«Меня сестра сюда отправила»: ярославец пошел искать свою любовь в популярное интернет-шоу

Что из этого вышло

Ярославец снялся в популярной программе «Быстрые свидания» | Источник: «Быстрые свидания #30 Ющук» / Vk.comЯрославец снялся в популярной программе «Быстрые свидания» | Источник: «Быстрые свидания #30 Ющук» / Vk.com

Ярославец снялся в популярной программе «Быстрые свидания»

Источник:

«Быстрые свидания #30 Ющук» / Vk.com

33-летний Никита из Ярославля пошел искать свою любовь на популярном шоу «Быстрые свидания» во «ВКонтакте». Он пытался понравиться участнице команды «Наполеон Динамит» Высшей лиги КВН — 34-летней Лизе Ющук.

На съемках Никита рассказал, что занимается спортом, работает стюартом в Москве.

«Работаю в чартерной авиакомпании бортпроводником. Женат не был. Отношения у меня были только два раза, когда я был помладше», — отметил ярославец.

Мужчина признался, что ранее никогда не смотрел выпуски «Быстрых свиданий».

«Меня сестра сюда отправила. Даже не знаю, какие мои фотографии она скинула, что обо мне написала», — признался Никита.

Лизе молодой человек понравился, но она сразу отметила, что особенной симпатии она не почувствовала.

«Я думаю, что он переживает, и это я могу понять. Он очень приятный, симпатичный, глаза такие красивые у него. В жизни он интеллигентный. Но не скажу, что у нас случился мэтч», — подытожила Лиза Ющук.

Никита не был выбран для свидания с юмористкой.

Формат программы таков: десять участников поочередно стараются понравиться ведущим — Ольге Парфенюк, Олесе Иванченко и Кате Вяликовой, а также приглашенной гостье, для которой подбирают пару. В финале выбирают победителя, но важен обоюдный интерес: оба должны согласиться на свидание.

Если симпатия взаимна, программа дарит 30 тысяч рублей на совместный отдых. Если же нет, участник, получивший отказ, получает денежный утешительный приз.

Смотрите программу «Быстрые свидания»?

Да
Нет
Не помню
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Шоу
Комментарии
4
Гость
1 час
Это несерьезно, лучше искать любовь в реальной жизни.
Гость
1 час
А как же те, кто считает, что участие в шоу — это их шанс?
