Поймет не каждый: попробуйте угадать, как использовали этот странный предмет времен СССР

На фото — каталитическая грелка для рук. Внутрь заливался бензин, а наружный каталитический патрон нагревали пламенем спички или зажигалки. Тогда внутри начинался процесс окисления паров бензина, из-за чего спустя 5-10 минут патрон нагревался.

Затем грелку помещали в специальный тряпичный чехол, благодаря чему ее можно было держать в руках и не обжигаться.