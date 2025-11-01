Ни за что не отгадаете: попробуйте понять, что за предмет времен СССР изображен на фото

Угадайте, что это за предмет времен СССР Источник: Avito.ru

А вот и новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». Без лишних предисловий предлагаем перейти к заданию.

Правило традиционное и простое: вы смотрите на фото выше и пробуете отгадать, как этот предмет времен СССР, найденный на сайте «Авито», использовали в прошлом столетии. Ну а мы, конечно, не оставим без подсказок. Предлагаем выбрать из трех вариантов ответа, один из которых верный.

Что изображено на фото?

Портсигар;

печать;

сувенирная бляха для ремня.

Что за предмет времен СССР изображен на фото Узнать Это — портсигар. Специальная металлическая коробочка, куда курящий человек мог сложить сигареты, зная, что они не помнутся. Внутри были протянуты резинки, чтобы сигареты не рассыпались при открытии футляра.

