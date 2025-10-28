Довел зрителей до слез: в Ярославле отгремели два концерта Сергея Лазарева. Как это было

В Ярославле с аншлагом отгремели два концерта Сергея Лазарева. Выступления звезды состоялись на площадке КЗЦ «Миллениум» 26 и 27 октября. Все билеты на сольники поклонники раскупили заранее.
Фотограф 76.RU побывал на одном из концертов Лазарева и запечатлел эмоции зрителей в зале. Как прошло шоу в нашем городе — смотрите в этом материале.
«Он выкладывается на сцене по полной»
Сергей Лазарев который год подряд приезжает в Ярославль с гастролями. В прошлом году он выступил с программой «Я не боюсь», а в этом — представил в столице Золотого кольца новое шоу «Шоумен», с которым ранее выступал только в Москве и Санкт-Петербурге.
«Я была на концерте Лазарева и в прошлом году, и в этом решила пойти, — поделилась ярославна Анжела. — Он выкладывается на сцене по полной: от начала и до конца. Мне очень нравятся его песни. Постараемся приходить на каждый его концерт».
Некоторые поклонницы готовились к встрече с артистом заранее — за несколько месяцев покупали билеты. Например, подруги Наталья и Татьяна ещё летом приобрели места в зале.
«Мы уже шестой раз ходим на концерт Лазарева в Ярославле. Лет десять слушаем его песни и даже детей приучили — теперь они тоже с нами ходят», — рассказали фанатки.
А вы ходили на концерты Сергея Лазарева в Ярославле?