Приехала без своей знаменитой подтанцовки. Как прошел концерт Татьяны Булановой в Ярославле

6 ноября в Ярославле прошел концерт Татьяны Булановой Источник: Татьяна Буланова / Telegram

В Ярославле прошел концерт Татьяны Булановой. Сольник отгремел в КЗЦ «Миллениум» 6 ноября. Поклонники за несколько недель до выступления раскупили все места в зале.

В 2025 году Буланова получила новый виток популярности. Ее песни снова звучат из каждого утюга: «Один день», «Мой ненаглядный», «Не плачь» и другие хиты 90-х стали близки и зумерам. Видео с концертов певицы набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Редакция 76.RU пообщалась со зрителями, чтобы узнать, как прошел концерт и чем Буланова удивила ярославскую публику.

«Пытался понять: фонограмма или нет»

По словам ярославца Артема, основную часть зрителей на концерте составили женщины всех возрастов. Мужчин в зале было совсем немного.

«Первые две композиции я пытался прислушаться и понять: фонограмма или нет. Почему? Я ни в коем случае не сомневаюсь в таланте Татьяны Ивановны. Тем не менее я отчетливо знаю, что в этом концертном зале очень неудачная акустика. А у нее великолепный, уникальный, чистый вокал. Никаких сомнений нет, что фонограммы не было. Просто она очень талантливая», — поделился ярославец.

Концерт был разделен на две части, между которыми сделали короткий антракт. За 15 минут перерыва певица успела сменить наряд, а зрители — отдохнуть и сделать фотографии в фойе.

«Первая часть концерта была послабее — воспринималась слушателями, зрителями, фанатами поспокойнее. Композиции были не такие популярные. А вот во второй части было то, что нужно: все самые главные хиты. И зал уже не то что проснулся — он подпевал чуть ли не каждой песне. Многие стояли, пританцовывали. Атмосфера царила потрясающая!» — вспоминает Артем.

Подтанцовку она поменяла

Фанатов удивило, что Буланова выступила в Ярославле с новой подтанцовкой.

«Подтанцовку она поменяла. Возможно, прежний состав ушел в сторонние проекты, в свободное плавание. Или это Таня от них отказалась — точно не знаю. Теперь там две девочки. В целом вся ее группа талантливая», — рассказал Артем.

По наблюдениям зрителей, артистка выглядела бодро, много общалась с публикой и с улыбкой принимала цветы. На последней песне поклонники несли букеты прямо к сцене, а Буланова фотографировалась и раздавала автографы.

«Начали со слез, закончили танцами»

Другая зрительница, Надежда, призналась, что концерт стал для нее настоящим эмоциональным переживанием.

«Концерт очень понравился. Начали со слез, закончили танцами. Я не ищу недостатки — мне главное — мое эмоциональное состояние. Оно было на 100%. Мне 42 года, а это значит, с самого детства первая любовь, первые разочарования — и всё под песни Булановой. Я очень рада, что попала на концерт! Когда в песнях есть смысл и текст звучит как рассказ — это круто, согласитесь!»

Зрители отмечают, что на концерте просили не снимать видео и ничего не фотографировать.