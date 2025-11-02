Ни за что не поверите: угадайте, как использовали этот древний артефакт в быту

Многие уже привыкли к тому, что каждые выходные мы публикуем ностальгические викторины с заданием отгадать, как использовали тот или иной предмет времен СССР. Большая часть читателей успешно и с легкостью справляется с этой задачей.
В этот раз мы решили пойти дальше: посмотрите на фото выше и попробуйте отгадать, как в быту использовали этот артефакт Х века. В государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» рассказали, что его отыскали во время археологических раскопок в июле–сентябре 2025 года у села Шулец под Ростовом Великим Ярославской области. Исследовали древнее поселение X–XIII веков и связанный с ним могильник. В итоге и отыскали уникальный предмет.
И так, попробуйте угадать: что изображено на фото?
мерянская игла для кожи;
топорик;
пест для ступки.
Как использовали этот предмет в древности
На фото — мерянский топор X века с вытянутым узким лезвием имеет размеры 12 на 6,6 сантиметров и весит 550 граммов. По типологии археолога Анатолия Кирпичникова, известного специалиста по средневековому оружию, он относится к проушным узколезвийным топорам. Подобные топоры были распространены у финно-угорских народов в раннем средневековье, они могли использоваться и как рабочие, и как боевые.
Для Ростовской земли это редчайшая находка. Три подобных топора были обнаружены в раскопках 1920-х годов на Сарском городище (VII–X века). Топор из Шульца — первый из найденных за пределами этого городища.
Попробуйте пройти наш тест по географии. Уверены, что лишь редкие знатоки ответят правильно на все вопросы.
А еще ыы можете попытаться ответить на сложные вопросы из «Поля чудес». Кто знает, вдруг вы способны выиграть главный приз капитал-шоу.