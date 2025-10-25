НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Вечерняя викторина Для вас станет открытием: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Для вас станет открытием: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Викторина для тех, кто знаком с бытом прошлого столетия

327
Что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruЧто это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Каждую неделю мы изучаем просторы сайта «Авито», чтобы отыскать новый предмет времен СССР для самой ностальгической викторины на нашем сайте. К счастью, прошлое столетие подарило людям множество необычных атрибутов. Иногда, чтобы понять их назначение, нужно как следует пораскинуть мозгами.

Именно такие вещички мы подбираем для постоянной рубрики «Вечерняя викторина». Правила игры просты: посмотрите на фото выше и попробуйте понять, как именно использовали этот предмет во времена СССР. Ну а мы, конечно, без подсказок не оставим. Выбирать нужно из трех вариантов.

На фото:

  • вертушка для ёлки;

  • электрический сепаратор;

  • механическая соковыжималка.

Что это за предмет времен СССР

На фото — вертушка для елки. Елка устанавливалась в конструкцию, к которой подключались две гирлянды. При подключении к электричеству, елка начинала медленно вращаться, а огоньки гирлянды по очереди включались и выключались.

Получилось отгадать?

Да
Нет

Успешно справились с заданием? Не останавливайтесь на достигнутом! Попробуйте пройти и предыдущий выпуск, в котором нужно отгадать, как использовали этот необычный предмет советских времен. Уверены, дать правильный ответ меньше, чем за минуту, выйдет далеко не у всех.

Ну, или попытайте себя в знании географии. Получится ли у вас правильно ответить на семь вопросов о разных уголках нашей планеты?

ПО ТЕМЕ
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Викторина Предметы быта
Комментарии
4
Гость
1 час
Поразительно, как много вещей из СССР до сих пор помнят!
Гость
1 час
Похоже на ту штуку, которую я искал в детстве!
