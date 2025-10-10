«Меня сестра сюда отправила»: ярославец пошел искать свою любовь в популярное интернет-шоу

33-летний Никита из Ярославля пошел искать свою любовь на популярном шоу «Быстрые свидания» во «ВКонтакте». Он пытался понравиться участнице команды «Наполеон Динамит» Высшей лиги КВН — 34-летней Лизе Ющук.

На съемках Никита рассказал, что занимается спортом, работает стюартом в Москве.

«Работаю в чартерной авиакомпании бортпроводником. Женат не был. Отношения у меня были только два раза, когда я был помладше», — отметил ярославец.

Мужчина признался, что ранее никогда не смотрел выпуски «Быстрых свиданий».

«Меня сестра сюда отправила. Даже не знаю, какие мои фотографии она скинула, что обо мне написала», — признался Никита.

Лизе молодой человек понравился, но она сразу отметила, что особенной симпатии она не почувствовала.

«Я думаю, что он переживает, и это я могу понять. Он очень приятный, симпатичный, глаза такие красивые у него. В жизни он интеллигентный. Но не скажу, что у нас случился мэтч», — подытожила Лиза Ющук.

Никита не был выбран для свидания с юмористкой.

Формат программы таков: десять участников поочередно стараются понравиться ведущим — Ольге Парфенюк, Олесе Иванченко и Кате Вяликовой, а также приглашенной гостье, для которой подбирают пару. В финале выбирают победителя, но важен обоюдный интерес: оба должны согласиться на свидание.

Если симпатия взаимна, программа дарит 30 тысяч рублей на совместный отдых. Если же нет, участник, получивший отказ, получает денежный утешительный приз.