Вы настоящий поттероман или только фильмы смотрели? Сложный тест на знание «Гарри Поттера» для ярославцев

Семь книг английской писательницы Джоан Роулинг и восемь экранизаций про вселенную Гарри Поттера — одно из ярких культурных явлений конца XX и начала XXI века. История про «мальчика, который выжил» завоевала сердца миллионов фанатов по всему миру. С момента публикации первого романа цикла прошло уже почти 30 лет, а популярность серии про приключения мальчика со шрамом не угасает.