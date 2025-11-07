Вы настоящий поттероман или только фильмы смотрели? Сложный тест на знание «Гарри Поттера» для ярославцев

Семь книг английской писательницы Джоан Роулинг и восемь экранизаций про вселенную Гарри Поттера — одно из ярких культурных явлений конца XX и начала XXI века. История про «мальчика, который выжил» завоевала сердца миллионов фанатов по всему миру. С момента публикации первого романа цикла прошло уже почти 30 лет, а популярность серии про приключения мальчика со шрамом не угасает.
Предлагаем вам погрузиться в мир Гарри Поттера и проверить свои знания культовой вселенной. Так ли вы хорошо помните детали книжной и киношной саги?
У каждого из факультетов школы чародейства и волшебства «Хогвартс» есть своя символика. Помните, какие животные изображены на гербах Гриффиндора, Слизерина, Когтеврана и Пуффендуя?
Лев, дракон, орел, белка
Грифон, ящерица, сова, заяц
Лев, змея, орел, барсук
Медведь, змея, ястреб, барсук
