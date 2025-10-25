Для вас станет открытием: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Каждую неделю мы изучаем просторы сайта «Авито», чтобы отыскать новый предмет времен СССР для самой ностальгической викторины на нашем сайте. К счастью, прошлое столетие подарило людям множество необычных атрибутов. Иногда, чтобы понять их назначение, нужно как следует пораскинуть мозгами.
Именно такие вещички мы подбираем для постоянной рубрики «Вечерняя викторина». Правила игры просты: посмотрите на фото выше и попробуйте понять, как именно использовали этот предмет во времена СССР. Ну а мы, конечно, без подсказок не оставим. Выбирать нужно из трех вариантов.
На фото:
вертушка для ёлки;
электрический сепаратор;
механическая соковыжималка.
Что это за предмет времен СССР
На фото — вертушка для елки. Елка устанавливалась в конструкцию, к которой подключались две гирлянды. При подключении к электричеству, елка начинала медленно вращаться, а огоньки гирлянды по очереди включались и выключались.
Получилось отгадать?
