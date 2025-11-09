НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Развлечения Вечерняя викторина Вас удивит ответ: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Вас удивит ответ: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Попробуйте понять, что это такое

659
Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото | Источник: Avito.ruУгадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото | Источник: Avito.ru

Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Источник:

Avito.ru

Наступили выходные, и наши постоянные читатели знают, что это значит: настало время очередного выпуска «Вечерней викторины», в котором нужно угадать назначение предмета времен СССР. Многие уже выучили правила наизусть, но для тех, кто впервые решил испытать свои знания, напомним их.

Посмотрите на фото предмета времен СССР, который мы отыскали на сайте «Авито» и попробуйте угадать, как его использовали в советские времена. Конечно, не придется брать ответы из воздуха: мы предлагаем выбрать правильный вариант из трех.

Что за предмет изображен на фото выше?

  • Ручной пылесос для мебели «Электрик»;

  • фен для волос;

  • ультрафиолетовая лампа.

Что за предмет изображен на фото

На фото — фен «Сюрприз». Для советских женщин он был незаменимым помощником в быстрой сушке волос и создании укладки в домашних условиях. Правда, регулировать температуру и мощность на подобной модели, в отличие от его современных аналогов, было нельзя.

Получилось угадать?

Да
Нет

Попробуйте пройти предыдущий выпуск «Вечерней викторины», посвященный предмету времен СССР. Скорее всего, вам придется поломать голову прежде чем дать правильный ответ.

Кстати, можете попробовать угадать, как использовали в быту необычный древний артефакт жители Х века. Этот предмет отыскали археологи во время раскопок.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Викторина Предметы быта
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
281947982
52 минуты
Фен для волос.
Гость
1 час
Надо же, сколько всего интересного из СССР можно вспомнить.
Читать все комментарии
