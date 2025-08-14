«Татьяна Буланова нас не ругала». Хореограф певицы — о ее реакции на «энергосберегающие танцы» и возвращение славы

Танцор поделился отношением Булановой и ее команды к мемам Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU, Дмитрий Берегуля / Vk.com

Новую — и куда более неожиданную — волну популярности среди зумеров переживает не сама 56-летняя певица Татьяна Буланова, а ее подтанцовка. Хореографию, которую в Сети уже окрестили «энергосберегающей», мгновенно подхватили как тренд — его, например, попыталась повторить даже журналистка Ксения Собчак.

Источник: Городские медиа

MSK1.RU поговорил с танцором Дмитрием Берегулей, который ставит хореографию для концертов Татьяны Булановой, о реакции артистки на «энергосберегающее» выступление и хейт в его адрес.

«У нас атмосфера любви»

Берегуля признался MSK1.RU, что никакой новой славы после вирусного видео у команды Булановой не появилось.

«Это произошло не сейчас, а еще много лет назад. Просто, видимо, накрывают разные волны популярности. На концерты продолжает приходить и молодая, и более опытная аудитория. Нельзя сказать, что что-то произошло», — заявил хореограф.

Люди нас очень поддержали, поэтому мы продолжаем выступать с удовольствием и дарить им радость. Дмитрий Берегуля хореограф

Сама Буланова и ее команда с улыбкой относятся к мемам, говорит Берегуля. Феномен популярности певицы у нового поколения он объясняет ее личностью: «Она продолжает быть актуальной, популярной и активной во всех смыслах. Сейчас она постоянно записывает новые песни и выступает».

В беседе с нашими коллегами из издания «СтарХит» Татьяна Буланова заявила, что выступающие с ней люди не очень выложились на концерте: «Танцоры, честно говоря, просто не очень старались, потому „залетели“ в такой вот тренд».

Хореограф не совсем согласен со словами артистки: «Я не могу сказать, что мы как-то плохо танцевали. Выступили, наверное, как обычно. Татьяна Буланова не ругалась на нас. У нас в коллективе уже много лет царит атмосфера взаимопонимания, уважения и любви».

Но в интернете не все позитивно отреагировали на новый тренд. Например, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова обвинила певицу и ее команду в «антипрофессионализме», а танцы назвала «полной чухней и дичью».

Буланова в разговоре со «СтарХитом» ответила, что негативные высказывания ни ее, ни танцоров не задевают. Также певица заявила, что не боится ухода членов команды к другим знаменитостям.

Чем занимается Берегуля?

Дмитрий Берегуля, помимо выступлений с Татьяной Булановой, занимается диджеингом и ведет мероприятия в Санкт-Петербурге. Стоимость услуги ведущего на шестичасовой свадьбе составляет 30–40 тысяч рублей, если он вместе с этим будет стоять за пультом, то цена вырастет до 40–50 тысяч.

На сайте по поиску организаторов и персонала для свадеб у Берегули ни одного негативного или нейтрального отзыва — только положительные. Пользователи отмечают его харизму, тактичность и отличное чувство юмора.

«Даже самые скептические гости в итоге останутся довольны, все остальные — без исключения. Вы будете веселиться, танцевать и плакать от счастья и трогательных моментов одновременно», — написала отзыв Алиса.

Визитной карточкой сам Дмитрий считает «неспециальный репортаж» — видеоинтервью, которое он снимает во время сбора гостей, а потом показывает во время чайно-сладкого отделения.

Также Берегуля активно ведет социальные сети. Например, в «ТикТок» он выкладывает ролики со свадеб и собственные скетчи. Засветилась в одном из его видео и сама Татьяна Буланова.

Короткое видео с Татьяной Булановой Источник: dimaberegulya / TikTok

Чем известна Татьяна Буланова?

Татьяна Буланова прославилась еще в 90-е годы благодаря своим лирическим композициям. Первую популярность она получила в составе музыкальной группы «Летний сад», а затем и в сольном творчестве.

Среди множества треков особо заметными стали «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет» и другие. За всю карьеру певица выпустила более 20 альбомов. В этом году она получила медаль «За труды в культуре и искусстве».

Новая волна интереса к артистке началась в 2025-м благодаря зумерам. Молодые люди активно используют ее песни в социальных сетях, делают ремиксы и снимают под них видео. В Сети поколение Z подчеркивает особую искренность и эмоциональность песен, соответствие современной «грустной эстетике» и ностальгический эффект.