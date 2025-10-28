НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Фоторепортаж Довел зрителей до слез: в Ярославле отгремели два концерта Сергея Лазарева. Как это было

Довел зрителей до слез: в Ярославле отгремели два концерта Сергея Лазарева. Как это было

Показываем фото и видео с сольников

614
Сергей Лазарев отправился в тур по России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСергей Лазарев отправился в тур по России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сергей Лазарев отправился в тур по России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с аншлагом отгремели два концерта Сергея Лазарева. Выступления звезды состоялись на площадке КЗЦ «Миллениум» 26 и 27 октября. Все билеты на сольники поклонники раскупили заранее.

Фотограф 76.RU побывал на одном из концертов Лазарева и запечатлел эмоции зрителей в зале. Как прошло шоу в нашем городе — смотрите в этом материале.

«Он выкладывается на сцене по полной»

Анжела&nbsp;— одна из преданных поклонниц певца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАнжела&nbsp;— одна из преданных поклонниц певца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Анжела — одна из преданных поклонниц певца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сергей Лазарев который год подряд приезжает в Ярославль с гастролями. В прошлом году он выступил с программой «Я не боюсь», а в этом — представил в столице Золотого кольца новое шоу «Шоумен», с которым ранее выступал только в Москве и Санкт-Петербурге.

«Я была на концерте Лазарева и в прошлом году, и в этом решила пойти, — поделилась ярославна Анжела. — Он выкладывается на сцене по полной: от начала и до конца. Мне очень нравятся его песни. Постараемся приходить на каждый его концерт».

Некоторые поклонницы готовились к встрече с артистом заранее — за несколько месяцев покупали билеты. Например, подруги Наталья и Татьяна ещё летом приобрели места в зале.

Девушки каждый год ходят на концерты Сергея Лазарева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДевушки каждый год ходят на концерты Сергея Лазарева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Девушки каждый год ходят на концерты Сергея Лазарева

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мы уже шестой раз ходим на концерт Лазарева в Ярославле. Лет десять слушаем его песни и даже детей приучили — теперь они тоже с нами ходят», — рассказали фанатки.

Зрительницы тщательно готовились к концерту: красная помада, прическа, каблуки. Всё было на месте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрительницы тщательно готовились к концерту: красная помада, прическа, каблуки. Всё было на месте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрительницы тщательно готовились к концерту: красная помада, прическа, каблуки. Всё было на месте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забывали и про фото на память, чтобы потом похвастаться перед подружками, которые не были на концерте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе забывали и про фото на память, чтобы потом похвастаться перед подружками, которые не были на концерте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забывали и про фото на память, чтобы потом похвастаться перед подружками, которые не были на концерте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Шоумен»&nbsp;— новое шоу Сергея Лазарева, которое в октябре 2025 года он представил в Москве и Санкт-Петербурге, а после отправился в тур по стране. Первым городом в списке стал Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Шоумен»&nbsp;— новое шоу Сергея Лазарева, которое в октябре 2025 года он представил в Москве и Санкт-Петербурге, а после отправился в тур по стране. Первым городом в списке стал Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Шоумен» — новое шоу Сергея Лазарева, которое в октябре 2025 года он представил в Москве и Санкт-Петербурге, а после отправился в тур по стране. Первым городом в списке стал Ярославль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители встретили певца с громкими аплодисментами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители встретили певца с громкими аплодисментами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители встретили певца с громкими аплодисментами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Прочувствуйте эту атмосферу!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Концертная программа была разделена на несколько частей, для каждой из которых Лазарев и его танцоры переодевались в тематические костюмы, а на сцене появлялись соответствующие декорации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонцертная программа была разделена на несколько частей, для каждой из которых Лазарев и его танцоры переодевались в тематические костюмы, а на сцене появлялись соответствующие декорации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Концертная программа была разделена на несколько частей, для каждой из которых Лазарев и его танцоры переодевались в тематические костюмы, а на сцене появлялись соответствующие декорации

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Певец исполнил свои главные хиты: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это всё она», «Шепотом» и др. Лиричные песни довели зрительниц до слез | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПевец исполнил свои главные хиты: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это всё она», «Шепотом» и др. Лиричные песни довели зрительниц до слез | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Певец исполнил свои главные хиты: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это всё она», «Шепотом» и др. Лиричные песни довели зрительниц до слез

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо уже полюбившихся треков артист спел свои новые песни: «Мы и есть любовь», «Счастливые тоже плачут», «Шоумен» и др. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо уже полюбившихся треков артист спел свои новые песни: «Мы и есть любовь», «Счастливые тоже плачут», «Шоумен» и др. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо уже полюбившихся треков артист спел свои новые песни: «Мы и есть любовь», «Счастливые тоже плачут», «Шоумен» и др.

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители с замиранием сердца смотрели шоу-программу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители с замиранием сердца смотрели шоу-программу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители с замиранием сердца смотрели шоу-программу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Под конец концерта сложно было усидеть на местах. Зал встал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод конец концерта сложно было усидеть на местах. Зал встал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под конец концерта сложно было усидеть на местах. Зал встал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зал танцевал и громко подпевал любимые песни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗал танцевал и громко подпевал любимые песни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зал танцевал и громко подпевал любимые песни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ох, какие яркие наряды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОх, какие яркие наряды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ох, какие яркие наряды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ослепительная улыбка Сергея Лазарева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОслепительная улыбка Сергея Лазарева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ослепительная улыбка Сергея Лазарева

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце зрители вручили Лазареву цветы и плакаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ конце зрители вручили Лазареву цветы и плакаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце зрители вручили Лазареву цветы и плакаты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вы ходили на концерты Сергея Лазарева в Ярославле?

Да, очень понравилось!
К сожалению, нет
Был(а) в прошлом году
Отвечу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Комментарии
7
Гость
1 час
Здорово, что в Ярославле такие концерты собирают полный зал!
Гость
25 минут
Какой прекрасный концерт! Если можно было бы отдаться любимому артисту на сцене, я бы отдалась!
Читать все комментарии
