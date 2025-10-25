Для вас станет открытием: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Что это за предмет времен СССР Источник: Avito.ru

Каждую неделю мы изучаем просторы сайта «Авито», чтобы отыскать новый предмет времен СССР для самой ностальгической викторины на нашем сайте. К счастью, прошлое столетие подарило людям множество необычных атрибутов. Иногда, чтобы понять их назначение, нужно как следует пораскинуть мозгами.

Именно такие вещички мы подбираем для постоянной рубрики «Вечерняя викторина». Правила игры просты: посмотрите на фото выше и попробуйте понять, как именно использовали этот предмет во времена СССР. Ну а мы, конечно, без подсказок не оставим. Выбирать нужно из трех вариантов.

На фото:

вертушка для ёлки;

электрический сепаратор;

механическая соковыжималка.

Что это за предмет времен СССР Узнать На фото — вертушка для елки. Елка устанавливалась в конструкцию, к которой подключались две гирлянды. При подключении к электричеству, елка начинала медленно вращаться, а огоньки гирлянды по очереди включались и выключались.

Получилось отгадать?

