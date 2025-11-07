НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Развлечения Вы настоящий поттероман или только фильмы смотрели? Сложный тест на знание «Гарри Поттера» для ярославцев

Вы настоящий поттероман или только фильмы смотрели? Сложный тест на знание «Гарри Поттера» для ярославцев

Викторина для любителей культового фэнтези

167
Проверьте свои знания вселенной Гарри Поттера | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПроверьте свои знания вселенной Гарри Поттера | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Проверьте свои знания вселенной Гарри Поттера

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Семь книг английской писательницы Джоан Роулинг и восемь экранизаций про вселенную Гарри Поттера — одно из ярких культурных явлений конца XX и начала XXI века. История про «мальчика, который выжил» завоевала сердца миллионов фанатов по всему миру. С момента публикации первого романа цикла прошло уже почти 30 лет, а популярность серии про приключения мальчика со шрамом не угасает.

Предлагаем вам погрузиться в мир Гарри Поттера и проверить свои знания культовой вселенной. Так ли вы хорошо помните детали книжной и киношной саги?

ТЕСТПройден 26 раз
1 / 10

У каждого из факультетов школы чародейства и волшебства «Хогвартс» есть своя символика. Помните, какие животные изображены на гербах Гриффиндора, Слизерина, Когтеврана и Пуффендуя?

  • Лев, дракон, орел, белка

  • Грифон, ящерица, сова, заяц

  • Лев, змея, орел, барсук

  • Медведь, змея, ястреб, барсук

Ксения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Тест Гарри Поттер Фэнтези
Гость
45 минут
Надо же, столько эмоций вызывает эта вселенная!
Гость
46 минут
Интересно, сколько баллов я бы набрал!
