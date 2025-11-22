От Булановой сбежала подтанцовка, а у экстрасенса Череватого украли миллионы: новости из мира звезд

В жизни звезд произошло несколько мрачных событий. Домработница экстрасенса Влада Череватого обнесла его на 12 миллионов, журналистка Маргарита Симоньян лишилась волос из-за химии, а от Тани Булановой сбежала подтанцовка. Не обошлось и без хороших новостей. Например, рэпер Птаха готовится вновь стать отцом, а актер Том Круз получил свой первый «Оскар».
В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.
Домработница вынесла миллионы из гаража экстрасенса Череватого
У победителя 23-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Влада Череватого украли 12 миллионов рублей. Его домработница уже призналась, но заявила, что это была не ее идея.
Сейфа у экстрасенса нет, он хранил сбережения в гараже. Экономка узнала о заначке и каждый день брала оттуда по 50 тысяч. Она заявила, что семья Череватого сама предложила ей так поступить. Родня якобы объяснила женщине всё тем, что «Владик слишком строгий, денег особо не дает, а жить красиво хочется».
Когда экстрасенс обнаружил пропажу, сразу посмотрел записи с камер видеонаблюдения и обратился в полицию. Горничную отправили в СИЗО до декабря.
Адвокат домработницы Саид Ярахмедов подшутил над Череватым.
«На мой взгляд, как-то странно: почему он не предугадал, что в его доме могут воровать денежные средства», — заявил Саид Ярахмедов.
Маргарита Симоньян лишилась волос после химиотерапии
Главный редактор RT Маргарита Симоньян борется с раком. Под последним видео ее программы «Ч.Т.Д.» сделали комплимент ее внешности, и она с горечью призналась, что в таком образе ее видели в последний раз.
«Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый вроде», — сказала Маргарита.
Она призналась, что у нее практически нет сил встать и чаще всего она лежит и впервые за долгое время просто отдыхает за просмотром сериалов.
Симоньян рассказала, что у нее рак груди, в сентябре, после того как сама случайно об этом узнала на приеме у врача, журналистка пережила операцию.
Ирина Шейк лишила дочь интернета
Дочь модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера растет без интернета. Экс-супруги хотят защитить Лею от вредного контента и зависимости от гаджетов.
«У нее совсем минимальный доступ к цифровым технологиям, практически нулевой. Лучшее, что можно дать ребенку, — растить его в любящей семье», — поделилась Ирина в интервью журналу People.
При этом Лея уже понимает специфику работы родителей — их постоянные перелеты и занятость. По словам Шейк, девочка не обижается на редкие семейные встречи: вместо этого родители делают всё, чтобы подарить ей эмоциональную опору.
Птаха готовится стать отцом в третий раз
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) скоро станет многодетным отцом. Об этом рассказала его супруга Лана на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Девушка опубликовала кадры с семейной фотосессии, на которых у нее отчетливо виден округлившийся живот.
«1 + 1 = 4», — написала девушка.
Супруги вместе 12 лет и за эти годы то сходились, то расходились. В 2022 году дело даже дошло до развода из-за измен рэпера. Птаха публично извинился перед возлюбленной, и в феврале этого года они вновь сыграли свадьбу.
От первого брака у рэпера также есть Николь. Девочка родилась в 2000 году, когда Птахе было 19 лет.
От Булановой сбежали танцоры
Супруги-танцоры Алена и Максим Алалыкины ушли от певицы Татьяны Булановой из-за того, что ее новый директор применил физическую силу. Об этом рассказал их представитель Артур Базинян.
«Уход Максима и Алены был связан с конфликтом с Сергеем — новым директором Тани Булановой, в ходе которого имело место применение физической силы к Алене. В ближайшее время предоставим подробную информацию», — поделился Базинян.
Буланова заявила, что Алалыкины «просто предали» ее в начале гастролей и ведут себя «некрасиво». С третьим танцором, Дмитрием Берегулей, у певицы отношения лучше: он покинул ее раньше ребят из-за проблем со здоровьем.
