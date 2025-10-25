Лолиту обманули и оскорбили мошенники, а Лепс устроил на концерте дебош: новости из мира звезд

Лолита поверила телефонным мошенникам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Жизнь звезд кипит насыщенными событиями: и радостными, и грустными. Некоторые ведутся на уловки мошенников, другие попадают в скандалы и комичные ситуации. В этом материале мы рассказываем, кто из знаменитых певцов впервые стал отцом, кто дебютировал в кино и другие новости.

Аллегрову и Крутого обвинили в плагиате

Певицу Ирину Аллегрову и композитора Игоря Крутого обвинили в плагиате. По словам исполнителя и интернет-поэта Сергея Кротикова, в новой песне Аллегровой «У окна» звучит его текст, написанный в 2008 году. Поэт отметил, что композицию, которую исполнили на «Новой волне» летом этого года, использовали без его согласия. Он планирует судиться со знаменитостями.

«Мы готовим документы для подачи в суд. Надеялись, что они как-то сами предпримут какие-то действия. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен, что на старости лет так поступили», — сообщил певец «Известиям».

К счастью, конфликт удалось уладить и дело не дошло до суда. Оказалось, что автора песни попросту не удалось найти.

«Порой в нашей жизни, особенно в творческой, случаются недоразумения. В этом году Игорь Крутой написал красивую песню „У окна“. Осенью состоялась ее премьера. Стихи взяли из сети: попытки поиска меня как автора строк результат дали не сразу», — пояснил поэт и добавил, что теперь все вопросы по авторским правам были улажены.

Zivert снялась в сериале

Певица Zivert рассказала о своем дебюте в качестве актрисы. Она снялась в сериале «Санкционер», сценарий к которому написал режиссер Жора Крыжовников. Он заметил певицу на корпоративе по случаю его дня рождения.

«Все ребята стояли под сценой, и он говорит, что уже искали, думали, кого взять на эту роль итальянки. А потом, говорит: „Ты вышла на сцену, и мы поняли — вот она“. Я думаю, их зацепил темперамент, потому что я на сцене такая жестикулирующая. Я пела на корпоративе и чувствовала, что что-то мне отсюда прилетит», — рассказала артистка.

Овечкин поставил новый рекорд в НХЛ

В мире спорта тоже хорошие новости. Российский нападающий Александр Овечкин продолжает ставить рекорды в НХЛ. В матче против «Коламбус Блю Джекетс» российский форвард забил свой 51-й гол в карьере в ворота этого клуба. Теперь он делит рекорд лиги по этому показателю с Патриком Шарпом и Патриком Кейном.

Овечкину осталось забить 40 шайб, чтобы догнать Гретцки Источник: Nick Wass / AP

Гол стал для капитана «Вашингтон Кэпиталз» вторым в текущем сезоне и 899-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь Овечкину остается забить всего 40 шайб, чтобы догнать легендарного Уэйна Гретцки по общему количеству голов в лиге (с учетом плей-офф).

HammAli впервые стал отцом

Исполнитель хита «Птичка» HammAli (Александр Громов) поделился радостной новостью — он стал отцом. Певец редко рассказывает подписчикам подробности своей личной жизни, однако об этом не стал молчать.

«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!» — написал под фото в своих соцсетях певец.

Источник: hammali / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сергея Пенкина оштрафовали на 350 тысяч за дебош в отеле

А певец Сергей Пенкин попал в весьма необычную ситуацию. После концерта в Новосибирске в его гостиничном номере был такой разгром, что администрации пришлось выставить артисту солидный счет. По словам сотрудников отеля, после отъезда артиста горничные несколько часов приводили номер в порядок — ущерб оценили в 350 тысяч рублей.

Артист сообщил, что не помнит, как все произошло. Он заявил, что крепко уснул, а проснулся «весь в перьях».

Источник: Сергей Пенкин / Telegram

«После концерта у меня был выходной. Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями», — рассказал Сергей Пенкин у себя в телеграм-канале. «За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев. Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер».

Источник: Сергей Пенкин / Telegram

Григорий Лепс превратил свой концерт в пьяное караоке

Отличился и Григорий Лепс. Он устроил развязное шоу во время выступления во Владивостоке. Концерт ожидаемо вызвал бурю эмоций у зрителей. Однако не всем пришлось по душе поведение артиста. Одни посчитали, что он вышел на сцену нетрезвым, другие, напротив, восхитились его необычной подачей.

Источник: Григорий Лепс / Telegram

В Telegram-канале «Дальневосточные Ведомости» сообщается, что «вместо ожидаемого музыкального наслаждения зрители столкнулись с неприятным сюрпризом, который оставил многих разочарованными».

«Это было просто неуважение к своему зрителю! Ненастроенный звук, маты, песни орались как по пьяни в караоке», — поделилась зрительница Елена.

Однако такую точку зрения разделили не все. Одна из зрительниц сообщила, что Лепс провел на сцене 3 часа и спел в общей сложности 32 песни.

«Знали, на кого идем, и мат не был сюрпризом», — отметила девушка.

Лолита попалась на уловку мошенников

Мошенники переключились на звезд. Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что попалась на уловку телефонных аферистов. Они представились сотрудниками транспортной компании.

«Еду сегодня к зубному врачу. Звонок — написано: „Транспортная компания“. А у меня доставка двух микрофонов должна быть. Я думаю: „О, круто!“. Они говорят: „Сейчас вот привезем“. Я говорю: „Я вообще-то отъехала, оставьте в подъезде“. Они говорят: „Вы код нам дайте“ — и я тут же код, не глядя, отдаю и слышу фразу: „О, Милявская — дура, с первого раза код отдала“. Я понимаю, что приплыла», — сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Но, к счастью, все разрешилось благополучно. Певице помогли знающие люди, которые поменяли все пароли и коды доступа.

Маргарита Симоньян рассказала, что проходит химиотерапию

Этот год у Маргариты Симоньян выдался таким, что и врагу не пожелаешь. Зимой ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому на долгие месяцы, а в сентябре режиссер ушел из жизни. Тем временем сама журналистка рассказала, что тяжело болеет, а после перенесенной операции задумалась о смерти. Теперь она вновь отправилась в больницу — на химиотерапию.

Последний год основательно вымотал Маргариту Симоньян Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

«Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо», — рассказала Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале.

Журналистка готова к тому, что не выйдет живой после химиотерапии. Несмотря на то, что сама по себе она приводит к смерти в очень редких случаях.