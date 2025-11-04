Поймет не каждый: попробуйте угадать, как использовали этот странный предмет времен СССР

Да, да, дорогие знатоки времен СССР, перед вами новый выпуск постоянной рубрики 76.RU «Вечерняя викторина». Многие читатели уже знают правила, но для тех, кто впервые решил пройти такое испытание, объясняем правила.
На деле, условия максимально просты: посмотрите на фото предметы выше, который мы отыскали на «Авито», и попробуйте определить, как его использовали во времена СССР. Конечно, брать догадки из воздуха не придется, мы предлагаем выбрать из трех вариантов, один из которых верный.
А в комментариях расскажите, была ли у вас дома когда-нибудь такая штуковина.
Что изображено на фото выше?
Грелка для рук;
бензиновая зажигалка;
портативный стерилизатор воды.
Как использовали этот предмет времен СССР
На фото — каталитическая грелка для рук. Внутрь заливался бензин, а наружный каталитический патрон нагревали пламенем спички или зажигалки. Тогда внутри начинался процесс окисления паров бензина, из-за чего спустя 5-10 минут патрон нагревался.
Затем грелку помещали в специальный тряпичный чехол, благодаря чему ее можно было держать в руках и не обжигаться.
Получилось отгадать, что это за предмет?
