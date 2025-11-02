Ни за что не поверите: угадайте, как использовали этот древний артефакт в быту

На фото — мерянский топор X века с вытянутым узким лезвием имеет размеры 12 на 6,6 сантиметров и весит 550 граммов. По типологии археолога Анатолия Кирпичникова, известного специалиста по средневековому оружию, он относится к проушным узколезвийным топорам. Подобные топоры были распространены у финно-угорских народов в раннем средневековье, они могли использоваться и как рабочие, и как боевые.

Для Ростовской земли это редчайшая находка. Три подобных топора были обнаружены в раскопках 1920-х годов на Сарском городище (VII–X века). Топор из Шульца — первый из найденных за пределами этого городища.