Ни за что не отгадаете: попробуйте понять, что за предмет времен СССР изображен на фото

А вот и новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». Без лишних предисловий предлагаем перейти к заданию.
Правило традиционное и простое: вы смотрите на фото выше и пробуете отгадать, как этот предмет времен СССР, найденный на сайте «Авито», использовали в прошлом столетии. Ну а мы, конечно, не оставим без подсказок. Предлагаем выбрать из трех вариантов ответа, один из которых верный.
Что изображено на фото?
Портсигар;
печать;
сувенирная бляха для ремня.
Это — портсигар. Специальная металлическая коробочка, куда курящий человек мог сложить сигареты, зная, что они не помнутся. Внутри были протянуты резинки, чтобы сигареты не рассыпались при открытии футляра.
Получилось угадать?
