Вас удивит ответ: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото Источник: Avito.ru

Наступили выходные, и наши постоянные читатели знают, что это значит: настало время очередного выпуска «Вечерней викторины», в котором нужно угадать назначение предмета времен СССР. Многие уже выучили правила наизусть, но для тех, кто впервые решил испытать свои знания, напомним их.

Посмотрите на фото предмета времен СССР, который мы отыскали на сайте «Авито» и попробуйте угадать, как его использовали в советские времена. Конечно, не придется брать ответы из воздуха: мы предлагаем выбрать правильный вариант из трех.

Что за предмет изображен на фото выше?

Ручной пылесос для мебели «Электрик»;

фен для волос;

ультрафиолетовая лампа.

Что за предмет изображен на фото Узнать На фото — фен «Сюрприз». Для советских женщин он был незаменимым помощником в быстрой сушке волос и создании укладки в домашних условиях. Правда, регулировать температуру и мощность на подобной модели, в отличие от его современных аналогов, было нельзя.

Получилось угадать? Да Нет

Попробуйте пройти предыдущий выпуск «Вечерней викторины», посвященный предмету времен СССР. Скорее всего, вам придется поломать голову прежде чем дать правильный ответ.