Том Круз получил свой первый «Оскар»
Тому Крузу вручили почетный «Оскар» — награду Governors Awards, которой кинодеятелей отмечают за вклад в кинематограф. Это первый «Оскар» в карьере актера.
«Благодаря кино я объездил весь мир. Оно помогает понимать и уважать различия. Оно демонстрирует нашу совместную человечность, что мы во многом похожи. Неважно, откуда вы, в кинотеатре мы смеемся вместе, переживаем вместе, вместе надеемся, в этом и состоит сила такого вида искусства. И поэтому оно так много значит, поэтому оно столь важно и для меня. Создавать кино — это не то, что я делаю, это то, кто я есть», — заявил Том Круз в благодарственной речи.
Награду вручал режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. До получения почетного «Оскара» Круз был четыре раза номинирован на заветную статуэтку.
Марат Башаров тайно женился
Актеры Марат Башаров и Ася Борисова поженились. Супруги не хотели устраивать шоу из своего союза.
«Но знаете, как говорят: счастье любит тишину. Мы стараемся жить без лишнего шума и внимания», — поделилась актриса в беседе с «Экспресс-газетой».
Борисова отметила, что в ее семейной жизни с Башаровым нет скандалов. По словам актрисы, она и муж решают проблемы мирно.
Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Брак распался в 2019 году. Обе женщины обвинили Башарова в избиении. В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной.
Якубович начал управлять Boeing
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович теперь занимается инструктажем Boeing-737. Об этом он 21 ноября рассказал MK.
По словам ведущего, за настоящий штурвал он садится примерно два раза в месяц — ездить для тренировок приходится в Белоруссию.
«С недавних пор занимаюсь инструктажем на тренажере „Боинг-737“ в Кунцево. Сначала говорят: „Ой“, потом начинают заниматься полетами. Приходят и мужчины, и женщины, и, самое главное, дети», — рассказал Якубович.
Телеведущий — пилот 3-го класса, который умеет профессионально управлять самолетами разных видов. Практикуется он на аэродроме под Минском. В 1997 году принимал участие в первых Всемирных авиакосмических олимпийских играх.
SHAMAN рассказал о дочери и главной проблеме в отношениях с Мизулиной
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что совсем не любит распространяться о личной жизни. Как пишут наши коллеги из StarHit, в последнее время к его союзу с Екатериной Мизулиной приковано слишком много внимания.
Фанаты буквально преследуют влюбленных. Снимают их в не самые подходящие моменты, а затем все фото и видео сливают в интернет.
«Мне всё же хочется это хоть как-то успокоить. Но я понимаю, что в любом случае этот шлейф, этот хвост будет тянуться за нами. Всё это понятное дело, но мне уже вот по горло всё это дело», — признался SHAMAN в шоу «Судьба человека».
Артист напомнил публике, что у него растет дочь Варвара, которая родилась в его первом браке с преподавательницей пения Мариной Рощупкиной. Сейчас девочке 11 лет. Сам знаменитый отец сожалеет о том, что очень редко видится с ребенком. С его слов, всему виной плотный рабочий график.
Появились слухи о воссоединении Дибровых
Телеведущий Дмитрий Дибров может сделать предложение руки и сердца своей экс-супруге Полине. Об этом заявила близкая подруга расставшейся пары в беседе с Telegram-каналом «Свита Короля».
Она считает, что Дибров предложит Полине снова выйти за него замуж в новогоднюю ночь. По ее словам, он очень готовится, уже выбрал место и подарок.
По мнению подруги семьи, у телеведущего есть все шансы на воссоединение, поскольку сейчас Полина Диброва якобы не состоит в отношениях, а совместным детям пары нужна семья.
О том, что от телеведущего ушла жена, стало известно в конце июля, а в сентябре пара официально развелась после 16 лет брака. Новым избранником Полины стал миллиардер и многодетный отец Роман Товстик. Дибров признавался, что у него уже есть новая дама сердца, и пообещал вскоре раскрыть ее имя.