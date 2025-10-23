«Когда про меня снимают разоблачающие видео, я радуюсь»: Саша Белаир поделилась, как стать популярной

Блогер Саша Белаир делится своими советами по популярности Источник: SASHA BELAIR / Telegram

Ярославская блогер Александра Белякова, известная под псевдонимом Саша Белаир, поделилась секретом «успешного успеха». Девушка записала видео, в котором рассказала, что, по ее мнению, является важной составляющей популярности.

«Единственный способ стать популярным — научиться выдерживать различные мнения о себе. А не выкладывать каждый день контент и не пытаться быть какой-то экстраординарной, невероятной личностью с четкой эксклюзивной темой», — отметила блогер.

По словам Белаир, в обычной жизни человека обсуждает ограниченный круг — семья, друзья, коллеги. Однако с ростом известности количество комментариев, оценок и хейта стремительно увеличивается.

Блогер подчеркнула, что популярность приходит к тем, кто способен воспринимать разные мнения и не боится критики.

Если вы позволяете людям видеть в вас свою проекцию — при этом не имея «правильного» ответа на вопрос, кто вы на самом деле, и не отрицая ни один из вариантов восприятия, — вы становитесь очень популярным. Саша Белаир блогер

Кроме того, Саша Белаир отметила, что подстраиваться под ожидания публики бессмысленно.

«Если вы будете стремиться к тому, чтобы вас видели только определенным образом, — ничего не получится, потому что другие все равно воспринимают вас через свою призму. А если позволите этим мнениям просто быть — не соглашаясь и не отрицая ни одно из них, — вы поможете другим людям лучше понять самих себя», — уверена блогер.

Блогер делилась размышлениями и параллельно красилась на видео Источник: SASHA BELAIR / Telegram

Белаир редко реагирует на хейтерские комментарии. Хотя назвать ее аудиторию полностью лояльной сложно. Ранее блогер проводила «денежные медитации» и учила подписчиков, как через духовные практики «прокачать» финансовую сферу. На этом она зарабатывала миллионы рублей.

С недавних пор Белаир сменила фокус своей деятельности: теперь она делает акцент на духовном развитии личности и поиске предназначения — через медитации и мантры.

«У меня в жизни есть две главные миссии: первая — делать людей популярными и богатыми, вторая — делать их счастливыми и спокойными. Соединять их с собой и со своей душой, растить внутренние опоры. Когда кто-то снимает про меня разоблачающие рилсы, я радуюсь. Потому что исполняю свою миссию: благодаря моему лицу люди становятся популярными», — поделилась блогер.