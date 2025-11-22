«Появилось желание развернуться и уехать»: ярославец рассказал о съемках в популярном интернет-шоу

Ярославец рассказал об изнанке шоу «Быстрые свидания» Источник: Никита Догадин

33-летний бортпроводник из Ярославля Никита Догадин снялся в шоу «Быстрые свидания» (18+), где попытался понравиться участнице команды КВН «Наполеон Динамит» Лизе Ющук. Выпуск вышел 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Суть программы «Быстрые свидания» заключается в следующем: участники по очереди стараются произвести впечатление на ведущих — Ольгу Парфенюк, Олесю Иванченко и Катю Вяликову, а также на приглашенную гостью, для которой они подбирают пару. В финале определяется победитель, но важно, чтобы интерес был взаимным: оба участника должны согласиться на свидание. Если оба участника симпатизируют друг другу, программа предоставляет им 30 тысяч рублей на совместный отдых. В случае отказа участник, которому предпочли другого, получает денежный утешительный приз.

Никита поделился с корреспондентом 76.RU своими впечатлениями от съемок в популярном шоу.

Как попал на шоу

Еще в самом выпуске Никита заявил, что анкету для участия в программе отправляла его сестра.

«Сестра рассказала, что есть одно шоу, на которое я срочно должен попасть. Я посмотрел пару выпусков и решил попробовать. Анкету я сам не заполнял, все делала Марина, поэтому я даже не знаю, что там было», — поделился Никита в беседе с корреспондентом 76.RU.

Сестра ярославца Марина предложила Никите поучаствовать в «Быстрых свиданиях», так как знала, что это станет интересным опытом для холостого брата. Как признается девушка, она была уверена на 100 процентов, что Никита пройдет отбор.

«Я отправляла анкету Никиты два раза. В первый раз он не смог из-за загруженности на работе, а уже во второй мы специально подогнали его график и знали когда будет примерная дата съемки. „Быстрые свидания“ сейчас пользуются большой популярностью в медиапространстве, поэтому я подумала, что это хороший способ пропиарить брата для дальнейших отношений», — рассказала Марина.

По словам девушки, она много раз спрашивала у Никиты, что указать в анкете, но ответы ее не устраивали. Взяв все в свои руки, Марина указала, что брат имеет большие успехи в спорте, а также рассказала о его необычной профессии бортпроводника. Фотографии девушка тоже выбирала сама.

Как признается Никита, перед самими съемками у него появилось желание развернуться и уехать домой. Импульсивных решений парень предпринимать не стал, позвонил другу и попросил совет.

«Друг сказал мне идти и получать удовольствие. Так я и сделал, ведь все-таки из 800 анкет отобрали всего 10, и моя в их числе. Это очень приятно», — рассказал Никита.

Не знали, к кому идут

Съемки шоу проходили 8 августа в «Театре в Хамовниках». Перед этим для всех участников был проведен инструктаж.

«Наши съемки были самыми длинными, так говорили сами редакторы. Обычно снимают чуть больше часа, мы же пробыли на площадке около двух часов», — указал Никита.

По словам ярославца, на съемках все участники общались между собой, поддерживали друг друга. С ведущими поговорить не удалось, так как по времени должны были начаться следующие съемки и девушки убежали в гримерку.

Самое интересное то, что мы не знали заранее девушку, к которой идем. Только на площадке нам рассказали, что это будет Лиза. Поэтому получилось «свидание вслепую» Никита Догадин участник шоу

Перед выходом Никиту охватили переживания, ведь на съемках он оказался впервые. Однако как рассказывает парень, он быстро расслабился и начал общаться. Все моменты, по словам Никиты, вошли в видеоролик, при монтаже не вырезали ни одну его фразу.

Никита прошел в первый этап, но на втором Лиза призналась, что у них не случился мэтч Источник: «Быстрые свидания #30 Ющук» / vk.com

Героине выпуска Лизе Ющук ярославец понравился. Она отметила его интеллигентность и красивые глаза, но особенных чувств к парню не испытала, поэтому Никита не был выбран для свидания.

«Расстроился ли я? Скажу, что вообще нет. Я получил новый опыт для себя. Лиза очень крутая, образованная, и просто доброй души человек», — отметил мужчина.

«Будем пробовать ещё»

По словам Никиты, профессия бортпроводника не оставляет ему свободного времени на личную жизнь и знакомства.

«Летаю я очень много, обычно командировки по 20 дней в месяц, дома бываю редко. В будущем, возможно, буду менять сферу деятельности. Мне близка работа тренера в спортзале», — поделился планами молодой человек.

Идеала девушки, как утверждает парень, у него нет. По его словам, все люди разные, главное поймать коннект.

Никита не исключает возможность повторного участия в «Быстрых свиданиях». Еще ему бы хотелось побывать на шоу «Подружки» (18+), выходящем на канале «Мэтч».

«Первый опыт был очень волнителен и для меня, и для него. Будем пробовать ещё раз, потому что я вижу, что Никите это нравится. В любом случае он уже состоявшийся мужчина и решение, с кем быть принимает сам», — отметила сестра парня Марина.