, — пошутил SHAMAN. Не обошлось и без ответа на главный интернет-вопрос — про микрофон в штанах. Певец с улыбкой напомнил, что нижнее белье под сценическими штанами он не носит, а микрофон действительно регулярно прячется туда, но чисто из практических соображений. — А куда мне его девать? Давайте разбираться. Пробовал убирать подмышку, но тогда я не могу аплодировать. Пробовал между ног, но тогда я не могу ходить по сцене. Поэтому остается единственный вариант… — объяснил Ярослав. Кульминацию вечера обеспечили уже привычные образы. На песне «Сердце плачет и болит» артист разбрасывал в зал конфеты Rafaello, позже выходил на сцену в образе падшего ангела на алом огненном фоне.

Финальный блок прошел под патриотические треки. Прозвучали «Встанем», «Я русский», а в завершение — гимн России, во время которого SHAMAN размахивал флагом. На бис он еще раз исполнил «Я красиво живу», как бы закольцевав программу.

В самом конце к имениннику вышли самые близкие: родители поздравили сына на сцене и угостили тортом, а бабушка с дедушкой, которые не смогли приехать по состоянию здоровья, обратились к нему по видео.

