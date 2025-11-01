НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Вечерняя викторина Ни за что не отгадаете: попробуйте понять, что за предмет времен СССР изображен на фото

Новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина»

430
Угадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruУгадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Угадайте, что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

А вот и новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». Без лишних предисловий предлагаем перейти к заданию.

Правило традиционное и простое: вы смотрите на фото выше и пробуете отгадать, как этот предмет времен СССР, найденный на сайте «Авито», использовали в прошлом столетии. Ну а мы, конечно, не оставим без подсказок. Предлагаем выбрать из трех вариантов ответа, один из которых верный.

Что изображено на фото?

  • Портсигар;

  • печать;

  • сувенирная бляха для ремня.

Что за предмет времен СССР изображен на фото

Это — портсигар. Специальная металлическая коробочка, куда курящий человек мог сложить сигареты, зная, что они не помнутся. Внутри были протянуты резинки, чтобы сигареты не рассыпались при открытии футляра.

Получилось угадать?

Да
Нет

А вы уже прошли предыдущий выпуск, посвященный необычному атрибуту времен СССР? Если нет, сделать это можно здесь.

Кстати, в одном из прошлых выпусков мы решили окунуться в более древние времена. Попробуйте угадать, как использовали этот предмет Х века, обнаруженный археологами в Ярославской области. Возможно, чтобы найти правильный ответ, вам понадобится время на раздумья.

Также вы можете блеснуть своими географическими познаниями. Нужно всего лишь правильно ответить на семь вопросов из этого теста.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Авито
Комментарии
4
Гость
37 минут
Может, это какой-то элемент радиоаппаратуры?
Гость
39 минут
Похоже на что-то из бытовой техники того времени.
