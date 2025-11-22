От Булановой сбежала подтанцовка, а у экстрасенса Череватого украли миллионы: новости из мира звезд

В жизни звезд произошло несколько мрачных событий. Домработница экстрасенса Влада Череватого обнесла его на 12 миллионов, журналистка Маргарита Симоньян лишилась волос из-за химии, а от Тани Булановой сбежала подтанцовка. Не обошлось и без хороших новостей. Например, рэпер Птаха готовится вновь стать отцом, а актер Том Круз получил свой первый «Оскар».

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Домработница вынесла миллионы из гаража экстрасенса Череватого

У победителя 23-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Влада Череватого украли 12 миллионов рублей. Его домработница уже призналась, но заявила, что это была не ее идея.

Сейфа у экстрасенса нет, он хранил сбережения в гараже. Экономка узнала о заначке и каждый день брала оттуда по 50 тысяч. Она заявила, что семья Череватого сама предложила ей так поступить. Родня якобы объяснила женщине всё тем, что «Владик слишком строгий, денег особо не дает, а жить красиво хочется».

Когда экстрасенс обнаружил пропажу, сразу посмотрел записи с камер видеонаблюдения и обратился в полицию. Горничную отправили в СИЗО до декабря.

Адвокат домработницы Саид Ярахмедов подшутил над Череватым.

«На мой взгляд, как-то странно: почему он не предугадал, что в его доме могут воровать денежные средства», — заявил Саид Ярахмедов.

Маргарита Симоньян лишилась волос после химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян борется с раком. Под последним видео ее программы «Ч.Т.Д.» сделали комплимент ее внешности, и она с горечью призналась, что в таком образе ее видели в последний раз.

«Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый вроде», — сказала Маргарита.

Она призналась, что у нее практически нет сил встать и чаще всего она лежит и впервые за долгое время просто отдыхает за просмотром сериалов.

Симоньян рассказала, что у нее рак груди, в сентябре, после того как сама случайно об этом узнала на приеме у врача, журналистка пережила операцию.

Ирина Шейк лишила дочь интернета

Дочь модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера растет без интернета. Экс-супруги хотят защитить Лею от вредного контента и зависимости от гаджетов.

«У нее совсем минимальный доступ к цифровым технологиям, практически нулевой. Лучшее, что можно дать ребенку, — растить его в любящей семье», — поделилась Ирина в интервью журналу People.

При этом Лея уже понимает специфику работы родителей — их постоянные перелеты и занятость. По словам Шейк, девочка не обижается на редкие семейные встречи: вместо этого родители делают всё, чтобы подарить ей эмоциональную опору.

Птаха готовится стать отцом в третий раз

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) скоро станет многодетным отцом. Об этом рассказала его супруга Лана на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Девушка опубликовала кадры с семейной фотосессии, на которых у нее отчетливо виден округлившийся живот.

«1 + 1 = 4», — написала девушка.