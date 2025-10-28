Довел зрителей до слез: в Ярославле отгремели два концерта Сергея Лазарева. Как это было

Сергей Лазарев отправился в тур по России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с аншлагом отгремели два концерта Сергея Лазарева. Выступления звезды состоялись на площадке КЗЦ «Миллениум» 26 и 27 октября. Все билеты на сольники поклонники раскупили заранее.

Фотограф 76.RU побывал на одном из концертов Лазарева и запечатлел эмоции зрителей в зале. Как прошло шоу в нашем городе — смотрите в этом материале.

«Он выкладывается на сцене по полной»

Анжела — одна из преданных поклонниц певца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сергей Лазарев который год подряд приезжает в Ярославль с гастролями. В прошлом году он выступил с программой «Я не боюсь», а в этом — представил в столице Золотого кольца новое шоу «Шоумен», с которым ранее выступал только в Москве и Санкт-Петербурге.

«Я была на концерте Лазарева и в прошлом году, и в этом решила пойти, — поделилась ярославна Анжела. — Он выкладывается на сцене по полной: от начала и до конца. Мне очень нравятся его песни. Постараемся приходить на каждый его концерт».

Некоторые поклонницы готовились к встрече с артистом заранее — за несколько месяцев покупали билеты. Например, подруги Наталья и Татьяна ещё летом приобрели места в зале.

Девушки каждый год ходят на концерты Сергея Лазарева Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мы уже шестой раз ходим на концерт Лазарева в Ярославле. Лет десять слушаем его песни и даже детей приучили — теперь они тоже с нами ходят», — рассказали фанатки.

Зрительницы тщательно готовились к концерту: красная помада, прическа, каблуки. Всё было на месте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забывали и про фото на память, чтобы потом похвастаться перед подружками, которые не были на концерте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Шоумен» — новое шоу Сергея Лазарева, которое в октябре 2025 года он представил в Москве и Санкт-Петербурге, а после отправился в тур по стране. Первым городом в списке стал Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители встретили певца с громкими аплодисментами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прочувствуйте эту атмосферу! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Концертная программа была разделена на несколько частей, для каждой из которых Лазарев и его танцоры переодевались в тематические костюмы, а на сцене появлялись соответствующие декорации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Певец исполнил свои главные хиты: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это всё она», «Шепотом» и др. Лиричные песни довели зрительниц до слез Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо уже полюбившихся треков артист спел свои новые песни: «Мы и есть любовь», «Счастливые тоже плачут», «Шоумен» и др. Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители с замиранием сердца смотрели шоу-программу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под конец концерта сложно было усидеть на местах. Зал встал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зал танцевал и громко подпевал любимые песни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ох, какие яркие наряды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ослепительная улыбка Сергея Лазарева Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце зрители вручили Лазареву цветы и плакаты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU