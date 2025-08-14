«Татьяна Буланова нас не ругала». Хореограф певицы — о ее реакции на «энергосберегающие танцы» и возвращение славы

Новую — и куда более неожиданную — волну популярности среди зумеров переживает не сама 56-летняя певица Татьяна Буланова, а ее подтанцовка. Хореографию, которую в Сети уже окрестили «энергосберегающей», мгновенно подхватили как тренд — его, например, попыталась повторить даже журналистка Ксения Собчак.
MSK1.RU поговорил с танцором Дмитрием Берегулей, который ставит хореографию для концертов Татьяны Булановой, о реакции артистки на «энергосберегающее» выступление и хейт в его адрес.
«У нас атмосфера любви»
Берегуля признался MSK1.RU, что никакой новой славы после вирусного видео у команды Булановой не появилось.
«Это произошло не сейчас, а еще много лет назад. Просто, видимо, накрывают разные волны популярности. На концерты продолжает приходить и молодая, и более опытная аудитория. Нельзя сказать, что что-то произошло», — заявил хореограф.
Люди нас очень поддержали, поэтому мы продолжаем выступать с удовольствием и дарить им радость.
Сама Буланова и ее команда с улыбкой относятся к мемам, говорит Берегуля. Феномен популярности певицы у нового поколения он объясняет ее личностью: «Она продолжает быть актуальной, популярной и активной во всех смыслах. Сейчас она постоянно записывает новые песни и выступает».
В беседе с нашими коллегами из издания «СтарХит» Татьяна Буланова заявила, что выступающие с ней люди не очень выложились на концерте: «Танцоры, честно говоря, просто не очень старались, потому „залетели“ в такой вот тренд».
Хореограф не совсем согласен со словами артистки: «Я не могу сказать, что мы как-то плохо танцевали. Выступили, наверное, как обычно. Татьяна Буланова не ругалась на нас. У нас в коллективе уже много лет царит атмосфера взаимопонимания, уважения и любви».
Но в интернете не все позитивно отреагировали на новый тренд. Например, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова обвинила певицу и ее команду в «антипрофессионализме», а танцы назвала «полной чухней и дичью».
Буланова в разговоре со «СтарХитом» ответила, что негативные высказывания ни ее, ни танцоров не задевают. Также певица заявила, что не боится ухода членов команды к другим знаменитостям.
Чем занимается Берегуля?
Дмитрий Берегуля, помимо выступлений с Татьяной Булановой, занимается диджеингом и ведет мероприятия в Санкт-Петербурге. Стоимость услуги ведущего на шестичасовой свадьбе составляет 30–40 тысяч рублей, если он вместе с этим будет стоять за пультом, то цена вырастет до 40–50 тысяч.
На сайте по поиску организаторов и персонала для свадеб у Берегули ни одного негативного или нейтрального отзыва — только положительные. Пользователи отмечают его харизму, тактичность и отличное чувство юмора.
«Даже самые скептические гости в итоге останутся довольны, все остальные — без исключения. Вы будете веселиться, танцевать и плакать от счастья и трогательных моментов одновременно», — написала отзыв Алиса.
Визитной карточкой сам Дмитрий считает «неспециальный репортаж» — видеоинтервью, которое он снимает во время сбора гостей, а потом показывает во время чайно-сладкого отделения.
Также Берегуля активно ведет социальные сети. Например, в «ТикТок» он выкладывает ролики со свадеб и собственные скетчи. Засветилась в одном из его видео и сама Татьяна Буланова.
Чем известна Татьяна Буланова?
Татьяна Буланова прославилась еще в 90-е годы благодаря своим лирическим композициям. Первую популярность она получила в составе музыкальной группы «Летний сад», а затем и в сольном творчестве.
Среди множества треков особо заметными стали «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет» и другие. За всю карьеру певица выпустила более 20 альбомов. В этом году она получила медаль «За труды в культуре и искусстве».
Новая волна интереса к артистке началась в 2025-м благодаря зумерам. Молодые люди активно используют ее песни в социальных сетях, делают ремиксы и снимают под них видео. В Сети поколение Z подчеркивает особую искренность и эмоциональность песен, соответствие современной «грустной эстетике» и ностальгический эффект.
